Видеосервис YouTube удалил скандальный фильм "Праздник" о блокаде Ленинграда

Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать. Вот же идиоты!

Режиссёр скандально известного фильма «Праздник» Алексей Красовский на своей странице в Фейсбук заявил о том, что размещённую им картину в жанре «чёрной комедии» и блокадном Ленинграде удалили с сервиса YouTube. На сервисе вместо кинофильма, который вызвал грандиозный скандал в среде киноведов и общественности, можно увидеть чёрный прямоугольник с подписью «видео удалено нарушения условий использования сервиса.Пользователями высказано предположение, что удаление скандального фильма с видеосервиса связано с многочисленными жалобами (так называемыми страйками). Сервис YouTube блокирует размещённые видеоролики в том числе и по этой причине.Что пишет Красовский по этому поводу на своей странице в соцсети:Фильм «Праздник» ранее не получил прокатного удостоверения в России по решению контролирующих прокат ведомств. После этого Красовский разместил свою, с позволения сказать, картину в YouTube – 3 января.На самом деле, все эти «процессы» и заявления, в том числе от самого режиссёра, выглядят как попытки вызвать повышенный интерес к киноленте, и без того отметившейся грандиозным скандалом. Кто-то добывает славу и известность своим талантом, кто-то скандалами, причём такими, сама почва которых вызывает крайне отрицательную реакцию у подавляющего большинства граждан, не желающих видеть эксперименты над памятью о Великой Отечественной войне.