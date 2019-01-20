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Минск и Вашингтон восстановят численность персонала в посольствах

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Беларусь и США намерены восстановить количество дипперсонала в своих посольствах, расположенных в Вашингтоне и Минске соответственно, передает ТАСС заявление белорусского посла в РФ Владимира Семашко.




По словам Семашко, в настоящее время власти МИД Беларуси активно работает совместно с американскими коллегами над восстановлением уровня дипломатического присутствия.

Кстати, эта инициатива «поддерживается как в Вашингтоне, так и в Москве, несмотря на все перипетии в российско-американских отношениях», сказал посол.

Он отметил, что Минск намерен развивать отношения с различными партнерами, поскольку заинтересован в продвижении национальных продуктов на внешние рынки и в привлечении зарубежных инвестиций и технологий.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщал, что Минск и Вашингтон ведут переговоры о расширении дипломатического присутствия в дух странах. Как писали американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, белорусские власти сняли ограничения на число американских дипломатов, которые могут находиться в Беларуси.

Напомним, с 2008 года в РБ нет американского посла, вместо него работу ведет временный поверенный в делах. Это связано с обострением отношений между странами в 2007-2008 годах, после того как администрация США ввела санкции в отношении концерна «Белнефтехим».

В настоящее время в Минске находятся 6 американских дипломатов во главе с временным поверенным. Это количество даже меньше введенного ранее лимита, допускающего работу десяти сотрудников.
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