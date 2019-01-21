Водород — топливо будущего

ПАТЭС «Академик Ломоносов» — плавучая атомная теплоэлектростанция

«Водород может найти применение для заправки грузового транспорта на водородных топливных элементах, в качестве теплоносителя в автономных пунктах производства электроэнергии и тепла для удаленных районов».

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Топливный элемент работает на водороде и кислороде

Основные области применения водородных топливных элементов

Toyota Mirai — серийный автомобиль, работающий на водороде



















Действуют и передвижные водородные АЗС (Австралия)

Детский игровой набор H2-Sprinter

Hyundai Tucson FCEV на водороде

Авто 2131ТЭ Антэл-1 на топливных элементах (Московский автосалон 2001г.)

Авто 2111ТЭ «Антэл-2» (Московский автосалон, 2003 г.)