Украинские выборы. Признает ли их результат Москва?
Президентские выборы на бывшей Украине превращаются в комедию. Владимир Зеленский, один из кандидатов в президенты, воспользовавшись своим актёрским ресурсом, виртуально и виртуозно похоронил одного из главных их участников. Другие участники этих выборов располагают другими ресурсами: административными, грантоедскими, социологическими и политтехнологическими, штурмовыми, вооружёнными, а также разного рода специально обученными людьми. Таким образом, это будут выборы разного рода ресурсов. Народ Украины будет играть роль массовки, говоря по-демократически, электората.
Основными претендентами на победу считаются Порошенко и Тимошенко, представляющие собой комбинацию, в которой хрен редьки не слаще. Главные арбитры выборов в городе Вашингтоне ещё не определились в своих конечных предпочтениях, и в этом состоит главная их интрига.
Атлантический (глобалистский. – Прим. авт.) совет США, который представляют спецпредставитель США Курт Волкер и присоединившийся к нему экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, делают ставку на Порошенко как зарекомендовавшего себя фюрера бандеровских неонацистов. Госдеп США в лице госсекретаря Майка Помпео, возможно, думает о Тимошенко. Непосредственный начальник Помпео президент Трамп, как хорошо известно, плохо переносит Порошенко, который сфабриковал на него компромат в деле о «вмешательстве России» в американские выборы и всячески заискивал перед его недругами Хиллари Клинтон и покойным сенатором Джоном Маккейном.
Один из участвующих в этих «выборах ресурсов», бывший коммунист Симоненко, дал следующую оценку происходящему: «Мы живём в условиях фашистской диктатуры», действительно, дошли ведь уже до терминов нацистской идеологии – до «фильтраций». Несмотря на строгие указания западных гуманистов к своим фашистам прятать рога, они всё равно вылезают наружу. Но бывшим известным коммунистам, как не представляющим из себя ничего вменяемого, разрешается пока дышать воздухом.
Поскольку бандеровская диктатура не только неонацистская, но и проамериканская, Вашингтон поддерживает её до времени на плаву. И реальными претендентами на президентское кресло являются Порошенко и Тимошенко, поскольку остальные претенденты не целовали туфлю в Вашингтоне, и не стояли на посту у вашингтонских туалетов.
Может ли что-нибудь пойти не так в этом президентском спектакле? Может, если американские ресурсы, например, сойдутся в клинче и как бы самоликвидируются. Тогда появятся шансы на победу у Владимира Зеленского, этого днепропетровского Макрона с не совсем понятного происхождения ресурсами за спиной. Кроме олигарха, извечного оппонента Порошенко, «жидобандеровца» Игоря Коломойского.
О другом вопросе этих выборов сказал глава вооружённого авангарда «Евромайдана», собственно, и отобравшего власть у президента Януковича в феврале 2014 года, видный нацист и депутат Рады Дмитро Ярош в интервью «Украинской правде»: «Новый майдан на Украине вполне возможен, собственного полноценного и процветающего государства… не удалось достичь. Если будет понятно, что Украина капитулирует перед Россией, то будет организован новый майдан. Уже никто покрышек жечь не будет, у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно». Видимо, Ярош имеет в виду людей «Украинской добровольческой армии», руководителем которой он сегодня является.
Здесь возникает вопрос: чей в действительности агент Дмитро Ярош? Формально он агент экс-главы СБУ Наливайченко, который, в свою очередь, является агентом ЦРУ. Ряд украинских политологов называют боевиков Яроша «карманной армией» Петра Порошенко, его последним вооружённым аргументом на этих выборах. С другой стороны, поскольку Порошенко обвиняет в попытках дестабилизации его режима Россию, Яроша можно подать и как агента самого Владимира Путина.
Последний вопрос этих выборов: признает ли его результаты Москва? Вашингтон, в общем, в аналогичной ситуации только что не признал избранного президента Венесуэлы Мадуро. Заявление главы МИД Сергея Лаврова о «неонацистском» характере власти на Украине говорит о том, что Москва думает: признавать или не признавать результат этих фальшивых президентских выборов? И явно угрожает отказать в легитимности бандеровскому режиму, но решение пока не принято, ведь пока непонятно, нужно ли будет вообще его принимать. Дмитро Ярош и его друзья могут ведь опять взяться за свои «эффективные средства» построения «процветающего государства»…
Политолог Игорь Коротченко считает, что на этих выборах из-за спины Порошенко может «выскочить новый Петлюра, или им станет сам Порошенко». А может быть, им станет Дмитро Ярош?
Основными претендентами на победу считаются Порошенко и Тимошенко, представляющие собой комбинацию, в которой хрен редьки не слаще. Главные арбитры выборов в городе Вашингтоне ещё не определились в своих конечных предпочтениях, и в этом состоит главная их интрига.
Атлантический (глобалистский. – Прим. авт.) совет США, который представляют спецпредставитель США Курт Волкер и присоединившийся к нему экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, делают ставку на Порошенко как зарекомендовавшего себя фюрера бандеровских неонацистов. Госдеп США в лице госсекретаря Майка Помпео, возможно, думает о Тимошенко. Непосредственный начальник Помпео президент Трамп, как хорошо известно, плохо переносит Порошенко, который сфабриковал на него компромат в деле о «вмешательстве России» в американские выборы и всячески заискивал перед его недругами Хиллари Клинтон и покойным сенатором Джоном Маккейном.
Один из участвующих в этих «выборах ресурсов», бывший коммунист Симоненко, дал следующую оценку происходящему: «Мы живём в условиях фашистской диктатуры», действительно, дошли ведь уже до терминов нацистской идеологии – до «фильтраций». Несмотря на строгие указания западных гуманистов к своим фашистам прятать рога, они всё равно вылезают наружу. Но бывшим известным коммунистам, как не представляющим из себя ничего вменяемого, разрешается пока дышать воздухом.
Поскольку бандеровская диктатура не только неонацистская, но и проамериканская, Вашингтон поддерживает её до времени на плаву. И реальными претендентами на президентское кресло являются Порошенко и Тимошенко, поскольку остальные претенденты не целовали туфлю в Вашингтоне, и не стояли на посту у вашингтонских туалетов.
Может ли что-нибудь пойти не так в этом президентском спектакле? Может, если американские ресурсы, например, сойдутся в клинче и как бы самоликвидируются. Тогда появятся шансы на победу у Владимира Зеленского, этого днепропетровского Макрона с не совсем понятного происхождения ресурсами за спиной. Кроме олигарха, извечного оппонента Порошенко, «жидобандеровца» Игоря Коломойского.
О другом вопросе этих выборов сказал глава вооружённого авангарда «Евромайдана», собственно, и отобравшего власть у президента Януковича в феврале 2014 года, видный нацист и депутат Рады Дмитро Ярош в интервью «Украинской правде»: «Новый майдан на Украине вполне возможен, собственного полноценного и процветающего государства… не удалось достичь. Если будет понятно, что Украина капитулирует перед Россией, то будет организован новый майдан. Уже никто покрышек жечь не будет, у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно». Видимо, Ярош имеет в виду людей «Украинской добровольческой армии», руководителем которой он сегодня является.
Здесь возникает вопрос: чей в действительности агент Дмитро Ярош? Формально он агент экс-главы СБУ Наливайченко, который, в свою очередь, является агентом ЦРУ. Ряд украинских политологов называют боевиков Яроша «карманной армией» Петра Порошенко, его последним вооружённым аргументом на этих выборах. С другой стороны, поскольку Порошенко обвиняет в попытках дестабилизации его режима Россию, Яроша можно подать и как агента самого Владимира Путина.
Последний вопрос этих выборов: признает ли его результаты Москва? Вашингтон, в общем, в аналогичной ситуации только что не признал избранного президента Венесуэлы Мадуро. Заявление главы МИД Сергея Лаврова о «неонацистском» характере власти на Украине говорит о том, что Москва думает: признавать или не признавать результат этих фальшивых президентских выборов? И явно угрожает отказать в легитимности бандеровскому режиму, но решение пока не принято, ведь пока непонятно, нужно ли будет вообще его принимать. Дмитро Ярош и его друзья могут ведь опять взяться за свои «эффективные средства» построения «процветающего государства»…
Политолог Игорь Коротченко считает, что на этих выборах из-за спины Порошенко может «выскочить новый Петлюра, или им станет сам Порошенко». А может быть, им станет Дмитро Ярош?
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- twitter.com/poroshenko
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