Танки Украины и украинская танковая промышленность
Военный конфликт на Донбассе, в котором участвует украинская армия, продолжается, хотя со значительно меньшим размахом, чем в 2014-2015 годах. Тем не менее, в любой момент он может возобновиться, и танки будут играть далеко не последнюю роль. В связи с этим встает вопрос: какой танковой мощью обладает украинская армия и насколько Украина способна производить танки?
Некоторые российские аналитики придерживаются мнения, что на Украине серьезного бронированного кулака уже нет, и она не может производить танки. Так ли это? Для объективной оценки состояния бронетанковых сил Украины целесообразно рассмотреть это в нескольких аспектах: количество и типы танков в армии, военно-технический уровень и возможности государства по оснащении армии танками.
По количеству танков в украинской армии существуют разные оценки, по последним более или менее объективным данным, в украинской армии более 600 танков различных типов и рассредоточены они следующим образом.
В структуре сухопутных войск две танковых бригады по три танковых батальона в бригаде (31 танк в батальоне). В девяти механизированных и двух горно-штурмовых бригадах, в одной бригаде морской пехоты и десантно-штурмовых войсках — по одному танковому батальону. В четырех мотопехотных бригадах — по одной танковой роте (10 танков в роте), а также в двух штурмовых батальонах — по одной танковой роте и два взвода (6 танков), оснащенных новыми танками.
Всего по штатному расписанию 655 танков. Конечно, значительная часть из них находится в небоеспособном состоянии, но, тем не менее, это внушительная сила. К тому же объявлено о формировании еще и третьей танковой бригады. По количественному составу танков украинская армия серьезно оснащена и способна решать масштабные операции.
Какими танками оснащена армия и каков их военно-технический уровень?
Все батальоны танковых и механизированных бригад, кроме танкового батальона 53-й механизированной бригады, оснащены танками Т-64Б.
Танковый батальон 53-й механизированной бригады, танковые батальоны двух горно-штурмовых бригад и танковые роты мотопехотных бригад оснащены танками Т-72АВ и Т-72Б1.
Танковые батальоны морской пехоты и десантно-штурмовых войск оснащены танками Т-80 (по всей видимости, имеются в виду танки Т-80УД, которые производились в Харькове). Кроме того, в составе штурмового батальона «Айдар» имеется танковая рота из 10 танков Т-64Б. а в составе батальона «Донбасс-Украина» имеется танковая рота из 10 танков Т-72АВ. Также в составе 14-й механизированной бригады имеется два танковых взвода, оснащенных танками Т-84У «Оплот».
Таким образом, в украинской армии из 655 танков 444 танка Т-64Б, 62 танка Т-80, 143 танка Т-72АВ (Т-72Б1) и 6 танков Т-84У «Оплот».
Почему Украина сделала ставку на танки Т-64Б и Т-80УД, также объяснимо: эти танки и двигатель к ним производились в Харькове, они были основой танкового парка в Киевском, Прикарпатском и Одесском военных округах, поэтому таких танков больше всего осталось на Украине после развала Союза, к тому же по огневой мощи эти танки были на достаточно высоком уровне. Танки семейства Т-72 на Украине не производились, и их осталось ограниченное количество.
Военно-технический уровень танков также достаточно высок. Все модификации танков Т-64, Т-72 и Т-80 оснащались 125-мм пушкой 2А46 и ее модификациями, а также 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами.
На танке Т-64Б устанавливалась СУО 1А33, включающая прицел наводчика 1Г42 «Обь» с двухплоскостной стабилизацией поля зрения, визирным каналом, лазерным дальномером и оптико-электронным каналом наведения управляемой ракеты «Кобра», стабилизатор пушки 2Э26М, танковый баллистический вычислитель 1В517, комплект датчиков для автоматического расчета условий стрельбы, комплекс управляемого вооружения «Кобра» 9К112 для стрельбы с места и с ходу и ночной прицел наводчика ТПН-3-49 без стабилизации поля зрения. У командира устанавливался дневно-ночной прицел ТКН-3 без стабилизации поля зрения, зенитный прицел ПЗУ-5 и электрический привод для дистанционного управления зенитной установкой при закрытом люке командира.
Танки Т-72АВ (Т-72Б1) оснащены простейшим прицелом наводчика ТПД-К1 с одноплоскостной стабилизацией поля зрения по вертикали, визирным каналом, лазерным дальномером, а также ночным прицелом наводчика ТПН-1-49 (ТПН-3-49) без стабилизации поля зрения. СУО нет, поправки для стрельбы вводятся вручную, у командира устанавливается дневно-ночной прицел ТКН-3 без стабилизации поля зрения. Привода зенитной установки и прицела ПЗУ-5 нет, ЗУ можно управлять только при открытом люке командира. На всех модификациях Т-72 привод для дистанционного управления ЗУ так и не появился, он был перенесен с Т-80УД только на танк Т-90М.
Основной танк украинской армии Т-64Б обладает хорошей огневой мощью. Возможность использования на нем управляемого вооружения «Кобра» теряет смысл, поскольку на Украине не производятся такие управляемые ракеты. Танки Т-72АВ и Т-72Б1 обладают меньшей огневой мощью, но находятся на уровне танков донецкого ополчения, использующего танки Т-72 и Т-64 в основном ранних модификаций. Появляется информация об использовании танков Т-72 и более совершенных модификаций, таких, как Т-72БА и Т-72Б3.
Защита танков Т-64Б, Т-80УД, Т-72АВ, Т-72Б1 обеспечивается комбинированной броней с керамическими наполнителями на уровне последних советских танков с использование на этих танках штатной динамической защиты «Контакт-1». В процессе использования танков на Донбассе они оборудовались более совершенными системами динамической защиты, таких, как «Контакт -5» и «Нож».
Вес танков с элементами динамической защиты порядка 46 тонн, поэтому на их подвижность существенно влияет мощностью силовой установки. На танке Т-64Б используется двигатель 5ТДФ мощностью 700 л.с., на танке Т- 72АВ выпуска до 1984 года двигатель В-46 мощностью 780 л.с., после 1984 года двигатель В-84 мощностью 840 л.с. На танке Т-72Б1 также установлен двигатель В-84. Примерно при равном весе этих танков танки Т-72АВ и Т-72Б1 обладают более лучшими характеристиками по подвижности по сравнению с танком Т-64Б.
В информации об использовании в украинской армии танков Т-80 не указано, какой модификации эти танки. У этого танка было много модификаций, отличались они в том числе и двигателем. Т-80 с ГТД в военных округах на Украине практически не было, и они не производились на Украине. Только одна модификация Т-80УД с дизельным двигателем 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. и с самым совершенным на то время комплексом управления огнем производилась в Харькове. Вводить в строй танки с ГТД, который на Украине не производится, лишено всякого смысла. Наиболее вероятно, что это и есть танки Т-80УД, тем более что ими оснащены по одному батальону морской пехоты и десантно-штурмовых войск, где требуется наиболее высокая огневая мощь и подвижность.
По совокупности характеристик танки украинской армии находятся на уровне танков, используемых ополчением Донбасса. Ставка сделана в основном на танк Т-64Б (Т-80УД является дальнейшим развитием Т-64Б), и только примерно четверть танков — это Т-72АВ (Т-72Б1).
Танки Т-72АВ (Т-72Б1) в украинской армии появились недавно и, по всей видимости, это не из советских запасов, которые давно уже распроданы в африканские страны. Это могут быть поставки из стран Восточной Европы, которым они не нужны, поскольку у них на вооружении натовская техника. Это может быть связано с тем, что на армейских складах законсервированной техники запасы начинают иссякать, и пополнять армию приходится поставками из бывших соцстран, к тому же ремонтная база для этих танков есть на Львовском танкоремонтном заводе, который еще в советские времена производил капитальный ремонт танков семейства Т-72. Необходимое количество двигателей также можно получать из бывших соцстран.
При анализе возможностей промышленности Украины по производству танков следует иметь в виду, что со времен Советского Союза на Украине был серьезный промышленный потенциал по производству танков. Так, харьковский завод Малышева массово производил танки, и в середине 70-х он в месяц выпускал 96 танков Т-64Б. К тому же существовал ряд танкоремонтных заводов, Харьковский танкоремонтный завод был ориентирован на капитальный ремонт и модернизацию танков Т-64, а Львовский танкоремонтный завод — на капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72.
За годы развала украинской промышленности этот потенциал серьезно подорван, но основа все-таки сохранена. Выпускать новые танки Украина уже не может, но восстанавливать и модернизировать ранее выпущенные она вполне в состоянии.
В 1996-1998 годах Украина успешно реализовала пакистанский контракт по поставке 320 танков Т-80УД, которые хорошо показали себя в условиях пустынной местности в Пакистане. Переговоры, ведущиеся с 2017 года с Пакистаном о модернизации танков Т-80УД, пока закончились ничем, Пакистан сомневается в возможности Украины качественно провести модернизацию танков до уровня Т-84У «Оплот» и обратился с этим вопросом к России.
С конца 90-х на заводе Малышева была произведена модернизация примерно 85 танков Т-64Б до уровня Т-64БМ «Булат», и танки поставлены в войска. Модернизация включала установку более совершенного комплекса управления огнем с танка Т-80УД в составе модернизированного прицела наводчика «Иртыш» 1Г46М, ночного прицела «Буран-Е», танкового баллистического вычислителя 1В528-1, дневно-ночного прицела командира «Агат-С» со стабилизацией поля зрения по вертикали, зенитного прицела ПЗУ-7 и комплекса управляемого вооружения с наведением по лучу лазера ракеты «Комбат» вместо ракеты «Рефлекс». Установлен был новый двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л.с.
Эти танки были поставлены в 1-ю танковую бригаду, которая в 2014 году принимала участие в боях на Донбассе. Часть танков была уничтожена, часть повреждена. В 2017 году поврежденные танки Т-64БВ «Булат» были восстановлены, и все танки этой модификации были выведены на хранение и заменены на Т-64Б. Планируется оснастить танками Т-64БВ «Булат» формируемую новую танковую бригаду.
Дальнейшим развитием танка Т-80УД был танк Т-84У «Оплот». Вместо ночного прицела наводчика был установлен тепловизионный прицел ПТТ-2, вместо дневно-ночного прицела командира «Агат-С» установлен дневно-ночной панорамный прицел со стабилизацией линии зрения в двух плоскостях и лазерным дальномером. Двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. заменен на двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Усилена защита танка, в том числе установкой нового поколении встроенной динамической защиты «Дуплет».
На производство партии танков Т-84У «Оплот» в количестве 49 штук был заключен контракт с Таиландом. Этот контракт реализовать удалось с трудом. Украина в течение семи лет с 2011 по 2018 годы поставляла эти танки. Организовать массовое производство этих танков для поставки в украинскую армию не удалось, в 2018 году было поставлено всего 6 таких танков.
При реализации пакистанского контракта на Украине был организован полный цикл производства всех комплектующих украинского производства для танка Т-80УД. Способствовала этому и передача в 1990 году всей документации на прицельный комплекс «Иртыш» с лазерным каналом управления ракетой «Рефлекс» и прицела командира «Агат-С» для организации серийного производства на Черкасском заводе «Фотоприбор» для комплектации танков Т80УД, а также помощь специалистов пермского производителя пушек «Мотовилихинские заводы» в организации на Украине в 1997 году производства пушки 2А46.
Украина сегодня не в состоянии производить новые танки, но модернизировать ранее выпущенные танки и доводить их до современного уровня она вполне способна. Она может произвести модернизацию танков семейства Т-64Б до уровня танка Т-80УД, который по огневой мощи превосходит практически все модификации Т-72, за исключением последних Т-72М1М и Т-90М. Это возможно при условии соответствующего финансирования и восстановления технологических процессов производства на Украине комплектующих для танка Т80-УД, которые производились при реализации пакистанского контракта. Парк советских машин пока не исчерпан, и, имея такую базу, Украина в состоянии восстанавливать их и доводить до требуемого уровня.
Украинские власти предпринимают шаги в этом направлении. Так, по итогам 2018 года завод Малышева обеспечил значительную часть промышленного производства в Харькове за счет организации процесса модернизации ранее выпущенных танков Т-64.
В заключение можно отметить, что при всем развале украинской промышленности и армии на вооружении имеется значительное количество танков, не уступающих по своим характеристикам танкам, стоящим на вооружении ополчения Донбасса, и украинская промышленность потенциально способна пополнять этот парк за счет модернизации ранее выпущенных танков, находящихся на хранении.
Некоторые российские аналитики придерживаются мнения, что на Украине серьезного бронированного кулака уже нет, и она не может производить танки. Так ли это? Для объективной оценки состояния бронетанковых сил Украины целесообразно рассмотреть это в нескольких аспектах: количество и типы танков в армии, военно-технический уровень и возможности государства по оснащении армии танками.
По количеству танков в украинской армии существуют разные оценки, по последним более или менее объективным данным, в украинской армии более 600 танков различных типов и рассредоточены они следующим образом.
В структуре сухопутных войск две танковых бригады по три танковых батальона в бригаде (31 танк в батальоне). В девяти механизированных и двух горно-штурмовых бригадах, в одной бригаде морской пехоты и десантно-штурмовых войсках — по одному танковому батальону. В четырех мотопехотных бригадах — по одной танковой роте (10 танков в роте), а также в двух штурмовых батальонах — по одной танковой роте и два взвода (6 танков), оснащенных новыми танками.
Всего по штатному расписанию 655 танков. Конечно, значительная часть из них находится в небоеспособном состоянии, но, тем не менее, это внушительная сила. К тому же объявлено о формировании еще и третьей танковой бригады. По количественному составу танков украинская армия серьезно оснащена и способна решать масштабные операции.
Какими танками оснащена армия и каков их военно-технический уровень?
Все батальоны танковых и механизированных бригад, кроме танкового батальона 53-й механизированной бригады, оснащены танками Т-64Б.
Танковый батальон 53-й механизированной бригады, танковые батальоны двух горно-штурмовых бригад и танковые роты мотопехотных бригад оснащены танками Т-72АВ и Т-72Б1.
Танковые батальоны морской пехоты и десантно-штурмовых войск оснащены танками Т-80 (по всей видимости, имеются в виду танки Т-80УД, которые производились в Харькове). Кроме того, в составе штурмового батальона «Айдар» имеется танковая рота из 10 танков Т-64Б. а в составе батальона «Донбасс-Украина» имеется танковая рота из 10 танков Т-72АВ. Также в составе 14-й механизированной бригады имеется два танковых взвода, оснащенных танками Т-84У «Оплот».
Таким образом, в украинской армии из 655 танков 444 танка Т-64Б, 62 танка Т-80, 143 танка Т-72АВ (Т-72Б1) и 6 танков Т-84У «Оплот».
Почему Украина сделала ставку на танки Т-64Б и Т-80УД, также объяснимо: эти танки и двигатель к ним производились в Харькове, они были основой танкового парка в Киевском, Прикарпатском и Одесском военных округах, поэтому таких танков больше всего осталось на Украине после развала Союза, к тому же по огневой мощи эти танки были на достаточно высоком уровне. Танки семейства Т-72 на Украине не производились, и их осталось ограниченное количество.
Военно-технический уровень танков также достаточно высок. Все модификации танков Т-64, Т-72 и Т-80 оснащались 125-мм пушкой 2А46 и ее модификациями, а также 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами.
На танке Т-64Б устанавливалась СУО 1А33, включающая прицел наводчика 1Г42 «Обь» с двухплоскостной стабилизацией поля зрения, визирным каналом, лазерным дальномером и оптико-электронным каналом наведения управляемой ракеты «Кобра», стабилизатор пушки 2Э26М, танковый баллистический вычислитель 1В517, комплект датчиков для автоматического расчета условий стрельбы, комплекс управляемого вооружения «Кобра» 9К112 для стрельбы с места и с ходу и ночной прицел наводчика ТПН-3-49 без стабилизации поля зрения. У командира устанавливался дневно-ночной прицел ТКН-3 без стабилизации поля зрения, зенитный прицел ПЗУ-5 и электрический привод для дистанционного управления зенитной установкой при закрытом люке командира.
Танки Т-72АВ (Т-72Б1) оснащены простейшим прицелом наводчика ТПД-К1 с одноплоскостной стабилизацией поля зрения по вертикали, визирным каналом, лазерным дальномером, а также ночным прицелом наводчика ТПН-1-49 (ТПН-3-49) без стабилизации поля зрения. СУО нет, поправки для стрельбы вводятся вручную, у командира устанавливается дневно-ночной прицел ТКН-3 без стабилизации поля зрения. Привода зенитной установки и прицела ПЗУ-5 нет, ЗУ можно управлять только при открытом люке командира. На всех модификациях Т-72 привод для дистанционного управления ЗУ так и не появился, он был перенесен с Т-80УД только на танк Т-90М.
Основной танк украинской армии Т-64Б обладает хорошей огневой мощью. Возможность использования на нем управляемого вооружения «Кобра» теряет смысл, поскольку на Украине не производятся такие управляемые ракеты. Танки Т-72АВ и Т-72Б1 обладают меньшей огневой мощью, но находятся на уровне танков донецкого ополчения, использующего танки Т-72 и Т-64 в основном ранних модификаций. Появляется информация об использовании танков Т-72 и более совершенных модификаций, таких, как Т-72БА и Т-72Б3.
Защита танков Т-64Б, Т-80УД, Т-72АВ, Т-72Б1 обеспечивается комбинированной броней с керамическими наполнителями на уровне последних советских танков с использование на этих танках штатной динамической защиты «Контакт-1». В процессе использования танков на Донбассе они оборудовались более совершенными системами динамической защиты, таких, как «Контакт -5» и «Нож».
Вес танков с элементами динамической защиты порядка 46 тонн, поэтому на их подвижность существенно влияет мощностью силовой установки. На танке Т-64Б используется двигатель 5ТДФ мощностью 700 л.с., на танке Т- 72АВ выпуска до 1984 года двигатель В-46 мощностью 780 л.с., после 1984 года двигатель В-84 мощностью 840 л.с. На танке Т-72Б1 также установлен двигатель В-84. Примерно при равном весе этих танков танки Т-72АВ и Т-72Б1 обладают более лучшими характеристиками по подвижности по сравнению с танком Т-64Б.
В информации об использовании в украинской армии танков Т-80 не указано, какой модификации эти танки. У этого танка было много модификаций, отличались они в том числе и двигателем. Т-80 с ГТД в военных округах на Украине практически не было, и они не производились на Украине. Только одна модификация Т-80УД с дизельным двигателем 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. и с самым совершенным на то время комплексом управления огнем производилась в Харькове. Вводить в строй танки с ГТД, который на Украине не производится, лишено всякого смысла. Наиболее вероятно, что это и есть танки Т-80УД, тем более что ими оснащены по одному батальону морской пехоты и десантно-штурмовых войск, где требуется наиболее высокая огневая мощь и подвижность.
По совокупности характеристик танки украинской армии находятся на уровне танков, используемых ополчением Донбасса. Ставка сделана в основном на танк Т-64Б (Т-80УД является дальнейшим развитием Т-64Б), и только примерно четверть танков — это Т-72АВ (Т-72Б1).
Танки Т-72АВ (Т-72Б1) в украинской армии появились недавно и, по всей видимости, это не из советских запасов, которые давно уже распроданы в африканские страны. Это могут быть поставки из стран Восточной Европы, которым они не нужны, поскольку у них на вооружении натовская техника. Это может быть связано с тем, что на армейских складах законсервированной техники запасы начинают иссякать, и пополнять армию приходится поставками из бывших соцстран, к тому же ремонтная база для этих танков есть на Львовском танкоремонтном заводе, который еще в советские времена производил капитальный ремонт танков семейства Т-72. Необходимое количество двигателей также можно получать из бывших соцстран.
При анализе возможностей промышленности Украины по производству танков следует иметь в виду, что со времен Советского Союза на Украине был серьезный промышленный потенциал по производству танков. Так, харьковский завод Малышева массово производил танки, и в середине 70-х он в месяц выпускал 96 танков Т-64Б. К тому же существовал ряд танкоремонтных заводов, Харьковский танкоремонтный завод был ориентирован на капитальный ремонт и модернизацию танков Т-64, а Львовский танкоремонтный завод — на капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72.
За годы развала украинской промышленности этот потенциал серьезно подорван, но основа все-таки сохранена. Выпускать новые танки Украина уже не может, но восстанавливать и модернизировать ранее выпущенные она вполне в состоянии.
В 1996-1998 годах Украина успешно реализовала пакистанский контракт по поставке 320 танков Т-80УД, которые хорошо показали себя в условиях пустынной местности в Пакистане. Переговоры, ведущиеся с 2017 года с Пакистаном о модернизации танков Т-80УД, пока закончились ничем, Пакистан сомневается в возможности Украины качественно провести модернизацию танков до уровня Т-84У «Оплот» и обратился с этим вопросом к России.
С конца 90-х на заводе Малышева была произведена модернизация примерно 85 танков Т-64Б до уровня Т-64БМ «Булат», и танки поставлены в войска. Модернизация включала установку более совершенного комплекса управления огнем с танка Т-80УД в составе модернизированного прицела наводчика «Иртыш» 1Г46М, ночного прицела «Буран-Е», танкового баллистического вычислителя 1В528-1, дневно-ночного прицела командира «Агат-С» со стабилизацией поля зрения по вертикали, зенитного прицела ПЗУ-7 и комплекса управляемого вооружения с наведением по лучу лазера ракеты «Комбат» вместо ракеты «Рефлекс». Установлен был новый двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л.с.
Эти танки были поставлены в 1-ю танковую бригаду, которая в 2014 году принимала участие в боях на Донбассе. Часть танков была уничтожена, часть повреждена. В 2017 году поврежденные танки Т-64БВ «Булат» были восстановлены, и все танки этой модификации были выведены на хранение и заменены на Т-64Б. Планируется оснастить танками Т-64БВ «Булат» формируемую новую танковую бригаду.
Дальнейшим развитием танка Т-80УД был танк Т-84У «Оплот». Вместо ночного прицела наводчика был установлен тепловизионный прицел ПТТ-2, вместо дневно-ночного прицела командира «Агат-С» установлен дневно-ночной панорамный прицел со стабилизацией линии зрения в двух плоскостях и лазерным дальномером. Двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. заменен на двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Усилена защита танка, в том числе установкой нового поколении встроенной динамической защиты «Дуплет».
На производство партии танков Т-84У «Оплот» в количестве 49 штук был заключен контракт с Таиландом. Этот контракт реализовать удалось с трудом. Украина в течение семи лет с 2011 по 2018 годы поставляла эти танки. Организовать массовое производство этих танков для поставки в украинскую армию не удалось, в 2018 году было поставлено всего 6 таких танков.
При реализации пакистанского контракта на Украине был организован полный цикл производства всех комплектующих украинского производства для танка Т-80УД. Способствовала этому и передача в 1990 году всей документации на прицельный комплекс «Иртыш» с лазерным каналом управления ракетой «Рефлекс» и прицела командира «Агат-С» для организации серийного производства на Черкасском заводе «Фотоприбор» для комплектации танков Т80УД, а также помощь специалистов пермского производителя пушек «Мотовилихинские заводы» в организации на Украине в 1997 году производства пушки 2А46.
Украина сегодня не в состоянии производить новые танки, но модернизировать ранее выпущенные танки и доводить их до современного уровня она вполне способна. Она может произвести модернизацию танков семейства Т-64Б до уровня танка Т-80УД, который по огневой мощи превосходит практически все модификации Т-72, за исключением последних Т-72М1М и Т-90М. Это возможно при условии соответствующего финансирования и восстановления технологических процессов производства на Украине комплектующих для танка Т80-УД, которые производились при реализации пакистанского контракта. Парк советских машин пока не исчерпан, и, имея такую базу, Украина в состоянии восстанавливать их и доводить до требуемого уровня.
Украинские власти предпринимают шаги в этом направлении. Так, по итогам 2018 года завод Малышева обеспечил значительную часть промышленного производства в Харькове за счет организации процесса модернизации ранее выпущенных танков Т-64.
В заключение можно отметить, что при всем развале украинской промышленности и армии на вооружении имеется значительное количество танков, не уступающих по своим характеристикам танкам, стоящим на вооружении ополчения Донбасса, и украинская промышленность потенциально способна пополнять этот парк за счет модернизации ранее выпущенных танков, находящихся на хранении.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- lostarmour.info
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