Минск и Вашингтон восстановят численность персонала в посольствах
Беларусь и США намерены восстановить количество дипперсонала в своих посольствах, расположенных в Вашингтоне и Минске соответственно, передает ТАСС заявление белорусского посла в РФ Владимира Семашко.
По словам Семашко, в настоящее время власти МИД Беларуси активно работает совместно с американскими коллегами над восстановлением уровня дипломатического присутствия.
Кстати, эта инициатива «поддерживается как в Вашингтоне, так и в Москве, несмотря на все перипетии в российско-американских отношениях», сказал посол.
Он отметил, что Минск намерен развивать отношения с различными партнерами, поскольку заинтересован в продвижении национальных продуктов на внешние рынки и в привлечении зарубежных инвестиций и технологий.
Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщал, что Минск и Вашингтон ведут переговоры о расширении дипломатического присутствия в дух странах. Как писали американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, белорусские власти сняли ограничения на число американских дипломатов, которые могут находиться в Беларуси.
Напомним, с 2008 года в РБ нет американского посла, вместо него работу ведет временный поверенный в делах. Это связано с обострением отношений между странами в 2007-2008 годах, после того как администрация США ввела санкции в отношении концерна «Белнефтехим».
В настоящее время в Минске находятся 6 американских дипломатов во главе с временным поверенным. Это количество даже меньше введенного ранее лимита, допускающего работу десяти сотрудников.
По словам Семашко, в настоящее время власти МИД Беларуси активно работает совместно с американскими коллегами над восстановлением уровня дипломатического присутствия.
Кстати, эта инициатива «поддерживается как в Вашингтоне, так и в Москве, несмотря на все перипетии в российско-американских отношениях», сказал посол.
Он отметил, что Минск намерен развивать отношения с различными партнерами, поскольку заинтересован в продвижении национальных продуктов на внешние рынки и в привлечении зарубежных инвестиций и технологий.
Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщал, что Минск и Вашингтон ведут переговоры о расширении дипломатического присутствия в дух странах. Как писали американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, белорусские власти сняли ограничения на число американских дипломатов, которые могут находиться в Беларуси.
Напомним, с 2008 года в РБ нет американского посла, вместо него работу ведет временный поверенный в делах. Это связано с обострением отношений между странами в 2007-2008 годах, после того как администрация США ввела санкции в отношении концерна «Белнефтехим».
В настоящее время в Минске находятся 6 американских дипломатов во главе с временным поверенным. Это количество даже меньше введенного ранее лимита, допускающего работу десяти сотрудников.
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