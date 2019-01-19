Правый сектор пообещал военную помощь Минску в случае конфликта с Москвой
Украинская праворадикальная группировка "Правый сектор", запрещенная в России, разместила на своем сайте официальное заявление, в котором обещает добровольную военную и волонтерскую поддержку президенту Белоруссиии Александру Лукашенко в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на сайт организации.
По мнению украинских националистов, белорусскому президенту в скором времени предстоит сделать выбор, останется ли его страна в Союзном государстве и потеряет независимость или он разорвет соглашение с Россией и "встанет на путь решительного сопротивления". В случае, если Лукашенко примет решение порвать с Россией, то "Правый сектор" обещает поддержать его "всеми доступными методами и "лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом". Украинские праворадикалы уверены, что Лукашенко, несмотря на заигрывание с Россией, является лидером старой закалки и не будет уступать суверенитет собственной страны.
Понятно, что данное заявление украинских националистов направлено на разжигание межнациональной розни между белорусами и русскими на фоне появившихся в последнее время в СМИ материалов, всячески указывающих на значительные разногласия между Минском и Москвой, возникших на фоне заявлений Лукашенко о независимости Белоруссии, вырванных из контекста.
Между тем, белорусский президент ранее заявил, что Белоруссия не против строительства Союзного государства с Россией, но только на равноправных условиях. При этом он признал, что на государственном уровне у Белоруссии и России нет никаких больших разногласий, а все нападки, про которые пишут СМИ, являются частными.
По мнению украинских националистов, белорусскому президенту в скором времени предстоит сделать выбор, останется ли его страна в Союзном государстве и потеряет независимость или он разорвет соглашение с Россией и "встанет на путь решительного сопротивления". В случае, если Лукашенко примет решение порвать с Россией, то "Правый сектор" обещает поддержать его "всеми доступными методами и "лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом". Украинские праворадикалы уверены, что Лукашенко, несмотря на заигрывание с Россией, является лидером старой закалки и не будет уступать суверенитет собственной страны.
Понятно, что данное заявление украинских националистов направлено на разжигание межнациональной розни между белорусами и русскими на фоне появившихся в последнее время в СМИ материалов, всячески указывающих на значительные разногласия между Минском и Москвой, возникших на фоне заявлений Лукашенко о независимости Белоруссии, вырванных из контекста.
Между тем, белорусский президент ранее заявил, что Белоруссия не против строительства Союзного государства с Россией, но только на равноправных условиях. При этом он признал, что на государственном уровне у Белоруссии и России нет никаких больших разногласий, а все нападки, про которые пишут СМИ, являются частными.
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