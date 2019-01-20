На Украине смертность почти вдвое превысила рождаемость
За 11 месяцев прошлого года показатели смертности на Украине почти в два раза превысили показатели рождаемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской Госслужбы статистики (Госстат).
Остается существенным превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших – 58 живых рожденных, говорится в релизе ведомства.
В сообщении указывается, что на 1 декабря 2018 численность населения на Украине составила 42,177 млн. человек, что выглядит крайне сомнительно с учётом массового отъезда граждан страны за пределы Украины. В течение 11 месяцев оно уменьшилось почти на 209 тыс. человек.
Специалисты Госстата уточнили, что в отчет попало всё население, проживающие (зарегистрированное) на момент переписи в определенном регионе, включая временно отсутствующих, если с момента их отъезда прошло не более 12 месяцев.
Сообщается также, что в 2018 году рождаемость на Украине в сравнении с предыдущим годом упала на 7 процентов: если за 11 месяцев 2018-го родилось 312,6 тыс. живых младенцев, то за аналогичный период 2017 года – 335,5 тысяч.
В Госстате пояснили, что в ходе исследования не учитывали население, проживающее на неподконтрольных украинским властям территориях.
Напомним, по итогам первых 4 месяцев 2018 года, на 100 умерших украинцев приходилось 54 новорожденных. На тот период население сократилось на 85,7 тыс. человек и составило 42,3 млн.
Согласно прогнозу профильной структуры ООН, к 2050 году численность населения Украины составит чуть более 36 млн. человек.
Остается существенным превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших – 58 живых рожденных, говорится в релизе ведомства.
В сообщении указывается, что на 1 декабря 2018 численность населения на Украине составила 42,177 млн. человек, что выглядит крайне сомнительно с учётом массового отъезда граждан страны за пределы Украины. В течение 11 месяцев оно уменьшилось почти на 209 тыс. человек.
Специалисты Госстата уточнили, что в отчет попало всё население, проживающие (зарегистрированное) на момент переписи в определенном регионе, включая временно отсутствующих, если с момента их отъезда прошло не более 12 месяцев.
Сообщается также, что в 2018 году рождаемость на Украине в сравнении с предыдущим годом упала на 7 процентов: если за 11 месяцев 2018-го родилось 312,6 тыс. живых младенцев, то за аналогичный период 2017 года – 335,5 тысяч.
В Госстате пояснили, что в ходе исследования не учитывали население, проживающее на неподконтрольных украинским властям территориях.
Напомним, по итогам первых 4 месяцев 2018 года, на 100 умерших украинцев приходилось 54 новорожденных. На тот период население сократилось на 85,7 тыс. человек и составило 42,3 млн.
Согласно прогнозу профильной структуры ООН, к 2050 году численность населения Украины составит чуть более 36 млн. человек.
- Использованы фотографии:
- https://kiev.express
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