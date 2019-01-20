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На Донбассе взят в плен пьяный украинский военнослужащий

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что на территории республики военнослужащими ДНР был взят в плен представитель украинской армии. В материале, представленном Безсоновым, заявлено, что украинский военнослужащий находился в состоянии опьянения, причём как алкогольного, так и наркотического. Он пересёк линию соприкосновения на одном из участков.

На Донбассе взят в плен пьяный украинский военнослужащий



После «отрезвления» задержанный представитель войск противника был допрошен. По его словам, украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий на Донбассе.

Из материала:
Также боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ.


Напомним, что это не первое сообщение от представителей НМ ДНР о готовящейся ВСУ диверсии с применением химических средств, которая может вызвать массовое отравление населения Донецкой народной республики. Ранее ни одно из этих сообщений не подтвердилось. При этом в Донецке говорили о том, что диверсии описанного характера со стороны ВСУ были пресечены.

Возвращаясь к сегодняшнему заявлению Даниила Безсонова, стоит отметить, что он сообщил о том, что в ходе допроса военнослужащий ВСУ сообщил о недовольстве представителями армии Украины проводимой властями политикой, которая ведёт к продолжению военного конфликта на Донбассе.

Фамилия, звание и род войск пленённого украинского военнослужащего при этом не называются.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВСУ
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