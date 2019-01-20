Аджария. Турецкая оккупация, которую никто не заметил. Часть 1

Аджария всегда была весьма специфическим регионом, если не сказать — проблемным. Примерно с XVI и, по сути, до середины второй половины XIX века Аджария входила в состав Османской империи. Это заметно сказалось на всём регионе. Так, в отличие от всей остальной христианской Грузии, в Аджарии весьма распространён ислам. По некоторым данным, вплоть до половины населения региона — мусульмане. Изначально аджарцы, конечно, исповедовали христианство, но османское владычество дало о себе знать. И теперь количество мусульман стремится сравняться с количеством христиан.То, что современные границы Грузии, а отчасти и единую государственность этой страны, создала Россия, хоть и больная тема для грузинского национализма, но общеизвестный факт. Аджария вошла в состав Российской империи, а соответственно и Грузии, в 1878 году. В 1918 году турки снова оккупировали Аджарию, но после установления в Грузии советской власти и подписания Карского договора вынуждены были оставить регион, вернувшись в Турцию. Однако имперские амбиции Турции никогда не позволяли ей забыть об Аджарии. Одним из крупных грузинских политиков, понимавших эту банальную истину, был Аслан Абашидзе.Аслан Ибрагимович Абашидзе почти 15 лет подряд был главой Аджарии. Сначала в должности председателя Верховного совета Аджарской автономной республики, а позже в качестве главы республики. Фактически Аджария с 1991-го по 2004-й год имела свою армию и своих пограничников. Прозорливый Абашидзе в то время благоволил присутствию российской военной базы на территории Аджарии, понимая, что, если уйдут русские, то придут турки. Слетел с высокой должности Аслан после прихода к власти гражданина Мишико, с которым Абашидзе, как товарищ старой школы, не смог найти общего языка в принципе. В итоге он едва унёс ноги в самолёте Игоря Иванова, бывшего министра иностранных дел России, а в тот момент члена Совбеза РФ.Однако, ещё будучи на посту главы республики, Аслан в двухтысячных годах беседовал с именитым грузинским политологом Александром Чачия. Александр Александрович задал резонный и «модный» в то время вопрос: почему Аслан Ибрагимович препятствует проникновению турецкого бизнеса в Аджарию? Ведь на тот момент целая очередь состоятельных турок наперебой предлагала свои проекты аджарского сотрудничества – от строительства отелей и ресторанов до реконструкции и развития инфраструктуры.Аслан Ибрагимович объяснил товарищу политологу, что, если он продаст туркам хотя бы метр аджарской земли, то они рискуют потерять всю Аджарию. При этом за подобные действия и мысли Абашидзе становился в глазах одной части наглых и молодых реформаторов «совковым» работником, который мешает благодетельной волне иностранных инвестиций оживить грузинскую экономику. В глазах же других «товарищей» он был властным «феодалом» из-за того, что предки Аслана, как назло, были местными князьями, владевшими некогда частью Аджарии. Что тут скажешь? Волна турецких инвестиций накрыла Батуми с головой, и шансов выплыть — всё меньше…Да, в самом деле, Батуми заметно изменился. Выросли небоскрёбы, многочисленные высококлассные рестораны ждут своих посетителей, экзотические аттракционы (вроде 8-капсульного панорамного колеса обозрения, сооружённого на 27-м этаже одной из высоток) открыты для туристов, и всё, казалось бы, благополучно. Настоящее образцово-показательное рафинированное царство своеобразного черноморского Диснейленда, рождённое нездоровой фантазией Мишико Саакашвили в лучших традициях больных мировоззренческих взглядов либерал-глобалистов, согласно которым статус города зависит непременно от количества небоскрёбов, одинаковых, как подобные треугольники бассейнов, казино и набивших оскомину СПА-салонов. У автора в подобных местах ощущение дежавю становится патологическим, а сами города становятся обезличенными. Но опустим эту деталь, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.Однако процент самого грузинского бизнеса в этой приморской мечте стремится к нулю. Так, изначально в небоскрёбе Batumi Tower, в котором и размещено колесо обозрения, должен был открыться Черноморский технологический университет как совместный американо-грузинский проект уровня Гарварда и Оксфорда. В итоге же 36-этажный комплекс, который должен был стать кузницей кадров в основном в компьютерной области, был продан за 25 миллионов долларов и превращён в 5-звёздочный отель с казино, СПА-салонами, ресторанами и т.д. И это было только начало.Так, по данным бывшего главы правительства Грузии Тенгиза Ипполитовича Сигуа (не самый популярный политический деятель Грузии ввиду признания Тенгиза в обстреле Цхинвала грузинскими войсками как причины начала войны 2008-го года), на данный момент 70% инвестиций в Грузии – турецкие. При этом инвестиции эти весьма специфические. Так, турки выкупили батумскую библиотеку и открыли в ней игорный дом.Самая настоящая экспансия Турции вылилась в то, что в Аджарии турки доминируют как в производственной сфере, так и в сфере обслуживания. Специфика турецких инвестиций ещё и в том, что для своих предприятий турецкие бизнесмены предпочитают нанимать своих же соотечественников, вывозя их с родины и помогая получить второе гражданство. То есть бизнес Стамбула и Анкары делает всё возможное, чтобы финансы крутились внутри турецкого общества и не попадали в грузинский карман, если, конечно, не считать ряда граждан Грузии, лоббирующих зарубежные интересы внутри страны. Кстати, одним из таких лоббистов в своё время был ни кто-нибудь, а сам президент Михаил Саакашвили.Но не стоит приснопамятного Мишико винить только в меркантильных интересах. Как мальчик, который очень сильно любит свою матушку Гиули (в чём вины, конечно, нет), он был весьма подвержен её влиянию. А сама Гиули Аласания – видный тюрколог, имеющая тесные связи с Фетхуллахом Гюлленом, некогда политическим и религиозным лидером Турции, пока не стал врагом Эрдогана.Председатель региональной организации Лейбористской партии Грузии в Аджарии Давид Робакидзе, недавно вынужденно покинувший страну ввиду волны репрессий на оппозиционные партии, уверен, что ситуация с отуречиванием бизнеса региона и самого региона ещё хуже, чем то, что периодически всплывает в информационном пространстве. По его словам, на многих центральных улицах Батуми ничего грузинского не осталось. Даже названия ресторанов говорят сами за себя: «Мекка», «Донер-Дюрюм», «Мевлана эль Мадин», «Керемин Йери» и так далее. А большая часть батумской набережной, которая, как и в любом приморском городе, аккумулирует внимание туристов, принадлежит туркам со всеми вытекающими последствиями.Также Давид Робакидзе считает, что пестуемое правительством Грузии мнение, что турки создали множество рабочих мест, — не более чем фарс. Обслуживающий персонал любого турецкого учреждения, будь то ресторан или строительная бригада, состоит на 95% из турок. Грузинам же достаются должности чернорабочих и то, по данным Робакидзе, за одну и ту же работу грузин получит в случае удачи одну седьмую доли турка.По словам Джонди Багатурия (лидер центристской партии социального толка «Картули Даси»), уже на данный момент двойное турецко-грузинское гражданство имеют от 25 до 35 тысяч человек. И все они отныне имеют право голоса на выборах в Грузии. В самой Грузии сейчас чуть более 3,5 миллиона граждан. Вполне предсказуемо, что из себя в такой стране представляет сплочённая замкнутая турецкая община даже в 20 тысяч душ. И это в рамках всей страны, в самой же 350-тысячной Аджарии такая политико-религиозная общность вполне способная влиять на тенденции развития региона уже самостоятельно, без «подпитки» из Анкары.Медленный захват Аджарии не ограничивается экспансией в бизнесе. Мало кому известно, что благодаря постоянным уступкам грузинского правительства Турция активно «осваивает» саму инфраструктуру Аджарии. И в данный момент аэропорт Батуми рассматривается Стамбулом как внутренний аэропорт Турции, а в самой воздушной гавани работает турецкая администрация.Если читатель захочет, к примеру, из Анкары или Стамбула отправиться на восток страны взглянуть на крепость в Ризе или отдохнуть в приморском городке Хопа, то он может спокойно заказать авиабилет в Батуми с пометкой «Хопа». И этот рейс не будет считаться международным. В турецком аэропорту вы пройдёте паспортный и таможенный контроль, а в Батуми ни один грузинский представитель таможни даже пальцем вас тронуть не имеет права. Вместо этого прямо из аэропорта вы садитесь в турецкий автобус и по желанию отправляетесь в Хопу, Ризе и т.д. Вообще, от центра Батуми даже при наличии пробок можно добраться до турецко-грузинской границы меньше чем за полчаса. Легко можно вообразить, какой простор для расширения «сотрудничества» подобная ситуация предоставляет…Кто-то из обывателей скажет, что это просто бизнес, привычный деловой подход. И будет не прав. Предпринимательские интересы турок в Аджарии активно субсидируются официальными властями Анкары. Более того, турецкие власти даже предоставляют низкопроцентные кредиты уехавшим в Аджарию соотечественникам на покупку жилья чуть ли не на уровне национальной программы. Да-да, вроде бы «эмигрантам» турецкая родина даёт деньги, чтобы они оставались на «чужбине». Поэтому не стоит удивляться всепроникающему отуречиванию, когда одним из крупных мобильных оператор Аджарии тоже являются турки.Продолжение следует…