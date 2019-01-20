Соловьёв о посте Захаровой про Чубайса: Припечатала, так припечатала

Прямая цитата Анатолия Чубайса, опубликованная на сайте «Эхо Москвы»: «Россия - страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Пост называется «Следите за руками».

Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?

1. Россия - богатейшая страна.

2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее.

Жду ответа, как ваучер члена кабинета.

Припечатала, так припечатала.

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заметку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу заявлений, сделанных на днях главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Напомним, что Чубайс в ходе своего выступлений на Гайдаровском форуме назвал Россию бедной страной с низким уровнем энергоэффективности.Чубайс затем снова озвучил свой тезис, который был в итоге опубликован под названием «Следите за руками» на сайте радиостанции «Эхо Москвы».Что написала на своей странице соцсети Фейсбук Мария Захарова по поводу высказывания Анатолия Чубайса:Владимир Соловьёв, комментируя высказывание Чубайса, отметил, что «глава «Роснано» ни черта не понимает». Телеведущий привёл статистику, которая говорит о том, что россияне не являются расточительными в плане потребления энергоресурсов. Статистика говорит о том, что россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители многих других стран мира. На это Чубайс ответил заявлением, сказав, что Владимир Соловьёв «перепутал показатели».Высказываясь о заявлении Захаровой о Чубайсе, Соловьёв написал: