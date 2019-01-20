В Эстонии предложили Петербург выбрать целью для ракет

Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит,

С целью сдерживания «российской агрессии» на территории Эстонии необходимо разместить натовские ракеты, способные поразить Северную столицу РФ – Санкт-Петербург, а также приобрести насколько военных кораблей, способных заблокировать морские торговые пути, ведущие в Россию.Такими «гениальными» идеями на полном серьезе поделился на страницах издания Eesti Päevaleht эстонский журналист Вахур Кооритс.По его мнению, в нынешний нестабильной для Эстонии ситуации необходим резервный план по сдерживанию агрессивного восточного соседа. И тут никак не обойтись приобретением одних только танков и систем ПВО-ПРО, пишет журналист.заявляет Кооритс.Россия рассматривает потенциальную войну с Эстонией как маленький победоносный конфликт, поэтому нужно сделать так, чтобы российские власти заплатили за нападение на республику очень высокую цену, говорится в статье. Например, разрушение Петербурга и полная блокада морской торговли в Балтийском море стали адекватной ценой за нападение на маленькую страну.Поэтому, по словам эстонского писаки, Таллин должен приобрести у стран НАТО ракеты средней дальности, способные ударить по Петербургу, где находится большое количество дорогостоящих и стратегически важных объектов (например, штаб ЗВО). Потеря таких объектов станет для РФ очень болезненным ударом. Журналист убежден, что сама возможность подобного удара окажет на Кремль серьезное психологическое давление.Другая возможность «сдерживания» – это «удар» в Балтийском море по торговым судам России и других стран, торгующих с этой страной. Коортис предлагает по примеру сомалийских пиратов захватывать и даже топить суда, направляющиеся в российские порты до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с «агрессором».От бредней Кооритса, будь это единичным случаем, можно было бы отмахнуться, однако мифы о «российской угрозе» в Эстонии используются сегодня пугающе часто, комментирует статью агентство Sputnik Причем в подобной риторике соревнуются представители дипломатических и политических кругов. Так, посол Эстонии в Киеве Герт Антсу заявил, что Москва представляет угрозу для всей западной цивилизации, а президент страны Керсти Кальюлайд после «керченского» инцидента заявила о начале в Европе войны, «развязанной Москвой». Директор департамента внешней разведки Микк Марран пошел дальше, сообщив, что среди известных общественных деятелей республики «полно агентов Кремля».