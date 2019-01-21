Манипуляции с темой Южных Курил

Одной из наиболее обсуждаемых тем в последнее время в России стала тема Южных Курил. Постоянные встречи и переговоры с японской стороной российских чиновников, после которых японцы объявили, что острова «вот-вот» перейдут под юрисдикцию Токио, не могли не вызвать вопросов со стороны россиян. А клятва премьер-министра Страны восходящего солнца по поводу того, что вопрос «северных территорий» будет решён в ближайшее время, вызвала крайне жёсткую реакцию, в том числе и со стороны МИД России.Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отвесил японцам звонкую оплеуху заявлением о том, что Япония остаётся единственной страной, которая до сих пор не признаёт итогов Второй мировой войны. По словам Сергея Лаврова, Россия исходит из того, что Япония итоги ВМВ должна признать в полном объёме, в том числе и отдельно по вопросу неоспоримости российского суверенитета над Южными Курилами.В авторской программе Руслана Осташко рассматриваются вопросы однозначности статуса Южных Курил как островов, принадлежащих Российской Федерации. При этом в ролике PolitRussia приводится заявление известного российского специалиста, частого гостя политических ток-шоу на отечественном ТВ, Николая Платошкина, который напоминает, что в 1951 году Япония сама официально отказалась от претензий на южные острова Курильской гряды.Все подробности, в том числе и о манипуляциях по теме Южных Курил – в ролике: