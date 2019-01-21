Россия бросает? Своих?

Цитаты Шеслер взяты отсюда: http://naspravdi.info/novosti/vydvorenie-iz-rossii-eleny-boyko-obnovlyaetsya.

Итак, пробую детально разобраться в том, что произошло, имея данные с обеих сторон. Да, коллега Володин написал об этом красочно и сердцем русского человека, но все-таки стоит оценить ситуацию мозгом.Насколько «своей» была Елена Вищур (Бойко)?Сразу скажу, что для оценки всей ситуации почти не пользовался российским мнением. Благо есть украинцы, которые на Украине, даже в ее родном Львове, и есть украинцы, которые теперь здесь.Так что пока наше интернет-сообщество (кто гневно, а кто радостно) завывало «Россия предала!», я попытался (именно попытался) сделать то, чего не сделал Володин. А именно ответить на вопрос: «А почему так?»И сразу скажу, что у нас в некоторых трехбуквенных конторах (не буду показывать пальцем на ФСБ) сидят явно не дураки. Только, в отличие от меня, им не надо голову ломать, у них возможности не в пример выше.Но и я, и которые из ФСБ, отвечали, видимо, на одну и ту же пачку вопросов. И в ФСБ ответили более четко, поскольку там не только Вищур прищемили.Ну что же, поехали задавать вопросы?Здесь четко стоит понимать, что Вищур в свое время говорила, что у нее есть и польские, и венгерские бумаги. Для жителя Львова это не просто нормально, если у тебя нет документов Польши или Венгрии, то ты явно либо неудачник, либо российский шпион.Но в Венгрию или Польшу Вищур ехать отказалась. Возможно, насчет документов просто соврала, это бывает.Идем дальше. Многие СМИ выдавали такой список: Украина, ДНР, ЛНР. И этот списочек весьма справедлив, потому что, согласно мировому делу, ЛДНР — это Украина, согласно нашим постановлениям — это не Россия.Но ехать туда для Вищур – тот еще поиск приключений на пятую точку. После ее высказываний в адрес республик (причем не критических, а критиканских) там бы ее приняли. И не просто, а с превеликой радостью. Инфа 146% из Луганска, за Донецк не отвечаю, но вряд ли там талоны на усиленный паек приготовили.И, кстати, жители республик в ее выступлениях тоже по полной отхватили. Так что думаю, очередь выстроилась бы еще та.Ситуация прелестная: в обеих республиках у власти те, кого Вищур щедро сполоснула по ТВ. Так что, зная методы работы в ЛНР, уверен, что недельное (не больше) заключение закончилось бы тем, что Елена, не выдержав мук совести, повесилась бы на собственном бюстгальтере в камере.Кто сказал, что Вищур этого не понимала? Понимала. Кто сказал, что в ЛДНР не облизывались от перспективы ее заполучить? Да нормальный расклад, если бы я был на месте республиканских, у меня бы тоже слюни бежали, как у голодного мастиффа. А на месте Вищур с криками «чур меня!» поехал бы куда угодно, только не туда.А куда?А туда, где можно выйти сухим из воды. Где с законом дело немного поцивильнее обстоит, чем в республиках. Где не просто все решается, а с подвывертом.Так что совершенно понятно, почему «вдруг» Вищур резко решила ехать на родину. Но об этом в конце, потому что вывод уже сейчас можно сделать.Вот тут надо смотреть непредвзято, а не так, как это делает Шесслер. Без криков и стонов, а просто вот так:Хотя бы разрешение на временное проживание, я о виде на жительство даже не говорю.И не надо страшных сказочек про то, как это сложно. У меня консультантом выступал получивший на днях ВНЖ украинец, журналист, одно время и у нас публиковавшийся, Юрий Подоляка. Вот у него ушло три недели (не сильно напрягаясь). Да, было много приколов, целую статью можно написать. Но – РВП (полгода, да), потом еще три недели – и все, ВНЖ получите и распишитесь. И совсем не больно.И это, замечу, не с телевизионными гонорарами.Уж если Юрий смог купить себе ВИП-статус при подаче документов (5 тысяч рублей платишь официально и каждую бумажку перед подачей рентгеном просветит специалист, исправит, если надо что-то, да еще и вне очереди примут), то Вищур с ее гонорарами вообще на дом бы принесли.Но Елена почему-то этого не сделала. Предпочла нарушать миграционное законодательство и изображать прыжки через границу с ЛНР. Изображать, не более того, по причинам, описанным выше. В результате – 90/90 нарушен, и закономерный пинок.Идем дальше.Подвопрос №2.Не хочешь получать РВП – оформи хотя бы трудовой патент. Он стоит что-то около 20 тысяч рублей разово и потом платишь 4 тысячи ежемесячно. И никакой головной боли.Или гонорары на НТВ и других каналах не позволяли раскошелиться? Ну да, там с одной передачи можно было бы отбить годовой платеж…Замечу, что Равшаны и Джамшуты вполне тянут эту повинность, подметая улицы. А вот Вищур не потянула.О чем все это говорит?Лично мне (но я свое мнение никому не навязываю) это говорит о том, что Вищур ни на грамм не желала официально связывать себя с Россией.Жирно подчеркну:Не подавала никаких заявок, не оформляла даже гастеровских разрешений, просто в «черную» работала и проживала.Кстати, интересно было бы проверить, куда шли ее немалые гонорары. Не удивлюсь, если на АТО отчехляла регулярно. Так, на всякий случай. Доказать, конечно, сложно.Хотя что там доказывать, кто помнит дело 2016 года и некоего журналиста Андрея Бородавку?Да, если покопаться, то и на «ВО» можно найти статью, которую написал сердцем… я. Ну да, было дело, тут нечего сказать. Вот она, эта статья:Почему я говорю об этом случае (подчеркну, только об этом, хотя таких защищающих бывших украинских граждан у меня не один материал был) с несколько сожалеющим оттенком в голосе? А все просто. Ошибся. Бывает. Извиняться как бы за дела 2016 года в 2019-м, скорее всего, поздно, но учесть результаты необходимо.А результаты были такие: Андрей Бородавка, которого, согласно его просьбам, самолетом отправили в Баку, на следующий день вылетел… в Киев! Да-да, не в Минск, не в Берлин, не в Варшаву. В Киев.И там, на родине, Бородавка тут же сдался СБУ, заключил с ними соглашение, получил год (!) условно (!!!) и начал очень бойко метать фекалии в сторону России.А такой прямо был противник режима… И как быстро закончился. Как только перестали российские рубли в кошелек падать.Я не поставлю точно. И вот почему.В процессе наблюдения за тем шабашем, в который превратилось российское ТВ (за очень редким исключением), лично у меня сложилось мнение, что на все эти политические чпок-шоу участников подбирают по какой-то методичке.То есть украинец должен обязательно выглядеть клоуном. Орать, визжать, перебивать, хамить. Драка вообще приветствуется. Причем украинец с любой стороны, та же Вищур не сильно культуркой-то трясла.Основная задача наших деятелей на ТВ – максимально унизить образ украинца. Доказать и показать наглядно, что все они там ущербные и неадекватные.И, надо сказать, эта тактика реально срабатывает. 80% населения нашей страны вообще украинца в глаза не видели. И видеть могли разных. Да, не всем везет так, как мне, так как я без преувеличения могу себе позволить общаться с адекватнейшими и умнейшими представителями украинского народа типа тех же Подоляки и Онуфриенко, да и наш Таракан со своей бандой не тянут на гопников.Однако если ведется именно такой подбор для эфиров, значит, это кому-то да нужно. Ничем иным сложившееся положение дел, при котором население России представляют украинцев как каких-то неадекватов и маргиналов по типу Ковтуна.Кроме того, моментально возникает вопрос: а кто отфильтровывал Ковтунов, Бородавок и Вищур? Вообще кто-то интересовался, чем они все, например, занимались с 2004 по 2014 годы?Судя по результатам – никто, кроме ФСБ. И то хлеб, так сказать.А так вполне себе может оказаться, что таких борцунов с киевским режимом никто и не знал до тех пор, пока они не начали прыгать по российским чпок-шоу.Но по чпок-шоу прыгают за неплохие такие суммы, если что. Это очень немаловажный момент.Между тем вторая сторона этого момента — это наличие в стране миллионной армии бывших украинцев, ополченцев и политических, которых на телевидение не берут. Тем не менее, в их рядах достаточно людей, способных вполне внятно рассказать о каком-то моменте истории или вообще выступить в качестве эксперта-аналитика.Но в соответствии с унизительной доктриной этим людям (особенно ополченцам) вход на ТВ заказан. Зато по эфирам кочует полтора-два десятка маргинальных организмов, способных четко выполнять указания режиссера.Но именно по поведению этих человекообразных вся Россия судит о том, какие есть все украинцы.Я не просто так на этом заостряю внимание. Чем дальше от границы, тем проще судить по ТВ. Когда эта Украина за несколько тысяч километров, у черта на рогах. Если смотреть, например, из Барнаула или Читы.Но крики долетают.Так же, как долетают крики в защиту этих «бедных и несчастных», брошенных Россией на произвол в Украину.Снова повторюсь, мне сложно представить, насколько бедной была Вищур, три (ТРИ!!!) года участвуя в чпок-шоу на российском ТВ.Тем не менее, на ее защиту тоже встали…Забавно, был уверен, что мои украинские друзья-журналисты тоже выскажутся в защиту Вищур. И был удивлен. Был весьма удивлен тем, что никаких действий не последовало.Зато, как всегда, разразилась стонами и проклятиями Лариса Шеслер. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, и бывшая соратница Андрея Пургина. Мы несколько раз общались, когда «ВО» выступало в поддержку Пургина во время организованного Пушилиным переворота.Однако времена меняются, и сегодня Шеслер вещает не очень приятные вещи для русского уха. Далее курсивом – цитаты Шеслер.Хм… Пограничники, которые выполняют свои обязанности, – уроды. И благодаря действиям которых много шлака и накипи остается там, на той стороне.Мне кажется, пани Шеслер надо бы оценить степень уродливости пограничников на другой стороне.Да, точно. Это повод для предоставления бесплатного жилья и пожизненной пенсии на территории РФ.Госпожа Шеслер, а вам никогда не закрадывалась в голову мысль, что ВАШИ товарищи нам совершенно не товарищи? А вот послушал вас и понял, что не факт, ой, не факт.Вот теперь я на 146% уверен, что Вищур выставили правильно. И то, что ее так яростно защищает Шеслер, которая столь высокого мнения о российских сотрудниках ФСБ… Но специально для Шеслер, с прицелом на будущее, повторю: в российских силовых структурах сидят отнюдь не дураки, чтобы вот так, без всяких на то оснований, подрывать престиж правительства, отправив на Украину якобы на расправу медийное лицо.И более того, я уверен, что скоро это «медийное лицо» станет лить на нас грязь по примеру коллеги Бородавки. Потому что рублей больше не будет, а будут гривны. Значительно меньше, потому яда и грязи будет больше.Рассчитываю (зря, конечно), что госпоже Шеслер вскорости станет так же стыдно, как и мне, защищавшему Бородавку. Не станет – ничего, напомним.двумя руками поддерживаю чистку, которую начали органы в так называемой политэмигрантской среде. Ибо эта среда не одно столетие была питательной для всяких шпионов.Далеко не всякий украинец, который молчит сегодня на Украине, нам враг. И далеко не всякий украинец, который плюет в сторону Киева сегодня, нам друг.Особенно на ТВ. Особенно в чпок-шоу.Кстати, обратите внимание, уважаемые читатели: за Вищур не вступился сегодня ни один из телеканалов, хотя еще вчера щедро платили ей деньги. Это тоже говорит о многом…Так что можно смело сказать, что пламенный борцун с киевским режимом "журналистка" Бойко-Вищур (говорят, у нее еще пара фамилий есть) исчезает, а остается выставленная восвояси (чтобы не сажать и не кормить) шпион СБУ.Спросите, за кем шпионила? А за своими. Я бы озвучил задачу как сбор информации о реальной украинской политической эмиграции и налаживании возможных контактов с ней.Так что сложно сказать, насколько нам "своей" была Вищур, как бы об этом ни говорила Шеслер. К которой тоже стоит присмотреться повнимательнее.