СМИ: погибшие пилоты Су-34 запутались в парашютах
Пилоты, погибшие после столкновения двух бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в стропах парашютных систем, сообщает портал 47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинского края.
В поисковой операции первоначально были задействованы 6 рыболовецких судов, которые вели промысел в районе чрезвычайного происшествия: «Электрон», «Шанс-106», «Неон», «Флагман», «Председатель Ганслеп» и морозильный траулер «Екатерина». Позже к ним присоединилось аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков». Одного пилота (штурмана) удалось оперативно спасти.
В начале девятого вечера (мск) моряками «Электрона» из воды был поднят спасательный плот и тело летчика в гидрокостюме с пристегнутым парашютом, связанное фалом. Позднее рыбаки того же судна подняли на палубу еще одно тело на плоту, спутанное стропами. Тела погибших с траулера забрал военный вертолет Ми-8.
После этого моряки судов «Шанс-106» и «Неон» обнаружили сумку со снабжением и еще один пустой спасательный плот. Дальнейшие поиски продолжили прибывшие в район ЧП военные корабли.
Напомним, столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло 18 января около 18:07 мск. над акваторией Японского моря. Экипажи выполняли плановые тренировочные полеты. Местом базирования самолетов был аэродром Хурба под Комсомольском-на-Амуре.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ – нарушение правил полетов, повлекшее смерть человека. Расследование ведет военное следственное управление СКР по Тихоокеанскому флоту.
В поисковой операции первоначально были задействованы 6 рыболовецких судов, которые вели промысел в районе чрезвычайного происшествия: «Электрон», «Шанс-106», «Неон», «Флагман», «Председатель Ганслеп» и морозильный траулер «Екатерина». Позже к ним присоединилось аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков». Одного пилота (штурмана) удалось оперативно спасти.
В начале девятого вечера (мск) моряками «Электрона» из воды был поднят спасательный плот и тело летчика в гидрокостюме с пристегнутым парашютом, связанное фалом. Позднее рыбаки того же судна подняли на палубу еще одно тело на плоту, спутанное стропами. Тела погибших с траулера забрал военный вертолет Ми-8.
После этого моряки судов «Шанс-106» и «Неон» обнаружили сумку со снабжением и еще один пустой спасательный плот. Дальнейшие поиски продолжили прибывшие в район ЧП военные корабли.
Напомним, столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло 18 января около 18:07 мск. над акваторией Японского моря. Экипажи выполняли плановые тренировочные полеты. Местом базирования самолетов был аэродром Хурба под Комсомольском-на-Амуре.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ – нарушение правил полетов, повлекшее смерть человека. Расследование ведет военное следственное управление СКР по Тихоокеанскому флоту.
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