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На Украине смертность почти вдвое превысила рождаемость

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За 11 месяцев прошлого года показатели смертности на Украине почти в два раза превысили показатели рождаемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской Госслужбы статистики (Госстат).

На Украине смертность почти вдвое превысила рождаемость



Остается существенным превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших – 58 живых рожденных, говорится в релизе ведомства.

В сообщении указывается, что на 1 декабря 2018 численность населения на Украине составила 42,177 млн. человек, что выглядит крайне сомнительно с учётом массового отъезда граждан страны за пределы Украины. В течение 11 месяцев оно уменьшилось почти на 209 тыс. человек.

Специалисты Госстата уточнили, что в отчет попало всё население, проживающие (зарегистрированное) на момент переписи в определенном регионе, включая временно отсутствующих, если с момента их отъезда прошло не более 12 месяцев.

Сообщается также, что в 2018 году рождаемость на Украине в сравнении с предыдущим годом упала на 7 процентов: если за 11 месяцев 2018-го родилось 312,6 тыс. живых младенцев, то за аналогичный период 2017 года – 335,5 тысяч.

В Госстате пояснили, что в ходе исследования не учитывали население, проживающее на неподконтрольных украинским властям территориях.

Напомним, по итогам первых 4 месяцев 2018 года, на 100 умерших украинцев приходилось 54 новорожденных. На тот период население сократилось на 85,7 тыс. человек и составило 42,3 млн.

Согласно прогнозу профильной структуры ООН, к 2050 году численность населения Украины составит чуть более 36 млн. человек.
Использованы фотографии:
https://kiev.express
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