Чтиво выходного дня: Запад бросит Украину в случае реальной войны

Несколько дней назад бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу выступил с заявлением о том, что в 2019 году Украину может ожидать новый виток военного кризиса. При этом Вершбоу, как уже сообщало «Военное обозрение», заявил, что Запад может не помочь Украине, так как всё больше погружается в свои собственные проблемы. Одной из них Вершбоу назвал растущее противостояние между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой сюжет о том, что Украина настолько уверовала в помощь Запада, что, по сути, не готова признаться себе в том, что с точки зрения возможной прямой военной поддержки она Западу, включая страны Европы, нисколько не интересна.Власти Украины постоянно заявляют: «Весь мир с нами», но на самом деле это больше похоже на мантру самоуспокоения. В случае реального вооружённого конфликта с Россией (о котором постоянно трубят в Киеве, заявляя, что «пятый год воюют») никто на Западе и не помыслит прийти Украине на (военную) помощь.Таскать каштаны из костра чужими (украинскими) руками – одно, а вступать в войну с Россией – совсем другое, особенно при учёте того, что на Западе прекрасно понимают, с какого момента нужно отсчитывать украинский конфликт – и Россия к этому изначально не имела никакого отношения.Западные избиратели в землю вобьют рейтинги тех политических сил, которые выступят, например, за отправку своих солдат на Украину для участия в полномасштабных боевых действиях против России, если Украина пойдёт на роковую провокацию. Как минимум, это понятно по так называемому «Керченскому инциденту». По меньшей мере, Германия и Франция дали понять Украине, что они не намерены заглатывать наживку в виде итогового вступления в военные действия с РФ из-за украинских посудин, откровенно и хамски нарушивших морские границы России.О том, как Запад «поддерживает», на деле многое мог бы рассказать и Михаил Саакашвили. Кстати, почему «мог бы»… Он уже рассказал. В откровенном интервью СМИ экс-президент Грузии слил своих американских кураторов, пообещавших ему в случае атаки Цхинвала «всестороннюю поддержку». О том, что поддержка «запаздывает», Саакашвили начал догадываться во время жевания своего алого галстука, ставшего мемом. Запад кинул. Бросил. Бросит и Киев в случае, как в том фильме, "грандиозного шухера".Но украинские деятели, в том числе марширующие с факелами по Крещатику, этого пока никак не поймут. Никак не поймут, что если они действительно столкнутся с регулярной российской армией, то, во-первых, факелы будут гореть уже несколько в другом месте, во-вторых, Запад в лучшем для киевских деятелей случае выдаст срочный репортаж на CNN и EuroNews – не более... «Спасителей из НАТО» будут ждать долго. Очень долго… И, главное, зря.