Новости

В Лаосе на военном параде представили российскую технику

36
В военном параде, посвященном 70-летию основания Народной армии Лаоса, приняла участие российская техника, принятая на вооружение в этой республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.




В числе показанных образцов – модернизированные танки Т-72 и бронемашины БРДМ-2М.

Россия осуществляет поставку в Лаос военной техники, имеющейся в наличии у министерства обороны. Передача техники осуществляется в соответствии с обращением президента Лаосской республики об оказании военно-технической помощи и на основании договоренности, достигнутой во время прошлогоднего визита в страну Сергея Шойгу.



В пресс-службе отмечают, что поставленное Россией вооружение повысит оборонный потенциал лаосской армии и будет способствовать защите суверенитета республики.

Кроме того, согласно межправительственному соглашению в столице Лаоса Вьентьяне открыто представительство российского венного ведомства.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат и глава российской делегации, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Александр Кшимовский.

Деятельность представительства будет направлена на расширение военного сотрудничества двух стран по таким направлениям как подготовка лаосских военнослужащих в учебных заведениях МО РФ, оказание экспертной помощи в строительстве вооруженных сил Лаоса, а также консультирование лаосских военных в вопросах эксплуатации и применения российской военной техники.

Ранее стало известно, что военное ведомство Лаоса передало России партию танков времен Великой отечественной войны – Т-34. Теперь эти танки будут участвовать в российских парадах Победы.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Минобороны РФ подтвердило передачу Лаосу четырёх учебно-боевых Як-130
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти