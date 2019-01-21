Украинские выборы. Признает ли их результат Москва?

Президентские выборы на бывшей Украине превращаются в комедию. Владимир Зеленский, один из кандидатов в президенты, воспользовавшись своим актёрским ресурсом, виртуально и виртуозно похоронил одного из главных их участников. Другие участники этих выборов располагают другими ресурсами: административными, грантоедскими, социологическими и политтехнологическими, штурмовыми, вооружёнными, а также разного рода специально обученными людьми. Таким образом, это будут выборы разного рода ресурсов. Народ Украины будет играть роль массовки, говоря по-демократически, электората.Основными претендентами на победу считаются Порошенко и Тимошенко, представляющие собой комбинацию, в которой хрен редьки не слаще. Главные арбитры выборов в городе Вашингтоне ещё не определились в своих конечных предпочтениях, и в этом состоит главная их интрига.Атлантический (глобалистский. – Прим. авт.) совет США, который представляют спецпредставитель США Курт Волкер и присоединившийся к нему экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, делают ставку на Порошенко как зарекомендовавшего себя фюрера бандеровских неонацистов. Госдеп США в лице госсекретаря Майка Помпео, возможно, думает о Тимошенко. Непосредственный начальник Помпео президент Трамп, как хорошо известно, плохо переносит Порошенко, который сфабриковал на него компромат в деле о «вмешательстве России» в американские выборы и всячески заискивал перед его недругами Хиллари Клинтон и покойным сенатором Джоном Маккейном.Один из участвующих в этих «выборах ресурсов», бывший коммунист Симоненко, дал следующую оценку происходящему: «Мы живём в условиях фашистской диктатуры», действительно, дошли ведь уже до терминов нацистской идеологии – до «фильтраций». Несмотря на строгие указания западных гуманистов к своим фашистам прятать рога, они всё равно вылезают наружу. Но бывшим известным коммунистам, как не представляющим из себя ничего вменяемого, разрешается пока дышать воздухом.Поскольку бандеровская диктатура не только неонацистская, но и проамериканская, Вашингтон поддерживает её до времени на плаву. И реальными претендентами на президентское кресло являются Порошенко и Тимошенко, поскольку остальные претенденты не целовали туфлю в Вашингтоне, и не стояли на посту у вашингтонских туалетов.Может ли что-нибудь пойти не так в этом президентском спектакле? Может, если американские ресурсы, например, сойдутся в клинче и как бы самоликвидируются. Тогда появятся шансы на победу у Владимира Зеленского, этого днепропетровского Макрона с не совсем понятного происхождения ресурсами за спиной. Кроме олигарха, извечного оппонента Порошенко, «жидобандеровца» Игоря Коломойского.О другом вопросе этих выборов сказал глава вооружённого авангарда «Евромайдана», собственно, и отобравшего власть у президента Януковича в феврале 2014 года, видный нацист и депутат Рады Дмитро Ярош в интервью «Украинской правде»: «Новый майдан на Украине вполне возможен, собственного полноценного и процветающего государства… не удалось достичь. Если будет понятно, что Украина капитулирует перед Россией, то будет организован новый майдан. Уже никто покрышек жечь не будет, у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно». Видимо, Ярош имеет в виду людей «Украинской добровольческой армии», руководителем которой он сегодня является.Здесь возникает вопрос: чей в действительности агент Дмитро Ярош? Формально он агент экс-главы СБУ Наливайченко, который, в свою очередь, является агентом ЦРУ. Ряд украинских политологов называют боевиков Яроша «карманной армией» Петра Порошенко, его последним вооружённым аргументом на этих выборах. С другой стороны, поскольку Порошенко обвиняет в попытках дестабилизации его режима Россию, Яроша можно подать и как агента самого Владимира Путина.Последний вопрос этих выборов: признает ли его результаты Москва? Вашингтон, в общем, в аналогичной ситуации только что не признал избранного президента Венесуэлы Мадуро. Заявление главы МИД Сергея Лаврова о «неонацистском» характере власти на Украине говорит о том, что Москва думает: признавать или не признавать результат этих фальшивых президентских выборов? И явно угрожает отказать в легитимности бандеровскому режиму, но решение пока не принято, ведь пока непонятно, нужно ли будет вообще его принимать. Дмитро Ярош и его друзья могут ведь опять взяться за свои «эффективные средства» построения «процветающего государства»…Политолог Игорь Коротченко считает, что на этих выборах из-за спины Порошенко может «выскочить новый Петлюра, или им станет сам Порошенко». А может быть, им станет Дмитро Ярош?