О великой и ужасной ПРО США, информационной войне и морских богах

Ракета-перехватчик GBI, используемая в комплексе GBMD

SM-3 IIA — с сайта производителя

«…Контрольный выстрел, когда головная часть ракеты вновь входит в атмосферу, мог быть возможен, но SM-3 никогда не тестировался в этом режиме. Чтобы сбить ракету средней дальности, фактически требуется, чтобы Северная Корея сообщила нам, где та приземлится».

"Здравствуйте, вам всем пришел я!" (РС-28"Сармат")