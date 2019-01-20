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Израиль применил "Железный купол" для перехвата ракеты, выпущенной из Сирии

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Публикуются подробности нанесения израильской боевой авиацией ударов по территории аэропорта Дамаска. Напомним, что ранее информагентство SANA опубликовало материал, в котором было заявлено, что удар ВВС ЦАХАЛ был отражён средствами сирийской ПВО.

В новых сообщениях из Сирии говорится о том, что израильский удар по аэропорту сирийские военнослужащие отразили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а также с помощью одной из модификаций ЗРК «Бук», имеющейся в распоряжении САА.


В сообщениях также говорится, что израильские самолёты наносили удар по южной части Сирии, находясь в воздушном пространстве над Средиземным морем. Атака осуществлялась четвёркой истребителей F-16 ВВС ЦАХАЛ. Напомним, что четвёрка F-16 атаковала Сирию и в тот день, когда сирийским расчётом средства ПВО С-200 по ошибке был сбит российский самолёт радиоэлектронной разведки, за который зашёл один из израильских истребителей.

Из сообщений:
Инфраструктура аэропорта Дювали (Дамаск) не пострадала. Жертв и разрушений нет.


В свою очередь израильская пресса пишет о том, что из-за нанесения ударов самолётами ВВС ЦАХАЛ вынужден был вернуться в пункт вылета самолёт, летевший в Дамаск из Ирана. Заявлено, что на борту этого самолёта «могло находиться оружие для «Хизбаллы».

Израиль применил "Железный купол" для перехвата ракеты, выпущенной из Сирии


В то же время сообщается, что в работу пришлось включаться расчётам ПВО Израиля. Заявлено, что по израильской территории из Сирии была выпущена ракета, для перехвата которой задействовали систему «Железный купол». Двумя противоракетами в итоге был выполнен перехват над той частью Голанских высот, которую в Израиле считают своей.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ВС Израиля
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