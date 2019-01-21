Грядущий ужас революции. Или СССР 2.0?

«Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде».

С удивлением прочитал серию опубликованных на «ВО» статей о том, почему принципиально невозможно построить СССР-2. Если коротко, то аргументация выглядит так:1. Воссоздание СССР бессмысленно, так как придется воссоздавать не только его достоинства, но и недостатки, а если мы попытаемся на этапе воссоздания построить «немножко другой» СССР, в котором недостатки предшественника будут искоренены, то своими новациями наплодим только новые, непрогнозируемые недостатки.2. Воссоздание СССР совершенно невозможно, как невозможно создать вечный двигатель.3. Для того, чтобы воссоздать СССР, необходима революция.4. Революция всегда создает хаос и гражданскую войну – это связано с тем, что революция рушит общество, уничтожая установившиеся в нем взаимосвязи между элементами этого общества. Революционеры, каленым железом выжигая предыдущую элиту на всех уровнях, приводят к недееспособности важнейшие общественные институты, такие как полиция, медицина, образование, градоуправление, а кроме того, ещё и ломают производственные и логистические связи и т.д. что приводит к голоду, холоду и прочему ужасному негативу.5. В результате п. 4 общество отбрасывается едва ли не в каменный век, из которого потом ему приходится долго и мучительно выбираться, возрождая общество на каких-то новых принципах.6. Если общество все-таки возрождается, то его принципы не имеют ничего общего с первоначальными задумками революционеров. То есть можно устроить революцию, с целью построить СССР 2.0, но в результате этой революции, если Россия вообще выживет как нация, мы получим что угодно, но только не СССР 2.0.Причем все это еще и приправлено рассуждениями в стиле: «да, элита сегодня неважно справляется со своими обязанностями, но идеал вообще недостижим, жить не болея можно только в сказке, и потому….» — посыл, в общем, совершенно ясен.Что хотелось бы сказать по этому поводу?Самое главное. Революция не происходит по желанию некоторого количества людей-революционеров. Революция происходит тогда, когда в стране складывается революционная ситуация. И, когда это случается, то революция становится безальтернативной, она обязательно осуществится. Можно попробовать ее оттягивать, конечно, но тем бессмысленнее и беспощаднее она станет потом. Таким образом, призывы в стиле: «Давайте не будем раскачивать лодку, устраивать революцию» просто не имеют смысла – если не будет революционной ситуации, то она и не произойдет, а если таковая случится, то она грянет, и никакие уговоры тут не помогут. Таким образом, если мы хотим понять, ожидает нас революция, или нет, мы должны для начала беспристрастно оценить текущую внутриполитическую ситуацию и понять, насколько она взрывоопасна революцией.Так вот, оценивая сегодняшнее положение дел в РФ, можно говорить о том, что от на 100% революционной ситуации нас отделяет всего лишь один-единственный человек. И как ни неожиданно это может прозвучать для тех, кто читает мои статьи и знает мои политические взгляды, этого человека зовут Владимир Владимирович Путин.Как так?Очень просто. На сегодняшний день качество жизни жителей РФ продолжает свое снижение, и дна этому не видно. Причем это самое качество падает абсолютно по всем направлениям.Доходы граждан. Самый ключевой вопрос на все времена. С точки зрения официоза, тут у нас все просто замечательно. Возьмем для сравнения десятилетний период, 2008 г. и 2018 г. Сравнение тем более интересное, что в 2008 г случился сильнейший финансовый кризис, зато в 2018 г. со времен последнего кризиса 2014 г. уже прошло немножко времени – вроде как можно было и оправиться. Так вот, в 2008 г. средняя заработная плата составила 17 290 руб., а в 2018 г. – 39 167 руб. Правда, тут еще нужно иметь ввиду, что на руки люди получали на 13% меньше, потому что указанная заработная плата включает в себя подоходный налог в указанном размере. Соответственно, на руки люди получали в среднем 15 042,30 руб., а в 2018 г. – 34 075,29 руб. Вроде бы – более чем двойной рост, и это здорово, но если мы вспомним об инфляции, то картина получается совсем не такая радужная. С июня 2008 г по июнь 2018 г по официальным данным инфляция составила 107,76%, таким образом, 15 042,30 руб. в 2008 г. по своей покупательной способности примерно эквивалентны 31 251,88 руб. Но все-таки, если верить Росстату, рост нашей заработной платы составил более 9% за 10 лет.Ура?Нет, кричать «ура» что-то не хочется, и по одной простой причине – Росстат очевидно и искусственно занижает инфляцию. Особенно хорошо это видно, если пересчитать нашу среднюю заработную плату в долларах США.Среднегодовой курс доллара в 2008 г. составил 24,84 руб./долл., соответственно, средняя заработная плата составляла 604.83 долл. США, а вот в 2018 г. курс составлял 62,92 руб./долл., и средняя заработная плата в долларах уменьшилась до 541,56 долл. Но на самом деле все намного хуже, потому что подобный расчет не учитывает инфляции доллара, а ведь он тоже ей подвержен. Другими словами, на один доллар в 2008 г. в США можно было купить больше, чем в 2018 г. Но насколько больше? За период 2008-2018 гг. инфляция доллара составила 16,5%, иными словами, 541,56 долл. средней заработной платы, которую среднестатистический гражданин России получает сегодня, по своей покупательной способности эквивалентны всего лишь 466,66 долл. «образца 2008 г.».То есть в сопоставимых ценах наша средняя заработная плата «на руки» составляла 604,83 долл. в 2008 г. и только 466,66 долл. в 2018 г. Таким образом, наша заработная плата за 10 лет уменьшилась на 22,84%!Интересно, что наша средняя заработная плата упала не только относительно уровня еще более-менее благополучного 2008 г. (все-таки кризис разразился осенью того года, а до того все было в порядке), но и на всю голову кризисного 2009 г. Тогда банки не давали кредиты предприятиям, инвестиционные программы были свернуты, повсеместно шла «оптимизация затрат», неплатежи контрагентов достигали космических величин, и предприятия, конечно, резали премии и оклады сотрудникам по живому – а последние были рады уже тому, что их не вышвырнули на улицу в результате сокращений или банкротства предприятий, где они работали… Но даже в жутковатом 2009 г. средняя заработная плата все же составила (в приведенной к 2008 г стоимости) 502,21 долл. А сегодня – 466,66 долл.Цифры, прямо скажем, неприятные, но на самом деле дела обстоят еще хуже, и вот почему. Дело в том, что с некоторых пор государство стало весьма серьезно воевать против «черных» зарплат, то есть зарплат «в конвертах». Понятно, что победить это явление у него не получилось – многие (особенно – малые) предприятия попросту разорятся, если начнут платить з/п своим сотрудникам полностью белой, уплачивая все положенные с нее налоги. Но все же многие предприятия (как правило – среднего бизнеса) отказались от «черного нала» в вопросах зарплаты и стали платить ее «в белую».Таким образом, несмотря на широчайшее распространение «черных зарплат» по сегодняшний день, все-таки можно говорить о том, что часть заработной платы вышла из тени и платится официально: в среднем по стране доля, которую получает среднестатистический гражданин РФ, официально увеличилась, а неофициальная – уменьшилась. Однако же Росстат видит только официальную часть заработной платы, соответственно для него процесс перевода з/п «в белую» выглядит… правильно, ростом заработной платы! Которого на самом деле нет.Поясним это на простом примере. Вот человек, он получал 10 тыс. р. официально и столько же – в конверте, итого – 20 тыс. руб. Но потом он стал получать 15 тыс. руб. официально и только 5 тыс. руб. в конверте. Очевидно, что его доходы не выросли, его покупательная способность как была 20 тыс. руб., так и осталась, но по данным Росстата (оперирующим только официальными данными) его заработная плата выросла в полтора раза – с 10 до 15 тыс. руб.!Ладно, вернемся к долларовому эквиваленту — как мы видим, в нем наша заработная плата падает. Но как же она тогда может расти в рублевом? Ведь мы покупаем импортные телевизоры и телефоны, компьютеры и стиральные машины. Даже если мы приобрели в магазине отечественную свинину, то ее кормили импортными кормами и добавками, а то еще и на «развод» покупали поросят за рубежом. Мы покупаем отечественное молоко, но его сплошь и рядом доят на импортном оборудовании. Мы ремонтируем квартиру и покупаем импортные стройматериалы. Если даже мы покупаем отечественную одежду, то пошита она сплошь и рядом из импортной кожи и материи. И, опять же, на импортном оборудовании.Получается форменный абсурд – цены на долларовые товары (а таких в нашей повседневной жизни огромное количество) растут, опережая нашу заработную плату, но при этом, по мнению Росстата, наши заработные платы опережают рост рублевых цен. Хотя в них, в этих рублевых ценах, априори сидят и подорожавший импорт, и возросшие наши зарплаты. Как такое может быть? Никак, а потому и веры официальным данным инфляции нет никакой.Кроме того, есть и многочисленные косвенные подтверждения ложности цифр официальной инфляции: когда наши горе-статистики в очередной раз рапортуют о повышении заработной платы, торговые сети, скрипя зубами, докладывают о снижении среднего чека покупок. А ведь это абсолютно взаимосвязанные вещи – как только люди начинают больше получать, они начинают позволять себе больше тратить на еду (не секрет, что сегодня многие семьи вынуждены себя в еде ограничивать, покупать более дешевые товары, реже баловать себя чем-то вкусненьким и т.д.). Ситуация, когда люди начинают зарабатывать больше, а тратить на еду – меньше, просто невозможна. А вот если (что на самом деле и происходит) Росстат немножко так не досчитывает нам инфляцию, и реальные наши доходы на самом деле падают – то падение среднего чека вполне понятно и обосновано.В общем, мы не богатеем. Мы постепенно нищаем (к долларовым миллиардерам, понятно, не относится), и это печальный факт.Ну ладно, доходы наши падают, но хоть работа-то у нас есть? Здесь, согласно Росстату, у нас все очень даже замечательно. По официальным данным наша безработица находится на очень приличном мировом уровне вполне себе благоденствующих стран. С января 2017 г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. И вот, например, по итогам января 2017г. численность рабочей силы составила 76,1 млн. чел., из которых 71,8 млн. чел. были заняты в экономике, а 4,3 млн. чел. не имели занятия, но активно его искали. Последние, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, считаются безработными. Соответственно, уровень безработицы в январе 2017 г составлял 5,6% от общей численности трудоспособного населения. Неплохой показатель! Вот, к примеру, в США на сегодня безработица составляет 5,2%. Ну, и у нас почти столько же.Вызывает умиление, что согласно данным Росстата, Российская Федерация умудрилась обеспечить работой население на уровне СССР! В РФ в январе 2017 г. численность населения составляла 146 804 тыс. чел., то есть занятые в экономике 71,8 млн. чел. составляют 48,9% от общей численности. А вот в СССР в 1985 г. трудилось 137 млн. чел., при том что общая численность населения на начало года составляла 276 300 тыс. чел., то есть процент занятых составлял 49,5%, то есть всего лишь на 0,65 больше, зато в 1990 г, уже перед самым крушением СССР он составлял 47,8%. Есть, чем гордиться?Все бы ничего, когда б не «замечательное» определение Росстата для части нашего экономически активного населения – так называемые «самозанятые» граждане. Кто это такие? А это люди, которые производят какие-то товары или оказывают услуги, получая за них денежное вознаграждение, но при этом не являются чьими бы то ни было сотрудниками, и не зарегистрированы в качестве частных предпринимателей. Они Росстатом за безработных не считаются.Сколько таких людей у нас? Официально самозанятых у нас в июне 2018 г. зарегистрировано 1 529 тыс. человек, но понятно, что подавляющая часть самозанятых регистрироваться на торопится. Остаются экспертные оценки.Ну вот Минэкономики по своим расчетам полагает, что самозанятых у нас 2,3 млн. Но исследования Сбербанка (которым, прямо скажем, веры не в пример больше) говорит о том, что у нас самозанятых минимум 16 млн. чел. По оценкам Общественной палаты и других экспертно-аналитических агентств самозанятыми являются 22 млн. граждан России. А вице-премьер Ольга Голодец в 2015 г представила справку, согласно которой численность самозанятых достигала 27 млн. чел. Таким образом, усредняя оценки, можно говорить о том, что самозанятых граждан у нас 20 млн. чел. или немного больше.Так что же там Минэкономразвития страдает о неразвитости малого бизнеса в РФ? Да у нас им огромная доля населения занимается – вон самозанятых сколько. Проблема только в том, что настоящих предпринимателей из них очень мало. Конечно, они есть – люди, которые тихонько, нигде не регистрируясь, работают на себя, любимого, оказывая разные услуги – частные юристы, детективы, дизайнеры, консультанты, программисты и т.д., и т.п. Это люди, которым нравится работать на себя, у которых это получилось, и которые, надышавшись «воздухом свободы», работать «на дядю» уже не пойдут. Ну, и удачи им всяческой.Вот только таких в общей массе самозанятых – подавляющее меньшинство.В большинстве же своем это люди, которые и рады бы найти себе работу, но не могут этого сделать, то есть фактически безработные. Но ложиться в гроб по заветам Анатолия Борисовича Чубайса (помните: «Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут»), они не хотят, а потому выживают кто как может и кто на что способен. Подрабатывают, как умеют, сплошь и рядом – за гроши, на которые жить нельзя, но существовать — можно. И за счет этого добрый наш Росстат их безработными не считает: ну как же, они же имеют доходы же! А не менее доброе наше правительство, вместо того чтобы думать, как обеспечить таких людей нормальными рабочими местами, задумалось о необходимости налогообложения самозанятых и даже запустило пилотный проект в Москве, Татарстане, а также Московской и Калужской областях. И действительно – а чего это они деньги зарабатывают, а в казну не платят?Сколько у нас таких вот «вынужденно самозанятых»? Точно это не известно, но можно предположить, что Минэкономики со своей методикой, насчитавшей 2,3 млн. таких граждан, учитывали как раз тех, кто действительно, по доброй воле стал самозанятым, а вот 16-22 млн. чел. и более – это их общее число. То есть реальное количество людей, «не вписавшихся» в нашу экономику и вынужденных перебиваться случайными заработками – приблизительно от 14 до 18 млн., но может быть и больше. Людей, которые живут на грани, но которые, формально, раз уж у них есть какие-то источники дохода, безработными они не являются и статистику Росстату не портят.Так что с занятостью у нас даже не плохо, а очень плохо, и можно говорить о том, что данные по безработице занижены в разы от фактического состояния дел.Качество управления на уровне городов и областей – снижается. Вот взять мой родной г. Челябинск. Не то, чтобы я был фанатом М.В. Юревича, который, став главой Челябинска, а затем и губернатором области, умудрился так «перераспределить» участки для строительства жилфонда, что цены на квартиры в Челябинске в какой-то момент взлетели до небес, практически сравнявшись с новостройками Санкт-Петербурга (правда, ненадолго). Но за время его руководства Челябинск во многом изменился к лучшему. Огромнейшая работа, например, была проведена в части расширения и ремонта автодорог – в Челябинске появились новые мосты, развилки, старые дороги расширяли, превращая 4-полосные в 6-полосные и т.д.Но вот пришла новая команда магнитогорца Б.А. Дубровского. Только не надо говорить, мол, сами виноваты, что его выбрали, потому что М.В. Юревича тогда по формальному предлогу просто сняли с выборов – а если бы не сняли, так быть ему губернатором и дальше. Но его сняли, а оставили кандидатуры Б.А. Дубровского, и еще кое-кого, кому, положа руку на сердце, не то что область, а канализацию в отдельном доме доверить страшновато. В общем, провели очередные выборы без выбора – с предсказуемым результатом, конечно.А затем вдруг выяснилось, что множество вещей, которые при старых губернаторах мы просто не замечали, новая команда способна делать только в режиме «превозмогания». В первую же зиму нового губернатора и мэра Челябинск просто утонул в снегу – снегопады шли как обычно, а дороги никто не убирал: «день жестянщика» приобрел затяжной и неконтролируемый характер. На весь город транслировались совещания у губернатора, на которых ответственные лица докладывали о вывозе едва ли не миллионов кубометров снега из Челябинска, а водители хохотали сквозь слезы, потому что снегоуборочных машин в городе никто не видел.Этим летом смех сквозь слезы продолжался. Решили наши руководители сделать благое дело – перенести городскую свалку за черту города. Не то чтобы озаботились нуждами людей – но у нас же саммит ШОС и БРИКС на носу, который доверили проводить Челябинску, как можно высоким людям все это нюхать? Никак, вот и приняли решение.Ну вот, поставьте себя на место ответственного лица: как бы вы, уважаемые читатели, взялись за перенос свалки? Наверняка, перво-наперво, вызвали бы к себе компании-перевозчики мусора и переговорили с ними, ведь тут все будет новым – и маршруты другие, и везти этот самый мусор теперь намного дальше придется, и хватит ли на это имеющегося парка мусоровозов, и достаточно ли будет пропускной способности имеющихся подъездов к новой свалке? Хватит ли существующих тарифов по вывозу, достаточно ли их на покрытие затрат предприятий в новых условиях? А может, и еще какие сложности возникнут?Ну так это вы, уважаемые читатели, так сделаете. А у нас, знаете ли, привыкли к аксиоме «я начальник – ты дурак» и уверены, что начальственным рыком решаются все проблемы. В итоге – когда распорядились вывозить на новую свалку, наступил мусорный коллапс. Город буквально утонул в мусоре, мимо мест его складирования на десятки, а то и сотню метров стоял запах разложения (особенно «приятно» когда неподалеку – детский сад). В общем, в конце концов, с огромным трудом с мусорной проблемой разобрались, попутно, правда, "немного" расплодив поголовье крыс – им-то наши управители создали все условия…И так – что не возьми. Дороги? Масштабные стройки прекращены, ремонтируют так, что, не успев отремонтировать конец дороги, вынуждены возвращаться и чинить только что отремонтированное начало – разваливается на ходу (реальный факт на одном из крупнейших проспектов города, торопились к приезду президента). Экология? Уже «камеди-клаб» над нами смеется, и правильно, потому что делается абсолютно все, кроме того, что действительно влияет на загрязнение нашего воздуха. Для этого нужно принуждать промпредприятия Челябинска использовать очень дорогие очищающие фильтры, и контролировать их, причем — по-настоящему, а не для галочки, когда график проверок известен предприятию на год вперед. Ну вот, при новом губернаторе состояние воздуха в Челябинске стало худшим за всю его историю – так плохо не было еще никогда.Нельзя сказать, чтобы новая команда совсем ничего не сделала хорошего, в актив, например, можно записать работу по, не побоимся этого слова, спасению людей, вложившихся в строящиеся квартиры компании «Гринфлайт» — она обанкротилась и тысячи человек, заплативших за строящиеся квартиры, не получили их. Так вот – благодаря усилиям губернатора достроили и выдали. Спасибо! Правда, есть нюанс – если бы не гонения на прошлого губернатора, то «Гринфлайт», в котором у него были свои интересы, и не обанкротился… Но все равно – огромное вам за это спасибо, Борис Александрович Дубровский!Тем не менее, несмотря на отдельные достижения, есть факт – уровень управления городом и областью просел вниз, и просел сильно. И ладно бы это была проблема одного только Челябинска, но увы – в ряде других регионов, где доводилось бывать и жить автору этой статьи, наблюдается примерно то же самое, а именно: чем дальше, тем чаще новые руководители оказываются хуже предыдущих. Не всегда, не везде, но постепенно это уже становится «модным трендом».В общем, качество госуправления у нас не повышается. Отнюдь нет. Как мы уже говорили, проблески бывают – поставили же С.К. Шойгу министром обороны! Но на одно удачное назначение масса обратных примеров: Центробанком у нас «рулит» Э.С. Набиуллина, которая ни одного дня своей предшествующей карьеры не работала в банке (только числилась в правлении одного из них), а новый министр Минэкономразвития М.С. Орешкин, правда, в банках работал, но ни дня не трудился в реальном секторе экономики. То есть развитием экономики у нас занимается человек, который эту самую экономику в глаза не видел… Впрочем, по мнению ВШЭ, которую он заканчивал, это совершенно не обязательно. На этом фоне про замечательного нашего В.Л. Мутко, чья «работа» на посту министра спорта стала притчей во языцех, но который каким-то неясным чудом умудрился пересесть в кресло заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития (тот же спорт, только в профиль, ага), даже и вспоминать неудобно. «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник», а если у него и по основной-то профессиональной деятельности пирожные кислыми и пригорелыми получались, то представить, что он натачает в сапожниках, можно без особого труда. Все бы ничего – да только нам с вами это носить.Качество образования – снижается. Если во времена СССР ребенок был вполне в состоянии сам осилить школьную программу при минимальной помощи родителей, то сегодня уже и родительских знаний зачастую не хватает – репетиторы практически безальтернативны. Нет, конечно, бывают очень умные дети, которым удается справляться, но это редкость.Простой пример. Не секрет, что для школы найти учителя английского языка – большая проблема. Если только человек не идейный, а таких все меньше и меньше, то он, при хорошем знании английского, найдет способ заработать куда больше денег при намного меньших усилиях – труд учителя, вообще говоря, чрезвычайно тяжел. В результате в школы идут… мягко говоря, не лучшие преподаватели английского, а тем просто не из кого выбирать. Делает новый «учитель» в слове «cat» (кошка) меньше трех ошибок – и ладно. Берем, пока другие школы не перехватили!На самом деле обучение детей английскому языку – это задача, с которой не смогли справиться даже в СССР. Среднестатистический выпускник советской школы умел, как тогда принято было указывать в анкетах, «читать со словарем», то есть чуть больше, чем ничего. Сейчас ситуация с преподаванием еще более ухудшилась. Но наше мудрое руководство, считая, что английский язык гражданам России в повседневной жизни архиважен и архинужен, собирается вводить экзамены по английскому в качестве обязательного в ОГЭ и ЕГЭ… Сдать которые, при существующем уровне образования без репетиторов или дополнительного обучения будет… скажем так, малореально.А вообще – очень симптоматично для нынешней власти. Хотим, чтобы люди знали английский, но научить не можем: так пусть сами как хотят, так и учатся, а мы экзамен введем и проверим...Качество медицинской помощи – снижается. В государственных клиниках врачей банально не хватает, даже к обычному терапевту (не говоря уже о профильных специалистах) зачастую очень сложно попасть. А если и попал — у них такой поток и такая кипа документов, которые они должны заполнять, что смотреть и лечить пациентов им уже толком и некогда. Есть, конечно, врачи, которые машут на все рукой и уделяют больным столько времени, сколько надо, а не сколько положено по нормативу. И сидят лишние часы, работая до последнего пациента… Честь им и слава, и низкий поклон до земли, но проблему это не решает.Увы, такая картина у нас почти всюду. Проблема ведь не в том, что мы сейчас живем нехорошо. В сравнении, скажем, с концом-20-х, началом 30-х годов прошлого столетия мы живем очень даже хорошо, а ведь выжили даже тогда, и Гитлера победили, да потом еще и супердержавный СССР построили, хоть и ненадолго. Но тогда власть все-таки училась на своих ошибках и качество государственного управления постепенно росло. Так вот, проблема в том, что сейчас оно падает. А недовольство властью, которая допускает это – растет.Кто виноват во всем этом? Вообще говоря, виноват тот, кто выстроил иерархию власти не по принципу эффективности, а по принципу личной преданности, то есть, как ни печально это признавать, Владимир Владимирович Путин.На каком-то этапе это было оправдано: в начале его президентства существовал известный риск дальнейшего распада РФ, который надо было предотвращать, однако этот этап давно позади. Главное достоинство управленца заключается не в том, что он составит какой-то хитрый план, и не в том, что он может все делать лучше других. Главное достоинство управленца – это способность создать и воспитать команду, которая сможет справиться с любыми вызовами. Прошло уже 18 лет В.В. Путина во власти, а подобную команду он так создать и не смог. И, очевидно, не сможет это сделать и в будущем. Как ни печально это признавать, но кадровая политика, построенная по принципу личной преданности, однопартийная, по сути, политическая система, воспитание коллективного и бездумного «одобрямса» «Единой России» при подавлении всякого инакомыслия очевидно ведет к тому, что управлять нами будут все хуже и хуже. Ведь уже сейчас, в ответ на критику «снизу» власть начинает задумываться не о том, как бы исправить плохо работающее, а о том, чтобы запретить эту самую критику вообще.В то же время падение качества государственного управления как раз и создает ту самую революционную ситуацию, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Могу только напомнить гениальную формулировку В.И. Ленина (не люблю этого государственного деятеля, но отказать в уме ему невозможно):Снижение качества государственного управления – вот то, что провоцирует революционную ситуацию и приводит к революции. Вспомним, что именно неспособность Николая II управлять ситуацией, его многочисленные провалы во внешней и внутренней политике привели к его низложению и февральской революции. Вспомним, как постепенное ухудшение госуправления при СССР во времена застоя привело к его гибели – когда великая некогда страна распадалась, почти никто не встал на ее защиту. Но почему мы говорим только о России? Ведь можно вспомнить, например, практически бескровный военный переворот Наполеона во Франции – на тот момент правящая Директория настолько дискредитировала себя как орган государственной власти, что никому и в голову не пришло защищать ее с оружием в руках.Так вот, как ни печально это признавать, но наша страна под руководством В.В. Путина как раз и идет прямиком в революционную ситуацию: система госуправления выстроена таким образом, что будет и далее терять свою эффективность, а никакой другой построено не будет. Но в то же время, как ни странно, именно В.В. Путин – это тот человек, который сегодня защищает нас от революции. Русский народ не будет бунтовать, пока Владимир Владимирович находится у власти. Почему?Первое – дело в том, что первые годы президентства В.В. Путина (примерно с 2000 г. по 2008 г.) качество госуправления росло, а не падало, и благосостояние народа росло тоже. Как ни крути, но В.В. Путин – это тот президент, при котором был побежден разгул преступности, Россия избавилась от ярма внешнего госдолга, вернула себе самостоятельность во внешней политике, да и вообще, сохранилась как единая страна (а могла и не сохраниться, предпосылки к тому были). При этом период 2000-2008 гг. характеризовался относительной стабильностью – а что нам еще надо для счастья? Правильно, чтобы государство не делало нам пакостей, с остальным мы разберемся и сами. Так вот, в указанные годы В.В. Путин все это нам дал, и мы, конечно, очень ему благодарны и никогда этого не забудем.Второе – имидж сильного и прозорливого лидера, а таких на Руси любят.В.В. Путин выгодно отличался от «старцев Политбюро» советских времен – молод, подтянут, за словом в карман никогда не лез… А уж насколько выигрышно он смотрелся на фоне предшествующего ему Б.Н. Ельцина, страдавшего алкогольной зависимостью… Пожалуй, единственный государственный деятель, который еще как-то мог сравниться с В.В. Путиным в энергетике – это М.С. Горбачев, но того народная молва давно и совершенно справедливо записала в предатели, для нас он – антигерой и иуда.И наконец третье – это вполне осязаемый культ личности, который давно уже проводится в массы. Суть его заключается в том, что имя В.В. Путина связывается только с успехами нашей страны, а вот неудачи либо замалчиваются, либо же для них находятся другие «авторы» — к примеру, правительство Д.А. Медведева. Простой пример, который автор настоящей статьи приводил неоднократно. Возврат Крыма, осуществленный во время государственного переворота на Украине, взвинтил популярность Владимира Владимировича в РФ до небес. Однако, если представить В.В. Путина премьер-министром Великобритании, то первое, что сделали бы добрые сэры и пэры-парламентарии в той политической ситуации – выразили ему вотум недоверия за провал внешней политики по вовлечению Украины в Таможенный союз. Может быть, благодаря возврату Крыма его бы и не отправили в отставку, но ручаться за это нельзя. А у нас этот внешнеполитический провал не только никто не связал с В.В. Путиным, про него вообще «забыли».Так вот, все вышесказанное дало Владимиру Владимировичу огромный кредит народного доверия, который за годы его жизни растратить просто не удастся. И потому Россия бунтовать против В.В. Путина не будет.Получается интересное кино. Да, под руководством В.В. Путина страна идет прямиком в революцию, но, пока В.В. Путин у власти, никакой революции не будет.Проблема заключается только в том, что Владимир Владимирович не вечен, и рано или поздно вынужден будет уйти на покой. А вот его преемнику совершенно не позавидуешь, потому что таких заслуг (как истинных, так и мнимых) как у действующего президента у него не будет, и на личной харизме оттягивать революционную ситуацию он если и сможет, то очень недолго. А значит, он должен будет либо кардинально менять подходы управления страной, либо… революция сделает это за него.Таким образом, как ни печально это констатировать, нас ждет очередная эпоха перемен. Вопрос лишь в том, как мы это сделаем: легитимной властью в рамках действующего законодательства, или же «Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем….» (строки «Интернационала», если кто запамятовал).А кроме того, есть и другой большой вопрос: какими должны быть эти преобразования? И куда же мы в результате их проведения придем?Продолжение следует…