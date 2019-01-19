В Татарском проливе продолжаются поиски четвёртого члена экипажа Су-34

Поисково-спасательная операция в Татарском проливе, где произошло воздушное столкновение двух бомбардировщиков Су-34, продолжается, спасатели ищут четвертого летчика, катапультировавшегося из самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу приморского филиала морского спасательно-координационного центра.В настоящее время в районе поисков погода несколько улучшилась, сообщили в центре. Если в пятницу отмечался ветер до 15 метров в секунду, то сегодня он снизился до 8 метров в секунду, высота волны - 1,5 метра, температура около 10 градусов ниже нуля, видимость составляет восемь миль. В районе работают пять гражданских судов, в том числе четыре рыболовецких, в воздухе находятся вертолеты.На данный момент известно о спасении одного штурмана экипажа Су-34 и обнаружении тел летчика и штурмана, поднятых в районе столкновения самолетов. Судьба четвертого летчика не известна, его поиски продолжаются.Ране Минобороны РФ сообщило, что 18 января при проведении учебно-тренировочного полета в райое Татарского пролива в 35 км от береговой линии, при совершении маневра в воздухе столкнулись два бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Экипажи самолетов катапультировались. В районе столкновения ведется поисково-спасательная операция.