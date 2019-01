Пираты XXI века. Почему Гвинейский залив опасен для судоходства

Спецназ Нигерии

До сих пор в руках западноафриканских пиратов продолжают оставаться российские моряки, захваченные в ночь с 1 на 2 января 2019 года в Гвинейском заливе у побережья Бенина. Напомним, что контейнеровоз «MSC Mandy» шел под флагом Панамы. В состав его команды входили граждане Российской Федерации.На расстоянии 20 миль от побережья западноафриканского государства Бенин, во время дрейфа на траверзе порта Котону, на контейнеровоз поднялись примерно семь – девять африканцев, вооруженных огнестрельным и холодным оружием . Они ограбили судно и экипаж и захватили в заложники шесть человек – капитана судна, старшего помощника, третьего помощника, боцмана, сварщика и кока. Остальные восемнадцать членов экипажа остались на судне и захвачены не были.Таким образом, контейнеровоз стал очередной жертвой нападения пиратов, только уже не ХХ, а XXI века. Гвинейский залив считается одним из наиболее опасных для судоходства – именно из-за орудующих в прибрежных акваториях пиратов. Еще несколько лет назад пальму первенства по рискам пиратства уверенно держали сомалийцы. Страна, фактически распавшаяся на несколько частей в результате многолетней и кровопролитной гражданской войны, не могла ни контролировать ситуацию у своего побережья, ни обеспечивать материально свое население. В результате в Сомали пышным цветом расцвело пиратство. Сомалийские пираты нападают на нефтяные танкеры, на другие грузовые суда с целью ограбления.В какой-то момент деятельность сомалийских пиратов стала столь активной, что об их нейтрализации задумались практически все мировые державы – от США до России и от Китая до Индии. В воды Индийского океана и в Красное море были направлены военные корабли, которые приступили к патрулированию вод и охране торговых судов. Было проведено большое количество операций против сомалийских пиратов, в результате чего масштаб их деятельности существенно снизился.На фоне постепенного упадка сомалийских пиратов, центр современного пиратства переместился в Гвинейский залив. Собственно, пираты здесь орудовали и раньше, однако в последнее время они еще более активизировались. Рост количества нападений связан, во-первых, с их успешностью (как видим, уже двадцать дней российские моряки, захваченные пиратами, остаются в заложниках), а во-вторых – со спецификой географического положения и военно-политической ситуации в странах побережья Гвинейского залива.По количеству пиратских нападений на иностранные суда лидирует, безусловно, Нигерия. Это крупнейшая страна африканского континента по численности населения и седьмая по численности населения страна в мире. Нигерия – ведущий экспортер нефти в Африке, самая активная по темпам развития экономики страна континента, уже успевшая обогнать ЮАР, но многомиллионное население этого государства в большинстве своем все равно живет в нищете.Кроме того, Нигерию разъедают внутренние межнациональные и межконфессиональные противоречия. Север страны населен народами, исповедующими ислам, на юге более сильные позиции имеют христианство и традиционные африканские верования. Прибрежные районы Нигерии – густые леса, множество рек, впадающих в Гвинейский залив. Это – идеальное место для организации пиратских нападений.Вторая по уровню развития пиратства страна региона – Бенин – имеет схожие географические характеристики, но в экономическом отношении существенно уступает Нигерии. И нигерийские, и бенинские пираты представляют собой мощные и хорошо вооруженные преступные группировки, которые предпочитают действовать не в открытом море, а в территориальных водах своих государств. Это обстоятельство позволяет им оставаться практически безнаказанными, так как иностранные военные корабли в территориальные воды Нигерии или Бенина, согласно международному праву, не заходят.В некоторых случаях пираты выдают себя за политические движения, выступающие с какими-то конкретными целями. Например, в Нигерии некоторые группы пиратов заявляют о своей принадлежности к вооруженной организации «Коренной народ Биафры». В конце 1960-х годов народ игбо вел вооруженную борьбу за создание независимого государства Биафра. Война, однако, закончилась поражением сепаратистов и игбо остались в составе единого нигерийского государства. Однако сейчас национальный вопрос вновь превратился в повод для политических спекуляций, а пираты, провозглашая якобы политические цели, тем самым придают своим действиям более романтичный окрас.К пиратским нападениям может быть причастно и Движение за освобождение дельты Нигера (The Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND). Эта организация выступает за национализацию нефтяных ресурсов страны и считает, что сейчас богатства от эксплуатации нефтяных месторождений перераспределяются несправедливо.Движение за освобождение дельты Нигера периодически организовывает диверсии на нефтепроводах, нападения на объекты нефтяных компаний и полицейские патрули, а кроме того специализируется на захватах в заложники работников иностранных нефтяных компаний. Известны примеры и нападений активистов MEND на танкеры, осуществлявшие вывоз нефти из нигерийских портов. Во время этих нападений похищались и моряки из экипажей танкеров.Обычно, похищая моряков, пиратские группировки выдвигают требования о выкупе, адресованные компаниям – судовладельцам. Через посредников передаются денежные суммы, после чего моряков освобождают. Но имеют место и трагические истории, когда пираты убивают своих заложников. И такие развязки далеко не всегда связаны с невыполнением требований о выкупе. Просто пираты нуждаются в поддержании атмосферы страха, чтобы судовладельческие компании понимали, с кем имеют дело и не затягивали с выплатами выкупных денег.Нападение на контейнеровоз с российским экипажем – далеко не первое и, как мы можем предполагать, не последнее (к сожалению) в Гвинейском заливе. Подобных историй можно привести в качестве примера достаточно много. Хотя обычно пираты предпочитают нападать на танкеры, иногда их мишенью становятся и контейнеровозы.Так, 5 февраля 2016 года, три года назад, у побережья Нигерии был атакован пиратами сингапурский контейнеровоз Safmarine Kuramo, принадлежащий датской компании Maersk Line. На борту судна находились 25 членов экипажа — граждане Великобритании, ЮАР, Индии, Филиппин и Таиланда. Контейнеровоз шел из города Пуэнт-Нуара в Конго в порт Онне в Нигерии. Утром на борт контейнеровоза высадилось несколько вооруженных пиратов, которые взяли управление судном в свои руки. Однако о захвате контейнеровоза стало известно командованию ВМС Нигерии.Спустя несколько часов на борт судна высадились бойцы спецподразделения ВМС Нигерии, которые приступили к освобождению контейнеровоза от пиратов. В 18:20 по центральноевропейскому времени было официально объявлено об освобождении судна. Никто из 25 членов экипажа при проведении спецоперации не пострадал. Судно продолжило путь в конечный пункт своего маршрута, а экипажу оставалось лишь благодарить нигерийских военных за проявленный профессионализм.Куда меньше повезло экипажу танкера Leon Dias, принадлежащего греческой компании Leon Shipping and Trading и следовавшего под флагом Либерии. В январе 2016 года танкер шел из морского порта Ломе (Республика Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея) с грузом дизельного топлива на борту. Экипаж танкера состоял из 21 человека, включая 2 граждан Российской Федерации.30 января 2016 г., около полуночи, в 100 км от нигерийского побережья, 13 вооруженных африканских пиратов захватили судно. Они ограбили судно и экипаж, завладев личными вещами моряков, включая ноутбуки, сотовые телефоны, фотоаппараты, деньги и т.д. Утром 31 января пираты покинули судно, взяв в заложники пять членов экипажа – двоих россиян (старший механик и электромеханик), двух граждан Филиппин (капитан и третий механик) и одного гражданина Грузии.Вскоре на связь вышел представитель захвативших судно пиратов, назвавший себя генералом Беном. Он заявил, что судно было захвачено движением «Коренной народ Биафры» и потребовал в обмен на освобождение захваченных заложников освободить из-под стражи лидера «Коренного народа Биафры» Ннамди Кану, который незадолго до этого был арестован нигерийскими властями за призывы к свержению конституционного строя. В конечном итоге, представителям компании – судовладельца все же удалось договориться с нигерийскими пиратами о выкупе, после чего все пять членов экипажа были освобождены в обмен на определенную сумму денег. В России по данному факту было возбуждено уголовное дело.Захваченные в территориальных водах Бенина российские моряки также стали предметом торга со стороны пиратов. Несколько дней назад стало известно, что пираты связались с представителями компании – судовладельца и потребовали выкуп за захваченных россиян. Как правило, в таких ситуациях компания – судовладелец через посредников начинает довольно долгие переговоры, которые напоминают обычную торговлю. Посредник со стороны компании пытается сбить цену, а пираты стоят на своем, чтобы не продешевить. Обычно речь идет о нескольких десятках тысяч долларов выкупа, но все подробности подобных сделок компании – судовладельцы предпочитают держать в тайне. Ведь в некоторых государствах не только захват заложников, но и дача выкупа преступникам также является уголовно наказуемым деянием, а судовладельцам лишние проблемы с законом не нужны.В данной ситуации компания-судовладелец обратилась к британской компании, специализирующейся на подобных переговорах, и уже ее сотрудники вышли на связь с африканскими пиратами. Силовая операция в данном случае – не лучший вариант, поскольку пираты, прекрасно ориентирующиеся в джунглях нигерийской дельты, могут месяцами скрываться от полиции и спецназа. Но вот риск гибели заложников, если пиратам станет известно о нежелании платить за них выкуп, многократно увеличивается.Что касается Республики Бенин, то у нее еще меньше возможностей для борьбы с пиратством, чем у соседней Нигерии. Если Военно-морские силы Нигерии считаются одними из наиболее крупных в Африке и насчитывают 8 тысяч человек, в том числе имея в своем составе и Специальное подразделение на катерах – отряд, занимающийся борьбой с терроризмом и организованной преступностью на море, то ВМС Бенина – фактически одно название. В ВМС Бенина служат всего 200 человек, а на вооружении находятся 1 буксир и 1 патрульный катер типа «Patriote». Понятно, что на одном катере сильно с пиратами не поборешься. Тем более, что, как сообщили в командовании ВМС Бенина, пираты с захваченными россиянами ушли в территориальные воды Нигерии.Между тем Бенину, как и другим западноафриканским государствам, стоило бы серьезно озаботиться вопросами борьбы с пиратством и, если нет для этого собственных сил, привлечь на помощь другие страны. Ведь обеспечение безопасности судоходства в Гвинейском заливе является важным залогом улучшения экономической ситуации в странах Западной Африки. Например, именно из-за действий пиратов значительно сократились объемы товарного оборота порта Котону – крупнейшего бенинского порта, следующие в который суда часто становятся объектами пиратских нападений.С другой стороны, не стоит забывать и о том, что в странах Западной Африки пираты находятся в тесной связке с местными властями, особенно с коррумпированными представителями полиции и военного командования. Пираты обеспечивают последних немалыми доходами и, естественно, им совершенно невыгодно терять такую «кормушку».При этом, в отличие от Сомали, Нигерия, Бенин и Того вроде бы являются централизованными государствами, но нападения происходят в их территориальных водах. И мировые державы оказываются в сложной ситуации – действовать против пиратов в территориальных водах других стран нельзя, как нельзя и заходить в чужие территориальные воды с вооруженными людьми на борту (это к вопросу о найме частных военных компаний для охраны кораблей), пираты же действуют всё наглее и становятся всё более опасными для мирового судоходства.