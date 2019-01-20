В Эстонии предложили Петербург выбрать целью для ракет
С целью сдерживания «российской агрессии» на территории Эстонии необходимо разместить натовские ракеты, способные поразить Северную столицу РФ – Санкт-Петербург, а также приобрести насколько военных кораблей, способных заблокировать морские торговые пути, ведущие в Россию.
Такими «гениальными» идеями на полном серьезе поделился на страницах издания Eesti Päevaleht эстонский журналист Вахур Кооритс.
По его мнению, в нынешний нестабильной для Эстонии ситуации необходим резервный план по сдерживанию агрессивного восточного соседа. И тут никак не обойтись приобретением одних только танков и систем ПВО-ПРО, пишет журналист.
Россия рассматривает потенциальную войну с Эстонией как маленький победоносный конфликт, поэтому нужно сделать так, чтобы российские власти заплатили за нападение на республику очень высокую цену, говорится в статье. Например, разрушение Петербурга и полная блокада морской торговли в Балтийском море стали адекватной ценой за нападение на маленькую страну.
Поэтому, по словам эстонского писаки, Таллин должен приобрести у стран НАТО ракеты средней дальности, способные ударить по Петербургу, где находится большое количество дорогостоящих и стратегически важных объектов (например, штаб ЗВО). Потеря таких объектов станет для РФ очень болезненным ударом. Журналист убежден, что сама возможность подобного удара окажет на Кремль серьезное психологическое давление.
Другая возможность «сдерживания» – это «удар» в Балтийском море по торговым судам России и других стран, торгующих с этой страной. Коортис предлагает по примеру сомалийских пиратов захватывать и даже топить суда, направляющиеся в российские порты до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с «агрессором».
От бредней Кооритса, будь это единичным случаем, можно было бы отмахнуться, однако мифы о «российской угрозе» в Эстонии используются сегодня пугающе часто, комментирует статью агентство Sputnik.
Причем в подобной риторике соревнуются представители дипломатических и политических кругов. Так, посол Эстонии в Киеве Герт Антсу заявил, что Москва представляет угрозу для всей западной цивилизации, а президент страны Керсти Кальюлайд после «керченского» инцидента заявила о начале в Европе войны, «развязанной Москвой». Директор департамента внешней разведки Микк Марран пошел дальше, сообщив, что среди известных общественных деятелей республики «полно агентов Кремля».
Такими «гениальными» идеями на полном серьезе поделился на страницах издания Eesti Päevaleht эстонский журналист Вахур Кооритс.
По его мнению, в нынешний нестабильной для Эстонии ситуации необходим резервный план по сдерживанию агрессивного восточного соседа. И тут никак не обойтись приобретением одних только танков и систем ПВО-ПРО, пишет журналист.
Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит,заявляет Кооритс.
Россия рассматривает потенциальную войну с Эстонией как маленький победоносный конфликт, поэтому нужно сделать так, чтобы российские власти заплатили за нападение на республику очень высокую цену, говорится в статье. Например, разрушение Петербурга и полная блокада морской торговли в Балтийском море стали адекватной ценой за нападение на маленькую страну.
Поэтому, по словам эстонского писаки, Таллин должен приобрести у стран НАТО ракеты средней дальности, способные ударить по Петербургу, где находится большое количество дорогостоящих и стратегически важных объектов (например, штаб ЗВО). Потеря таких объектов станет для РФ очень болезненным ударом. Журналист убежден, что сама возможность подобного удара окажет на Кремль серьезное психологическое давление.
Другая возможность «сдерживания» – это «удар» в Балтийском море по торговым судам России и других стран, торгующих с этой страной. Коортис предлагает по примеру сомалийских пиратов захватывать и даже топить суда, направляющиеся в российские порты до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с «агрессором».
От бредней Кооритса, будь это единичным случаем, можно было бы отмахнуться, однако мифы о «российской угрозе» в Эстонии используются сегодня пугающе часто, комментирует статью агентство Sputnik.
Причем в подобной риторике соревнуются представители дипломатических и политических кругов. Так, посол Эстонии в Киеве Герт Антсу заявил, что Москва представляет угрозу для всей западной цивилизации, а президент страны Керсти Кальюлайд после «керченского» инцидента заявила о начале в Европе войны, «развязанной Москвой». Директор департамента внешней разведки Микк Марран пошел дальше, сообщив, что среди известных общественных деятелей республики «полно агентов Кремля».
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