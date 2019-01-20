Порошенко заявил, что над аэропортом Донецка будет развеваться украинский флаг

Это флаг, который поднимали над аэропортом наши киборги под пулями и снарядами. Защитники аэропорта Донецка заложили основу нашей победы, и она придёт.

Пётр Порошенко продолжает активно начатую предвыборную кампанию. Напомнив украинцам о том, что он даровал им томос, безвиз, отказ от приобретения российского газа и евроассоциацию, президент Украины в ходе одного из своих выступлений заявил, что «отстроит новый аэропорт Донецка».По словам Петра Порошенко, над новым Донецким аэропортом, «который будет лучше и современнее прошлого», будет «развеваться украинский флаг».Порошенко:Это заявление Порошенко активно поддержали украинские интернет-тролли, которые в последнее время (во время предвыборной кампании) особенно активизировались. В комментариях к заметкам в украинских СМИ об очередном обещании Порошенко тролли публикуют заявления о том, что «восстанавливать аэропорт должны пленные донецкие сепаратисты». Таким заявлением пропорошенковские силы фактически подтверждают тот факт, что на Украине идёт гражданская война. Ведь «донецкие сепаратисты» - тоже граждане Украины, против которых направляет вооружённые силы верховный главком Порошенко.Тем временем в Донецке отреагировали на заявление украинского президента, отметив, что ему вместо рассуждений о судьбе Донецкого аэропорта, следовало бы задуматься о судьбе собственной, потому что Порошенко (в случае поражения на выборах) может понадобиться под покровом ночи бежать в киевский аэропорт Борисполь, чтобы покинуть Украину.