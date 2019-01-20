В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара

Из Сирии поступают очередные сообщения и комментарии об израильской ракетно-бомбовой атаке территории этой страны. Так, информационное агентствосо ссылкой на представителей сирийских правительственных войск сообщают, что Израиль наносил удары по южной части Сирийской Арабской Республики.Далее в материале говорится, что предыдущий авиаудар состоялся около недели назад - в ночь на 12 января.При этом авторы новостной заметки утверждают, что на этот раз «ни одна цель израильскими ракетами и бомбами поражена не была, так как чётко сработала сирийская система ПВО». Ранее сообщалось, что самолёты ВВС Израиля атаковали территорию аэропорта Дамаска, нанося удары по инфраструктуре иранских и проиранских сил, включая "Хизбаллу".Через несколько дней после этого в СМИ появились материалы, в которых было заявлено, что Москва якобы попросила власти Израиля не атаковать территорию воздушной гавани сирийской столицы из-за высокого риска для гражданских бортов, которые прилетают в Дамаск из других стран.Нужно отметить, что заявления в лентечасто противоречат тем данным, которые опубликуют израильские СМИ. В них было отмечено, что все объекты «Хизбаллы» в районе аэропорта Дамаска были уничтожены ВВС ЦАХАЛ. К заметкам были приложены спутниковые снимки в формате «до» и «после» (от 12 января).