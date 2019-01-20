КБ «Камов» заключило контракт на разработку беспилотного вертолёта
КБ «Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России») заключило контракт разработку концепции опционально управляемого вертолета, передает Интерфакс.
Причем, согласно информации, «Камов» выступил заказчиком исследовательских работ. Контракт подписал 29 декабря прошлого года и должен быть выполнен в четвертом квартале 2019 года.
Техзадание предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе машины, определение ее технических параметров и составление дорожной карты создания соответствующего прототипа. Исполнитель работ не указывается.
Издание поясняет, что под опционально пилотируемым вертолетом следует понимать гибрид обычной винтокрылой машины с беспилотником, которая может управляться как экипажем, находящимся на его борту, так и без него – дистанционно.
В документации заказчика отмечается, что для разработки требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолетов: военных (многоцелевых, ударных и транспортных), гражданских, машин санитарной авиации, а также вертолетов МВД и МЧС.
Минобороны уделяет особое внимание развитию беспилотной авиации в войсках. В конце 2018 года Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году в вооруженные силы начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники средней дальности. Кроме того, ежегодно военные будут получать более 300 БЛА ближнего действия. К настоящему времени численность беспилотников в ВС РФ превышает 2,1 тыс. единиц.
Причем, согласно информации, «Камов» выступил заказчиком исследовательских работ. Контракт подписал 29 декабря прошлого года и должен быть выполнен в четвертом квартале 2019 года.
Техзадание предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе машины, определение ее технических параметров и составление дорожной карты создания соответствующего прототипа. Исполнитель работ не указывается.
Издание поясняет, что под опционально пилотируемым вертолетом следует понимать гибрид обычной винтокрылой машины с беспилотником, которая может управляться как экипажем, находящимся на его борту, так и без него – дистанционно.
В документации заказчика отмечается, что для разработки требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолетов: военных (многоцелевых, ударных и транспортных), гражданских, машин санитарной авиации, а также вертолетов МВД и МЧС.
Минобороны уделяет особое внимание развитию беспилотной авиации в войсках. В конце 2018 года Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году в вооруженные силы начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники средней дальности. Кроме того, ежегодно военные будут получать более 300 БЛА ближнего действия. К настоящему времени численность беспилотников в ВС РФ превышает 2,1 тыс. единиц.
- Использованы фотографии:
- Вертолеты России, http://www.russianhelicopters.aero
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