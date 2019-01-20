В США признали бессилие перед «торпедами ядерного апокалипсиса»
Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут остановить российские «Посейдоны» – суперторпеды, оснащенные «термоядерными боеголовками», пишет обозреватель портала Foxtrot Alpha Кайл Мизоками.
По данным автора, на вооружении ВМФ РФ в скором времени будет более 30 дальних ядерных торпед, которые в случае атаки смогут уничтожить все прибрежные города и военные объекты США, а также распространить над Америкой «летальные радиоактивные осадки».
Он назвал «Посейдон» самой большой торпедой в мире, способной в одиночку пересечь Атлантический и Тихий океаны.
Издание уточняет, что Минобороны РФ заказало 32 подводных беспилотника, одна половина которых поступит на вооружение Северного флота, другая – Тихоокеанского флота. Торпеды на Северном флоте смогут атаковать европейские страны, Канаду и восточное побережье США. А те, что находятся на востоке России, – Японию, Китай, западное побережье Канады и США.
Обнаружить торпеды будет несложно, куда сложнее будет их остановить: при скорости в 56 узлов они обгонят как атомные подлодки ВМС США, так и торпеды Mk 48, пишет Мизоками.
При этом он отмечает, что «Посейдоны» не являются оружием первого удара – ведь чтобы достичь США им нужно несколько часов или даже суток. Скорее, это оружие второго удара, которое «отговаривает врага от нападения на Россию»: не будет нападения – не будет торпед ядерного апокалипсиса.
По словам автора, ранее сообщалось, что мощность боевой части «Посейдона» составляет до 200 мегатонн, но сегодня говорится о мощности только в 2 мегатонны. «Однако стоит помнить, что 2 мегатонны – это 2 тыс. килотонн, а ядерный взрыв в Хиросиме составил всего 16 килотонн», поясняет он.
Напомним, работы по «Посейдону» включены в госпрограмму вооружений на период 2018-2027 годов. О планах поставки флоту 32 подводных аппаратов стало известно 12 января. Специальные подлодки-носители беспилотников войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.
По данным автора, на вооружении ВМФ РФ в скором времени будет более 30 дальних ядерных торпед, которые в случае атаки смогут уничтожить все прибрежные города и военные объекты США, а также распространить над Америкой «летальные радиоактивные осадки».
Он назвал «Посейдон» самой большой торпедой в мире, способной в одиночку пересечь Атлантический и Тихий океаны.
Издание уточняет, что Минобороны РФ заказало 32 подводных беспилотника, одна половина которых поступит на вооружение Северного флота, другая – Тихоокеанского флота. Торпеды на Северном флоте смогут атаковать европейские страны, Канаду и восточное побережье США. А те, что находятся на востоке России, – Японию, Китай, западное побережье Канады и США.
Обнаружить торпеды будет несложно, куда сложнее будет их остановить: при скорости в 56 узлов они обгонят как атомные подлодки ВМС США, так и торпеды Mk 48, пишет Мизоками.
При этом он отмечает, что «Посейдоны» не являются оружием первого удара – ведь чтобы достичь США им нужно несколько часов или даже суток. Скорее, это оружие второго удара, которое «отговаривает врага от нападения на Россию»: не будет нападения – не будет торпед ядерного апокалипсиса.
По словам автора, ранее сообщалось, что мощность боевой части «Посейдона» составляет до 200 мегатонн, но сегодня говорится о мощности только в 2 мегатонны. «Однако стоит помнить, что 2 мегатонны – это 2 тыс. килотонн, а ядерный взрыв в Хиросиме составил всего 16 килотонн», поясняет он.
Напомним, работы по «Посейдону» включены в госпрограмму вооружений на период 2018-2027 годов. О планах поставки флоту 32 подводных аппаратов стало известно 12 января. Специальные подлодки-носители беспилотников войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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