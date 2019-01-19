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Индия объявила об окончании испытаний ударного вертолёта LCH

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Минобороны Индии заявило об успешном окончании испытаний отечественного ударного вертолёта Light Combat Helicopter (LCH) и готовности к принятию его на вооружение. Последним тестом, завершившим цикл испытаний, стал успешный пуск ракет "воздух-воздух" с поражением движущейся воздушной мишени, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.

Индия объявила об окончании испытаний ударного вертолёта LCH



Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), разработавшая вертолет, объявила об успешном проведении последнего теста с поражением воздушной цели и завершении полного цикла испытаний вертолета. Представители HAL отметили, что ни один из стоящих сегодня на вооружении индийской армии боевых вертолетов не обладает сопоставимыми тактико-техническими характеристиками. Присутствовавшие на испытании представители Минобороны Индии заявили, что вертолет подтвердил свои возможности и готов к принятию на вооружение индийской армии.

Впервые о проекте создания легкого боевого вертолета индийского производства было объявлено в 2006 году, а в в 2010 состоялся полет первого прототипа LCH. Машина создана специально для применения в условиях высокогорья. Длина вертолета составляет 15,8 метра, а диаметр несущего винта — 13,3 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 5,8 тонны. LCH способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.

Вертолёт выполнен по классической схеме с тандемным размещением экипажа. Кабина вертолёта способна выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль, а шасси является неубираемым и энергопоглощающим для повышения безопасности экипажа при аварийной посадке. Вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 20 миллиметров и имеет четыре точки подвески для пусковых установок ракет и пушечных контейнеров.

В 2017 году Министерство обороны Индии объявило о планируемой закупке 176 вертолётов LCH, 64 из которых предназначены для индийских ВВС, а ещё 114 — для армии. При этом сообщалось, что окончание испытаний, принятие на вооружение и поступление первых машин планируется в 2018 году.
Использованы фотографии:
ndiatimes.com
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Индия испытывает лёгкий ударный вертолёт (LCH) в условиях пустыни
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