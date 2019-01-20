Соловьёв о посте Захаровой про Чубайса: Припечатала, так припечатала
Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заметку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу заявлений, сделанных на днях главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Напомним, что Чубайс в ходе своего выступлений на Гайдаровском форуме назвал Россию бедной страной с низким уровнем энергоэффективности.
Чубайс затем снова озвучил свой тезис, который был в итоге опубликован под названием «Следите за руками» на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Что написала на своей странице соцсети Фейсбук Мария Захарова по поводу высказывания Анатолия Чубайса:
Владимир Соловьёв, комментируя высказывание Чубайса, отметил, что «глава «Роснано» ни черта не понимает». Телеведущий привёл статистику, которая говорит о том, что россияне не являются расточительными в плане потребления энергоресурсов. Статистика говорит о том, что россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители многих других стран мира. На это Чубайс ответил заявлением, сказав, что Владимир Соловьёв «перепутал показатели».
Высказываясь о заявлении Захаровой о Чубайсе, Соловьёв написал:
Чубайс затем снова озвучил свой тезис, который был в итоге опубликован под названием «Следите за руками» на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Что написала на своей странице соцсети Фейсбук Мария Захарова по поводу высказывания Анатолия Чубайса:
Прямая цитата Анатолия Чубайса, опубликованная на сайте «Эхо Москвы»: «Россия - страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Пост называется «Следите за руками».
Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?
1. Россия - богатейшая страна.
2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее.
Жду ответа, как ваучер члена кабинета.
Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?
1. Россия - богатейшая страна.
2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее.
Жду ответа, как ваучер члена кабинета.
Владимир Соловьёв, комментируя высказывание Чубайса, отметил, что «глава «Роснано» ни черта не понимает». Телеведущий привёл статистику, которая говорит о том, что россияне не являются расточительными в плане потребления энергоресурсов. Статистика говорит о том, что россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители многих других стран мира. На это Чубайс ответил заявлением, сказав, что Владимир Соловьёв «перепутал показатели».
Высказываясь о заявлении Захаровой о Чубайсе, Соловьёв написал:
Припечатала, так припечатала.
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