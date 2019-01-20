Россия построит лунную версию «Союза» за свой счёт

Все работы предусматривается проводить за свой счет. НАСА оплачивать не будет,

Россия будет вести работы по созданию модификации космического корабля «Союз» для полетов к Луне за свой счет, без финансового участия со стороны Соединенных Штатов, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что НАСА обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля «Союз» в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне. На запрос издания, действительно ли НАСА обратилась с такой просьбой, американское космическое агентство не ответило. В Роскосмосе также воздержались от ответа на вопрос, кто будет оплачивать работы.сказал источник.Сообщается, что для обеспечения возможности полета модифицированного «Союза» к Луне необходимо создать новый разгонный блок, новую систему теплозащиты, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со скоростью 11,2 км/сек (вторая космическая), а также новые системы связи, электропитания и жизнеобеспечения.Кроме того, для обеспечения полетов необходима установка приборов ручного управления, звездных датчиков, дополнительных двигателей и баллонов с кислородом, испарительной системы.Напомним, в июне 2018 года Рогозин сообщил, что пока завершается разработка корабля «Федерация», пилотируемые полета к Луне могут совершаться на модифицированных «Союзах». Недавно он уточнил, что РКК «Энергия», создающая корабль «Федерация», имеет возможность параллельно модернизировать для полетов к Луне корабль «Союз». При этом глава Роскосмоса отметил, что в связи с началом работ по модернизации «Союза» рассчитывает на новые переговорные позиции с американской стороной по окололунной станции.