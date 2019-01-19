Минобороны США готово приобрести израильскую систему ПВО Iron Dome
Минобороны США подтвердило намерение закупить у Израиля систему ПВО Iron Dome (железный купол), направив в Конгресс запрос на выделение средств для приобретения двух батарей израильской системы, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
Как сообщает блог, в случае одобрения сделки, американская армия к 2020 году получит две батареи ПВО Iron Dome, включающие в себя 12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции. В американском Минобороны называют эту покупку "промежуточной" и сообщают, что окончательное решение о принятии данной системы на вооружение армии США будет принято к 2023 году. При этом, неофициально сообщается, что попытки создать собственную американскую систему ПВО на базе ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder оказались неудачными.
Разработка системы ПВО "Железный купол" стартовала в 2006 году. Соединенные Штаты внимательно наблюдали за созданием комплекса, а в 2011 году выделили Израилю 1,4 млрд. долларов на развитие системы. В дальнейшем компания Rafael объединила усилия с Raytheon для производства системы с 50% содержанием компонентов, произведенных в США, в обмен на финансирование. Наличие половины американских деталей при производстве системы является требованием Министерства обороны США.
Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальности от 4 до 70 км. Разработана израильской компанией Rafael. Одна батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. На Западе "Железный купол" называют одной из самых надежных систем в своем классе.
Как сообщает блог, в случае одобрения сделки, американская армия к 2020 году получит две батареи ПВО Iron Dome, включающие в себя 12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции. В американском Минобороны называют эту покупку "промежуточной" и сообщают, что окончательное решение о принятии данной системы на вооружение армии США будет принято к 2023 году. При этом, неофициально сообщается, что попытки создать собственную американскую систему ПВО на базе ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder оказались неудачными.
Разработка системы ПВО "Железный купол" стартовала в 2006 году. Соединенные Штаты внимательно наблюдали за созданием комплекса, а в 2011 году выделили Израилю 1,4 млрд. долларов на развитие системы. В дальнейшем компания Rafael объединила усилия с Raytheon для производства системы с 50% содержанием компонентов, произведенных в США, в обмен на финансирование. Наличие половины американских деталей при производстве системы является требованием Министерства обороны США.
Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальности от 4 до 70 км. Разработана израильской компанией Rafael. Одна батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. На Западе "Железный купол" называют одной из самых надежных систем в своем классе.
- Использованы фотографии:
- armyrecognition.com
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