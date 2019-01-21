По Ирану ударят из Грузии?

«НАТО остается верным этим решениям и продолжает поддерживать Грузию. Страны-члены НАТО приветствуют прогресс, достигнутый Грузией, и говорят, что реформы, поддерживаемые НАТО, помогают государству-аспиранту приблизиться к стандартам альянса. НАТО продолжает поддерживать Грузию, и Грузия продолжает реформы».

На днях специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай от имени альянса приветствовал Грузию. В своем выступлении он заявил следующее:Напомним, что эта закавказская республика не может закончить натовскую «аспирантуру» уже двадцать лет — курс на вхождение в блок грузинским руководством был взят еще в прошлом веке, в 1999 году. Тбилиси водят за нос и «жениться» не спешат, предпочитая «отношения без обязательств».И логика Брюсселя понятна: во-первых, Грузия имеет территориальные споры с соседними государствами – Абхазией и Южной Осетией, и альянс явно не намерен менять для нее свой устав.Во-вторых, на «страну-аспиранта» не распространяется 5 статья устава НАТО о коллективной обороне. То есть в случае чего такую страну защищать не обязательно (как в 2008 году). Главное, успеть эвакуировать свое оборудование и базы, в этой стране размещенные.А базы НАТО в Грузии будут. На недавнем совещании главы грузинского оборонного ведомства с представителями Пентагона принято решение о строительстве военного аэродрома НАТО на территории республики.Решение о его строительстве в Вазиани было озвучено по итогам встречи министра обороны Грузии Левана Изория с командующим транспортным командованием вооруженных сил США Стивеном Лайонсом.Все работы будут проходить в рамках GDRP – так называемая «Программа готовности обороны», в свою очередь, реализуемой в контексте соглашения об американо-грузинском сотрудничестве в сфере безопасности на период 2016-2019 годов, предполагающий участие США в модернизации ВС Грузии.«Мы намерены претворить в жизнь, представленную на комиссии НАТО — Грузия инициативу по созданию на базе Вазиани совместного центра оборонной готовности Грузии и Североатлантического альянса», — заявил Изория. Согласно сообщениям в грузинских СМИ, аэродром планируется расширить и оснастить оборудованием в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Предполагается, что он станет крупным логистическим узлом блока, и базой для боевой авиации.Но практически в то же самое время грузинские издания сообщают о намерении военного ведомства страны отказаться от штурмовой авиации. Логика этого решения проста: в Тбилиси понимают, что использовать имеющиеся в их распоряжении штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 против своих врагов, в которых они числят Абхазию, Южную Осетию и Россию, они не смогут, поскольку небо этих республик надежно прикрыто российскими системами ПВО, которые не оставят не малейшего шанса агрессору. Кроме того, указывается, что во время нападения грузинской армии на Южную Осетию в 2008 году ВС РФ нейтрализовали ВВС Грузии, нанеся ракетные удары по взлетным полосам и центрам управления полетами всех аэродромов страны.То есть получается, что проводить дорогостоящее обслуживание стареющей техники, покупать для нее запчасти, которые производит Россия, через третьи руки, бессмысленно. Поскольку ее все равно применить не удастся.Если учесть, что российские ЗРК С-300 и С-400 в состоянии в случае необходимости перекрыть все воздушное пространство над Грузией, то применение в случае войны с Россией не только штурмовой, но и любой другой авиации станет невозможным. И это в полной мере относится и к тем многоцелевым истребителям НАТО, которые планируется разместить в Вазиани: их просто собьют на взлете. Если, конечно, наши ракеты раньше не уничтожат «взлетку».Все это верно в случае конфликта с Россией. Но дело в том, что Грузия является неплохим плацдармом для действий и против других стран – например, Ирана. О том, чтобы использовать ее территорию для агрессии против ИРИ, разговоры идут давно. И не только разговоры. В Грузии уже давно создается соответствующая логистическая инфраструктура, включая даже сеть госпиталей, способных принимать раненых.Ценность Грузии в качестве плацдарма для нападения на Иран объясняет и повышенный интерес к этой стране со стороны Израиля, который продолжает военно-техническое сотрудничество с Тбилиси, несмотря на недовольство Москвы этим обстоятельством.Значение закавказской республики в этом качестве резко выросло сейчас, когда возможность использовать для агрессии против Ирана территории Турции оказалась под большим вопросом. Несмотря на историческое соперничество двух этих стран, на протяжении столетий стремящихся к лидерству в мусульманском мире, и на сохраняющиеся противоречия, их отношения значительно потеплели, налажено военно-техническое сотрудничество и тесное взаимодействие по вопросам региональной безопасности.Очевидно, что Анкара не поддержит не только войну против Ирана, но и провокации против этой страны.В качестве антиранского плацдарма рассматривался также Азербайджан. В пользу чего было не только его географическое положение, но и трения в отношениях двух стран. Но сегодня многие проблемы между Баку и Тегераном преодолены. Кроме того, Ильхам Алиев слишком самостоятельный политик, чтобы играть роль жертвенной пешки в гамбите, да еще в чужой игре.Возможность использования с этой целью территории Ирака американские эксперты также оценивают довольно скептически. Проиранские настроения в этой стране сегодня сильны чрезвычайно, а шииты являются самой влиятельной силой.Таким образом, значение Грузии в качестве площадки для атаки на Иран чрезвычайно велико, и, можно сказать, безальтернативно.А США, как мы видим настойчиво ведут дело к войне против ИРИ. И дело не только в информационных «сливах» о запросах Джона Болтона Пентагону относительно возможности нанесения удара по Ирану.Вся логика действий американской администрации в этом направлении говорит о подготовке этого нападения. Причем не исключено, что анонсированный Трампом частичный вывод войск из Сирии, Афганистана и Африки есть не что иное, как концентрация сил перед новой войной.Возвращаясь же к Грузии, следует отметить, что даже если разворачиваемые в ней силы и средства не направлены прямо против России (хотя, конечно, они нацелены не только против Ирана), они все равно несут огромную угрозу нашей безопасности. Хотя бы потому, что превращают приграничную с нашей страной территорию в театр боевых действий.Причем даже сам факт появления американского аэродрома в Закавказье значительно увеличивает напряженность и риски в регионе.