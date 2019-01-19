На Ровенской АЭС Украины сработала аварийная защита

Технологическая защита произвела действия по посадке стопорных клапанов, отключила турбогенератор ТГ-5 от сети и снизила мощность реакторной установки блока до 37%

На Украине в очередной раз аварийно отключился знергоблок на атомной электростанции. В этот раз инцидент произошел на Ровенской АЭС, где система защиты отключила от сети третий энергблок электростанции. Об этом сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".По информации, предоставленной пресс-службой компании, система защиты отключила знергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) от энергосети.- заявили в компанииНа месте работает комиссия, на прилегающей территории радиационное, противопожарное и экологическое состояние в пределах нормы. На данный момент третий энергоблок отключен, второй и четвертый работают с полной нагрузкой. Первый энергоблок находится на плановом ремонте.Ровенская АЭС - это первая атомная станция на Украине и единственная станция оснащенная энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На третьем энергоблоке АЭС в 2016 году был проведен капитальный ремонт. Как сообщают некоторые украинские СМИ, ремонт энергоблоку понадобился после загрузки ядерного топлива американской компании Westinghous.Последнее сообщение об аварийных отключениях на украинских АЭС было в октябре прошлого года, когда аварийно сработала система защиты реактора на Запорожской АЭС. Согласно заявлению источника в украинской компании "Энергоатом", являющейся оператором АЭС, расположенных на территории страны, в ближайшее время Украина столкнется со значительным дефицитом специалистов по обслуживанию атомных электростанций.