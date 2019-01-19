Два последних самолёта Ан-148-100Е поступили в авиаполк ЦВО

32-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный на аэродроме Кольцово (Екатеринбург), получил два последних произведенных в Воронеже самолета Ан-148-100Е. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-службу ЦВО.Как сообщила пресс-служба округа, 18 января этого года два последних самолета Ан-148-100 поступили по гособоронзаказу в отдельный транспортный смешанный авиационный полк, дислоцированный в Свердловской области. Экипажи самолетов, получившие машины в Воронеже и совершившие перелет в Екатеринбург, ранее прошли переучивание на новый самолет. Ан-148-100 будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования ЦВО в зоне ответственности округа во время учений и тренировок.Таким образом, сообщает bmpd, в Центральный военный округ поступили 14 и 15 самолеты Ан-148-100Е, построенных АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для ВКС России по контракту на поставку 15 самолетов Минобороны РФ, подписанному в 2013 году.Все 15 самолетов Ан-148-100Е, переданных ВКС России с 2013 года, распределены по разным частям и округам: девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два - в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО ЗВО (Левашово, Ленинградская область), два - в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЮВО (Ростов-на-Дону), и последние два - в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (Кольцово, Екатеринбург).Дальнейшее производство самолетов Ан-148 в Воронеже заморожено.Ан-148 - ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Модификация Ан-148-100Е способна перевозить 68-85 человек на дальность 4000–4400 км.