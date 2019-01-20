В Лаосе на военном параде представили российскую технику
В военном параде, посвященном 70-летию основания Народной армии Лаоса, приняла участие российская техника, принятая на вооружение в этой республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В числе показанных образцов – модернизированные танки Т-72 и бронемашины БРДМ-2М.
Россия осуществляет поставку в Лаос военной техники, имеющейся в наличии у министерства обороны. Передача техники осуществляется в соответствии с обращением президента Лаосской республики об оказании военно-технической помощи и на основании договоренности, достигнутой во время прошлогоднего визита в страну Сергея Шойгу.
В пресс-службе отмечают, что поставленное Россией вооружение повысит оборонный потенциал лаосской армии и будет способствовать защите суверенитета республики.
Кроме того, согласно межправительственному соглашению в столице Лаоса Вьентьяне открыто представительство российского венного ведомства.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат и глава российской делегации, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Александр Кшимовский.
Деятельность представительства будет направлена на расширение военного сотрудничества двух стран по таким направлениям как подготовка лаосских военнослужащих в учебных заведениях МО РФ, оказание экспертной помощи в строительстве вооруженных сил Лаоса, а также консультирование лаосских военных в вопросах эксплуатации и применения российской военной техники.
Ранее стало известно, что военное ведомство Лаоса передало России партию танков времен Великой отечественной войны – Т-34. Теперь эти танки будут участвовать в российских парадах Победы.
В числе показанных образцов – модернизированные танки Т-72 и бронемашины БРДМ-2М.
Россия осуществляет поставку в Лаос военной техники, имеющейся в наличии у министерства обороны. Передача техники осуществляется в соответствии с обращением президента Лаосской республики об оказании военно-технической помощи и на основании договоренности, достигнутой во время прошлогоднего визита в страну Сергея Шойгу.
В пресс-службе отмечают, что поставленное Россией вооружение повысит оборонный потенциал лаосской армии и будет способствовать защите суверенитета республики.
Кроме того, согласно межправительственному соглашению в столице Лаоса Вьентьяне открыто представительство российского венного ведомства.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат и глава российской делегации, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Александр Кшимовский.
Деятельность представительства будет направлена на расширение военного сотрудничества двух стран по таким направлениям как подготовка лаосских военнослужащих в учебных заведениях МО РФ, оказание экспертной помощи в строительстве вооруженных сил Лаоса, а также консультирование лаосских военных в вопросах эксплуатации и применения российской военной техники.
Ранее стало известно, что военное ведомство Лаоса передало России партию танков времен Великой отечественной войны – Т-34. Теперь эти танки будут участвовать в российских парадах Победы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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