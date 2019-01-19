Индия объявила об окончании испытаний ударного вертолёта LCH
Минобороны Индии заявило об успешном окончании испытаний отечественного ударного вертолёта Light Combat Helicopter (LCH) и готовности к принятию его на вооружение. Последним тестом, завершившим цикл испытаний, стал успешный пуск ракет "воздух-воздух" с поражением движущейся воздушной мишени, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.
Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), разработавшая вертолет, объявила об успешном проведении последнего теста с поражением воздушной цели и завершении полного цикла испытаний вертолета. Представители HAL отметили, что ни один из стоящих сегодня на вооружении индийской армии боевых вертолетов не обладает сопоставимыми тактико-техническими характеристиками. Присутствовавшие на испытании представители Минобороны Индии заявили, что вертолет подтвердил свои возможности и готов к принятию на вооружение индийской армии.
Впервые о проекте создания легкого боевого вертолета индийского производства было объявлено в 2006 году, а в в 2010 состоялся полет первого прототипа LCH. Машина создана специально для применения в условиях высокогорья. Длина вертолета составляет 15,8 метра, а диаметр несущего винта — 13,3 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 5,8 тонны. LCH способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.
Вертолёт выполнен по классической схеме с тандемным размещением экипажа. Кабина вертолёта способна выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль, а шасси является неубираемым и энергопоглощающим для повышения безопасности экипажа при аварийной посадке. Вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 20 миллиметров и имеет четыре точки подвески для пусковых установок ракет и пушечных контейнеров.
В 2017 году Министерство обороны Индии объявило о планируемой закупке 176 вертолётов LCH, 64 из которых предназначены для индийских ВВС, а ещё 114 — для армии. При этом сообщалось, что окончание испытаний, принятие на вооружение и поступление первых машин планируется в 2018 году.
Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), разработавшая вертолет, объявила об успешном проведении последнего теста с поражением воздушной цели и завершении полного цикла испытаний вертолета. Представители HAL отметили, что ни один из стоящих сегодня на вооружении индийской армии боевых вертолетов не обладает сопоставимыми тактико-техническими характеристиками. Присутствовавшие на испытании представители Минобороны Индии заявили, что вертолет подтвердил свои возможности и готов к принятию на вооружение индийской армии.
Впервые о проекте создания легкого боевого вертолета индийского производства было объявлено в 2006 году, а в в 2010 состоялся полет первого прототипа LCH. Машина создана специально для применения в условиях высокогорья. Длина вертолета составляет 15,8 метра, а диаметр несущего винта — 13,3 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 5,8 тонны. LCH способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.
Вертолёт выполнен по классической схеме с тандемным размещением экипажа. Кабина вертолёта способна выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль, а шасси является неубираемым и энергопоглощающим для повышения безопасности экипажа при аварийной посадке. Вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 20 миллиметров и имеет четыре точки подвески для пусковых установок ракет и пушечных контейнеров.
В 2017 году Министерство обороны Индии объявило о планируемой закупке 176 вертолётов LCH, 64 из которых предназначены для индийских ВВС, а ещё 114 — для армии. При этом сообщалось, что окончание испытаний, принятие на вооружение и поступление первых машин планируется в 2018 году.
- Использованы фотографии:
- ndiatimes.com
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