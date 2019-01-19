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На Ровенской АЭС Украины сработала аварийная защита

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На Украине в очередной раз аварийно отключился знергоблок на атомной электростанции. В этот раз инцидент произошел на Ровенской АЭС, где система защиты отключила от сети третий энергблок электростанции. Об этом сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

На Ровенской АЭС Украины сработала аварийная защита



По информации, предоставленной пресс-службой компании, система защиты отключила знергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) от энергосети.

Технологическая защита произвела действия по посадке стопорных клапанов, отключила турбогенератор ТГ-5 от сети и снизила мощность реакторной установки блока до 37%
- заявили в компании

На месте работает комиссия, на прилегающей территории радиационное, противопожарное и экологическое состояние в пределах нормы. На данный момент третий энергоблок отключен, второй и четвертый работают с полной нагрузкой. Первый энергоблок находится на плановом ремонте.

Ровенская АЭС - это первая атомная станция на Украине и единственная станция оснащенная энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На третьем энергоблоке АЭС в 2016 году был проведен капитальный ремонт. Как сообщают некоторые украинские СМИ, ремонт энергоблоку понадобился после загрузки ядерного топлива американской компании Westinghous.

Последнее сообщение об аварийных отключениях на украинских АЭС было в октябре прошлого года, когда аварийно сработала система защиты реактора на Запорожской АЭС. Согласно заявлению источника в украинской компании "Энергоатом", являющейся оператором АЭС, расположенных на территории страны, в ближайшее время Украина столкнется со значительным дефицитом специалистов по обслуживанию атомных электростанций.
Использованы фотографии:
https://test.whoswhos.org/
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