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Новый раздел на ВО: Хобби. Опрос

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Нужен ли раздел Хобби на Военном обозрении?

Можно попробовать - 140 (81.4%)
81.4%
Нет, не нужен - 17 (9.88%)
9.88%
Мне все-равно - 15 (8.72%)
8.72%
Уважаемые читатели! «Военное обозрение» просит вас поделиться мнением по поводу инициативы введения нового раздела «Хобби».

Планируется предоставить этот раздел полностью в ваше распоряжение. Это своего рода мужская социальная сеть.

В новом разделе можно будет размещать заметки и истории, вопросы и проблемы, зарисовки и фотографии, видеоролики по темам: охота и рыбалка, авто и мототехника, моделирование, фотография и т.д. В разделе «Хобби» будут предоставляться те же возможности, которые имеются у вас и в других разделах «ВО»: ставить оценку тому или иному посту, оставлять комментарии, вступать в дискуссию.

Важной особенностью раздела «Хобби» будет то, что его наполнение передаётся в руки самих читателей. Причём без режима премодерации. Модерироваться ваши заметки планируется уже после размещения на сайте, то есть в режиме постмодерации материалов (проверка орфографии, оформление).

Надеемся получить ваши комментарии по поводу нашей инициативы. На основании высказанного вами мнения мы примем окончательное решение по возможному введению на сайте нового раздела. Его вероятные подразделы вы также можете предложить в своих комментариях.
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