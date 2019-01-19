В ЛНР подтвердили проведение совместных военных учений с ВС ДНР

Крупномасштабные учения силовых ведомств и МЧС Луганской республики будут проведены совместно с вооруженными силами и МЧС Донецкой народной республики и пройдут в период с 22 по 25 января, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Согласно заявлению Марочко, руководители ЛНР и ДНР ранее приняли решение о проведении крупномасштабных учений вооруженных сил и МЧС республик из-за регулярных нарушений новогоднего и рождественского перемирий киевскими силовиками. По его словам, силовые структуры Луганской и Донецкой республик, во время проведения запланированных совместных учений, будут оказывать помощь "материальными и людскими ресурсами в совместном восстановлении систем жизнеобеспечения и объектов гражданской инфраструктуры".Кроме этого, Марочко подчеркнул, что республики Донбасса, в случае агрессии со стороны украинских вооруженных сил или нацбатов, оставляют за собой право "оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ".Ранее Марочко сообщил, что в районе линии разграничения севернее населенного пункта Трехизбенка, киевские силовики проводят учения с подразделениями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в рамках которых проводятся стрельбы из танков Т-64, буксируемых гладкоствольных противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" и 120-мм минометов.