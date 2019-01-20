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Количество жертв удара коалиции по сирийской деревне превысило 30 человек

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Число жертв авиаудара западной коалиции по деревне Багуз (провинция Дейр-эз-Зор) возросло до 31 человека, несколько десятков мирных жителей получили ранения, передает РИА Новости.




По словам очевидца событий, все погибшие и раненые являются мирными жителями, членами трех семей.

Он пояснил, что мирные граждане попали под ракетный удар самолетов западной коалиции в момент бегства от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В субботу МИД Сирии направил в различные структуры ООН письма, в которых потребовал принять меры в отношении коалиции, уничтожающей мирное население страны и ее инфраструктуру.

Дамаск просит Совбез ООН взять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности и срочно проявить инициативу для работы над прекращением этого ежедневного сериала военных преступлений, которые совершают страны западной коалиции,
говорится в сообщении сирийского МИД.

Напомним, авиационная атака и на деревню Багуз была проведена в пятницу. Первоначально сообщалось о двадцати погибших.

Самолеты международной коалиции во главе с США регулярно наносят авиаудары по городу Хаджин и окрестным деревням под предлогом оказания помощи союзным отрядам SDF (Сирийских демократических сил) в борьбе с террористами ИГ. Сирийские власти неоднократно сообщали о жертвах среди мирного населения и применении белого фосфора.

В Пентагоне не раскрывают, какое вооружение применяется в САР, однако утверждают, что оно полностью соответствует международным нормам.

В декабре Дональд Трамп объявил о выводе американского военного контингента с территории Сирии. В американском военном ведомстве подтвердили, что такой приказ действительно получен, однако в нем не указаны конкретные сроки вывода военнослужащих.
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