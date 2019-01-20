На Донбассе взят в плен пьяный украинский военнослужащий
Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что на территории республики военнослужащими ДНР был взят в плен представитель украинской армии. В материале, представленном Безсоновым, заявлено, что украинский военнослужащий находился в состоянии опьянения, причём как алкогольного, так и наркотического. Он пересёк линию соприкосновения на одном из участков.
После «отрезвления» задержанный представитель войск противника был допрошен. По его словам, украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий на Донбассе.
Из материала:
Напомним, что это не первое сообщение от представителей НМ ДНР о готовящейся ВСУ диверсии с применением химических средств, которая может вызвать массовое отравление населения Донецкой народной республики. Ранее ни одно из этих сообщений не подтвердилось. При этом в Донецке говорили о том, что диверсии описанного характера со стороны ВСУ были пресечены.
Возвращаясь к сегодняшнему заявлению Даниила Безсонова, стоит отметить, что он сообщил о том, что в ходе допроса военнослужащий ВСУ сообщил о недовольстве представителями армии Украины проводимой властями политикой, которая ведёт к продолжению военного конфликта на Донбассе.
Фамилия, звание и род войск пленённого украинского военнослужащего при этом не называются.
После «отрезвления» задержанный представитель войск противника был допрошен. По его словам, украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий на Донбассе.
Из материала:
Также боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ.
Напомним, что это не первое сообщение от представителей НМ ДНР о готовящейся ВСУ диверсии с применением химических средств, которая может вызвать массовое отравление населения Донецкой народной республики. Ранее ни одно из этих сообщений не подтвердилось. При этом в Донецке говорили о том, что диверсии описанного характера со стороны ВСУ были пресечены.
Возвращаясь к сегодняшнему заявлению Даниила Безсонова, стоит отметить, что он сообщил о том, что в ходе допроса военнослужащий ВСУ сообщил о недовольстве представителями армии Украины проводимой властями политикой, которая ведёт к продолжению военного конфликта на Донбассе.
Фамилия, звание и род войск пленённого украинского военнослужащего при этом не называются.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВСУ
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