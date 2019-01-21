Записки Колорадского Таракана. Как бы так смыть долги?
Приветствую вас, уважаемые друзья и все остальные! Радостно и очищенно так приветствую! Все. Сегодня окунулся, благодать сошла. Короче говоря, теперь уже точно все праздники закончились. По всем календарям. По всем религиям и по всем традициям. Выдыхаем и идем работать!
Хотя Крещение — самый такой... оригинальный праздник. И по традиции, немножко с места снисхождения благодати на тех, кто не испугался ледяной купели. Хотя не такая она и ледяная, обжигала — что ух!
Да у нас девахи? Да! Остальное вот хреновато как-то, а девки — что надо!
А это новомодная прическа: казацкий узел. Хорошо, не гордиев...
Пора и честь знать. В целом и по частям. О перспективах думать и рассказывать, рассказывать, рассказывать… Тем более что есть о чем и будет еще вельми долго о чем поговорить на любую голову.
Начну, пожалуй, с факта, о котором многие россияне не знают. Да-да. Вы почему-то сделали вид, что ничего не произошло. К читателям «ВО» это не относится, а вот к зрителям федеральных ТВ-каналов — в полной мере. Знаете, для многих у нас происшествие стало некоей точкой разрушения иллюзий.
Сейчас мои оппоненты скажут о том, что Таракан, как истинный украинец, забрался на своего конька. Стал сравнивать Россию и Украину. Есть у меня одно замечание по этому поводу.
Вы никогда не интересовались, что происходит в женских компаниях, когда дамы остаются одни и беседуют за рюмкой чая? С мужскими компаниями все ясно. Мы, после некоторого количества рюмок, начинаем обсуждать дам. Все их достоинства и недостатки. А о чем говорят женщины?
Заранее прошу прощения у дам за раскрытие их тайны, но... Там происходит, как ни странно, то же самое. Обсуждают тоже дам, а не джентльменов, что соответствовало бы нашей, мужской, логике.
Так что за рюмкой чая и у нас, и у вас обсуждаются одни и те же темы. В частности, тема выдачи Украине ярой «противницы» киевского режима, «звезды» российского телевидения, участницы многих сток-шоу Елены Бойко. Настоящая фамилия данной гражданки Вищур.
Для Украины, даже Львова, откуда родом Вищур, она давно неинтересна. По двум причинам. Первая, при всей своей экстравагантности, эта дама никогда не подвергалась никаким оскорблениям и нападкам со стороны воинствующих националистов и ярых украинофобов. И вторая, Елена Бойко (Вищур) слишком «антиукраинка», слишком «против фашистов»...
Мы же прекрасно видели раскрутку вашей/нашей звезды Славы Ковтуна. Когда эта морда лица светится на всех федеральных каналах и отрабатывает образ дурачка-украинца, у которого ума хватает только на то, чтобы озвучивать глупости нашего Гидранта.
Причем выгнать надо ваших пропагандистов к чертовой бабушке с телевидения, о Славе целый фильм сняли. Слава не живет с первой, «украинской» женой. Слава купается в аквапарке. Слава кушает шашлык в московском ресторане. И так далее.
Я желчно позволю себе заметить, что на съемку ковтунославия были потрачены время и деньги.
Много таких фильмов вы видели о героях России, которые это действительно заслужили? А может, вы видели много фильмов на федеральных каналах о спасателях, медиках, учителях? О каких-нибудь донорах?
А Слава Ковтун удостоен такой чести. Он важнее для России, чем какой-то там очередной герой.
Скажете, а сами? А мы сами снимаем. Вам только никогда не стал бы рекомендовать к просмотру, потому как… Потому что. Вот. Да, снимаем, да, про «хероев». Какая страна, такие и «херои». У нас – «киборги». У вас – Слава Ковтун… Да, не хочу на самом деле равняться, потому что на деле есть что сравнивать. И это не в вашу пользу, кстати, что есть чем сравниться.
Ах, боже, какой прогресс! Сняли фильм без Сталина, расстреливающего тысячи, без пьяных и тупых генералов, пьяных же сотрудников НКВД, стреляющих в спину своим солдатам, без солдат с одной винтовкой на десятерых. А воюют в фильме, страшно-то вслух сказать: на танках!!!
А что, действительно, прогресс… Но это я отвлекся, признаю.
Но вернемся к Елене Бойко. Уважаемые, я вот не понял, просветите, а где вопли на ток-шоу о незаконной депортации? Где «наказать тех, кто бросил пророссийскую журналистку в лапы фашистского СБУ»? Где депутатские запросы? Где вопли о пятой колонне, которая мешает вам жить?
Не знаю, как вы, а я знаю всего лишь несколько организаций, которые способны заткнуть рот журналистам в России и на Украине. Причем заткнуть рот на федеральных каналах. До периферийных не добраться в силу собственной лени. Думаю, и вы эти организации знаете.
Что мы тут думаем по этому поводу? А мы знаем простые истины. Человеки делятся на две категории. Для первой категории — деньги не пахнут. Для второй — деньгами не пахнет. Елена из первой категории.
Участие в российских ток-шоу стоит приличных, даже по вашим меркам, денег. Бойко хорошо заработала. Так хорошо, что «забила» даже на российские законы. «Звезду» не тронут. «Звезде» можно все. Оказалось — не всё.
Сейчас зима, и я вспомнил свой прошлогодний поход на каток. Через много лет после последнего такого похода. Он как раз похож на судьбу Елены Бойко. Сначала катался на коньках. Потом катался на коленях. Затем стал кататься мордой по льду. А закончил кататься на «скорой помощи».
А закончить с депортацией Бойко хочется одним вопросом. Всего одним! Для России ЛДНР являются такой же территорией Украины, как и остальные. И, согласно решению суда, Елена сама выбирала место, куда её вышлют. Как вы понимаете, выбор был достаточно очевиден.
Луганск, Донецк, Харьков. И куда решила выехать Бойко? В республики? Нет, она же Жанна ДыАрк. Она выбрала Харьков. Задумайтесь, почему. Вторая Савченко? Только та, глупая курица, решила начать борьбу за кресло большого начальника рановато. А здесь... Короче, сами додумывайте.
Но мы тут поняли, кулуарно, что в ФСБ у вас работать умеют. Оценили.
Есть ещё одна тема, на которую хочется обратить ваше внимание. Не поверите, но эта тема больше всего раскручена в России. Я бы так разложил по интересу СМИ — Россия, Украина, Европа, США. Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о наших выборах.
Начну опять с воспоминания годичной давности. С моего разговора с Вышиванком перед 8 Марта. Разговаривали в очереди в цветочный киоск:
— Ты когда последний раз дарил жене цветы? Не на 8 Марта, а просто так?
— Ну ты, Таракан, и даешь. Я что, самоубийца? Подаришь ей цветы, сразу начнутся подозрения, начнет копать... И ведь обязательно что-то нароет!
Сейчас у нас время «всплытия дерьма». Я не о никому не известных кандидатах в президенты. Я о тех гадостях, которые появляются в наших СМИ в связи с этими людьми. Столько всего, что уже становится неинтересно это читать. «Журналисты обнаружили вот такую гадость. В ответ, кандидат в президенты эту гадость опроверг». Скука. Скутотищща!
А у вас весело. Куча политологов, экспертов, профессоров и президентов черт знает, чего, рассказывают о рейтингах и опросах. У нас. Смотришь, как кинокомедию.
Тем паче, я уже признал, что фильмы у вас снимать потихоньку начинают лучше, чем у нас. И смысл тогда в свой зомбоящик глаза лупить, если открываешь интернет-каналы, а там… А там как после сеанса черно-белого кино в «Аймакс» попадаешь.
Уважаемые, какие рейтинги? Какие опросы? Какие 30 американских гривен за согласие голосовать за Гидранта? Вы в своем уме? Думалка у вас стала практически такой же, как и у нас. Или была такая же? Не знаю.
Приведу совсем простой пример. Опрос населения об отношении к России. Приходит такой вот я. А скажите-ка, Россия агрессор или друг? Но помните, что в случае второго ответа на вас будет заведено дело по статье, которая потянет на 5 лет лагерей. Так какие результаты такого опроса вы увидите?
Я вот расскажу о разговорах, которые слышу в магазинах, аптеках, просто на улице. Знаете, а ведь достаточно большая часть украинцев исходит из простой истины. Гидранта мы уже знаем. Он нажрался без кавычек уже по самое не хочу. Так пусть все станется как раньше. Пусть продолжает президентствовать.
Это при том, что Гидрант ещё даже не начинал своей предвыборной кампании. Все эти вояжи с томосом, которые никому не нужны и которые он сегодня проводит, никак не влияют на его рейтинг. Это скорее «шаг в учебник истории». Да нехай.
Сейчас многие украинцы вполне освоились с положением «европейцев». В том числе и в информационном потоке. Мы читаем западные издания, смотрим западное ТВ. Зависимости от российских СМИ все меньше и меньше. Вот тут-то и открывается нам страшная истина.
Западу совершенно по барабану наши выборы. Знаете, как в сказке. Купили на рынке большую тыкву. Разрезали. А там внутри Золушка. Не успела вовремя из кареты вылезти. Вот и мы сегодня... в тыкве. Продукт портим, не более того.
Совсем недавно мы говорили о Донбассе, как об украинской территории. Сегодня вы мало где услышите такой тезис. Большинству украинцев Донбасс не нужен. Не только жители Донбасса, но и сам Донбасс, как территория. Мы просто не потянем этот регион финансово. И это, увы, факт.
Запад, кстати, относится к ЛДНР точно так же. Оторванный ломоть. Пусть Россия разбирается и кормит.
Кстати, я упомянул о поездках Гидранта по Украине с этой бумажонкой. Мы смеемся дружно и со скупой мужской слезой. Едет Гидрант с томосом. А впереди куча автобусов с бюджетниками и проплаченными пенсами для создания массовки. Аборигенов-то на митинги с Гидрантом не допускают.
Смеемся потому, что понимаем желание Гидранта войти в историю. А плачем от того, что среди этой самой массовки из бюджетников и пенсионеров большинство искренне ненавидят Россию и связывают все косяки нашей власти именно с русскими. Да-да, те самые советские люди, которые не только родились и воспитывались в СССР, но и часто приехали на Украину из российских регионов когда-то.
Недавно я прочитал один рекламный слоган, после которого совершенно отказался от употребления рекламируемого продукта. Знаете каши быстрого приготовления? Вот этот слоган я там прочитал: «Съешь-ка кашку!» Вроде вполне адекватный слоган. А воспринимается как-то не очень. Как и наша жизнь сегодня.
А пока до нас начинает доходить другая правда. Оказывается, нам надо платить по счетам. Не Газпрому, не России, а самым лучшим друзьям — Западу. Оказывается, что каждый украинец в этом году обязан выплатить друзьям по... 10 000 гривен! А где их взять?
Хотите я опубликую цифру нашего госдолга в гривнах? Чтобы вас напугать?
Вот кто может наш язык понять, то вот вам кино-ужастик. Кто нет — я перекладачем поработаю.
Перспективка, однако...
Итак, считайте! 2 128 000 000 000 гривен! Я в нулях не запутался. Именно столько мы должны. 10 тысяч гривен — это выплаты только за этот год. А за три года с каждого возьмут по 51 000грн!
Причем никто не собирается нам этот долг прощать. А весь долг надо отдать с 2019 до 2021 года. Вот такая картина маслом...
Я тут увидел картинку в понятных для простого обывателя символах. Сейчас попробую объяснить. Стандартная пятиэтажка-хрущевка имеет высоту 16 метров. "Хрущевка" из долгов Украины сегодня выглядит повыше 480 метров высотой (400 млрд. грн).
М-да, а вот "хрущевка", которой я вас напугал выше, будет высотой уже 2 км 553 м (2 трлн. 128 млрд. грн). И почему это нам никто об этом не сказал раньше? А нас-то за что? Почему антирусскость так дорого стоит? Почему русские забыли, что мы братский народ? Расплатились бы за нас.
Но то, что наконец доперло, уже неплохо так. Правда, лучше поздно, чем никогда.
Ладно. Пора заканчивать записки на сегодня. Всем удачного начала трудового года. Счастья и здоровья. Чтобы такой гадкий грипп, что убивает сегодня украинцев в буквальном смысле, не проник в Россию.
На этом позвольте откланяться. Утро красит нежным светом... накрытый Тараканушкой стол. До скорой встречи! Будем жить!
Хотя Крещение — самый такой... оригинальный праздник. И по традиции, немножко с места снисхождения благодати на тех, кто не испугался ледяной купели. Хотя не такая она и ледяная, обжигала — что ух!
Да у нас девахи? Да! Остальное вот хреновато как-то, а девки — что надо!
А это новомодная прическа: казацкий узел. Хорошо, не гордиев...
Пора и честь знать. В целом и по частям. О перспективах думать и рассказывать, рассказывать, рассказывать… Тем более что есть о чем и будет еще вельми долго о чем поговорить на любую голову.
Начну, пожалуй, с факта, о котором многие россияне не знают. Да-да. Вы почему-то сделали вид, что ничего не произошло. К читателям «ВО» это не относится, а вот к зрителям федеральных ТВ-каналов — в полной мере. Знаете, для многих у нас происшествие стало некоей точкой разрушения иллюзий.
Сейчас мои оппоненты скажут о том, что Таракан, как истинный украинец, забрался на своего конька. Стал сравнивать Россию и Украину. Есть у меня одно замечание по этому поводу.
Вы никогда не интересовались, что происходит в женских компаниях, когда дамы остаются одни и беседуют за рюмкой чая? С мужскими компаниями все ясно. Мы, после некоторого количества рюмок, начинаем обсуждать дам. Все их достоинства и недостатки. А о чем говорят женщины?
Заранее прошу прощения у дам за раскрытие их тайны, но... Там происходит, как ни странно, то же самое. Обсуждают тоже дам, а не джентльменов, что соответствовало бы нашей, мужской, логике.
Так что за рюмкой чая и у нас, и у вас обсуждаются одни и те же темы. В частности, тема выдачи Украине ярой «противницы» киевского режима, «звезды» российского телевидения, участницы многих сток-шоу Елены Бойко. Настоящая фамилия данной гражданки Вищур.
Для Украины, даже Львова, откуда родом Вищур, она давно неинтересна. По двум причинам. Первая, при всей своей экстравагантности, эта дама никогда не подвергалась никаким оскорблениям и нападкам со стороны воинствующих националистов и ярых украинофобов. И вторая, Елена Бойко (Вищур) слишком «антиукраинка», слишком «против фашистов»...
Мы же прекрасно видели раскрутку вашей/нашей звезды Славы Ковтуна. Когда эта морда лица светится на всех федеральных каналах и отрабатывает образ дурачка-украинца, у которого ума хватает только на то, чтобы озвучивать глупости нашего Гидранта.
Причем выгнать надо ваших пропагандистов к чертовой бабушке с телевидения, о Славе целый фильм сняли. Слава не живет с первой, «украинской» женой. Слава купается в аквапарке. Слава кушает шашлык в московском ресторане. И так далее.
Я желчно позволю себе заметить, что на съемку ковтунославия были потрачены время и деньги.
Много таких фильмов вы видели о героях России, которые это действительно заслужили? А может, вы видели много фильмов на федеральных каналах о спасателях, медиках, учителях? О каких-нибудь донорах?
А Слава Ковтун удостоен такой чести. Он важнее для России, чем какой-то там очередной герой.
Скажете, а сами? А мы сами снимаем. Вам только никогда не стал бы рекомендовать к просмотру, потому как… Потому что. Вот. Да, снимаем, да, про «хероев». Какая страна, такие и «херои». У нас – «киборги». У вас – Слава Ковтун… Да, не хочу на самом деле равняться, потому что на деле есть что сравнивать. И это не в вашу пользу, кстати, что есть чем сравниться.
Ах, боже, какой прогресс! Сняли фильм без Сталина, расстреливающего тысячи, без пьяных и тупых генералов, пьяных же сотрудников НКВД, стреляющих в спину своим солдатам, без солдат с одной винтовкой на десятерых. А воюют в фильме, страшно-то вслух сказать: на танках!!!
А что, действительно, прогресс… Но это я отвлекся, признаю.
Но вернемся к Елене Бойко. Уважаемые, я вот не понял, просветите, а где вопли на ток-шоу о незаконной депортации? Где «наказать тех, кто бросил пророссийскую журналистку в лапы фашистского СБУ»? Где депутатские запросы? Где вопли о пятой колонне, которая мешает вам жить?
Не знаю, как вы, а я знаю всего лишь несколько организаций, которые способны заткнуть рот журналистам в России и на Украине. Причем заткнуть рот на федеральных каналах. До периферийных не добраться в силу собственной лени. Думаю, и вы эти организации знаете.
Что мы тут думаем по этому поводу? А мы знаем простые истины. Человеки делятся на две категории. Для первой категории — деньги не пахнут. Для второй — деньгами не пахнет. Елена из первой категории.
Участие в российских ток-шоу стоит приличных, даже по вашим меркам, денег. Бойко хорошо заработала. Так хорошо, что «забила» даже на российские законы. «Звезду» не тронут. «Звезде» можно все. Оказалось — не всё.
Сейчас зима, и я вспомнил свой прошлогодний поход на каток. Через много лет после последнего такого похода. Он как раз похож на судьбу Елены Бойко. Сначала катался на коньках. Потом катался на коленях. Затем стал кататься мордой по льду. А закончил кататься на «скорой помощи».
А закончить с депортацией Бойко хочется одним вопросом. Всего одним! Для России ЛДНР являются такой же территорией Украины, как и остальные. И, согласно решению суда, Елена сама выбирала место, куда её вышлют. Как вы понимаете, выбор был достаточно очевиден.
Луганск, Донецк, Харьков. И куда решила выехать Бойко? В республики? Нет, она же Жанна ДыАрк. Она выбрала Харьков. Задумайтесь, почему. Вторая Савченко? Только та, глупая курица, решила начать борьбу за кресло большого начальника рановато. А здесь... Короче, сами додумывайте.
Но мы тут поняли, кулуарно, что в ФСБ у вас работать умеют. Оценили.
Есть ещё одна тема, на которую хочется обратить ваше внимание. Не поверите, но эта тема больше всего раскручена в России. Я бы так разложил по интересу СМИ — Россия, Украина, Европа, США. Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о наших выборах.
Начну опять с воспоминания годичной давности. С моего разговора с Вышиванком перед 8 Марта. Разговаривали в очереди в цветочный киоск:
— Ты когда последний раз дарил жене цветы? Не на 8 Марта, а просто так?
— Ну ты, Таракан, и даешь. Я что, самоубийца? Подаришь ей цветы, сразу начнутся подозрения, начнет копать... И ведь обязательно что-то нароет!
Сейчас у нас время «всплытия дерьма». Я не о никому не известных кандидатах в президенты. Я о тех гадостях, которые появляются в наших СМИ в связи с этими людьми. Столько всего, что уже становится неинтересно это читать. «Журналисты обнаружили вот такую гадость. В ответ, кандидат в президенты эту гадость опроверг». Скука. Скутотищща!
А у вас весело. Куча политологов, экспертов, профессоров и президентов черт знает, чего, рассказывают о рейтингах и опросах. У нас. Смотришь, как кинокомедию.
Тем паче, я уже признал, что фильмы у вас снимать потихоньку начинают лучше, чем у нас. И смысл тогда в свой зомбоящик глаза лупить, если открываешь интернет-каналы, а там… А там как после сеанса черно-белого кино в «Аймакс» попадаешь.
Уважаемые, какие рейтинги? Какие опросы? Какие 30 американских гривен за согласие голосовать за Гидранта? Вы в своем уме? Думалка у вас стала практически такой же, как и у нас. Или была такая же? Не знаю.
Приведу совсем простой пример. Опрос населения об отношении к России. Приходит такой вот я. А скажите-ка, Россия агрессор или друг? Но помните, что в случае второго ответа на вас будет заведено дело по статье, которая потянет на 5 лет лагерей. Так какие результаты такого опроса вы увидите?
Я вот расскажу о разговорах, которые слышу в магазинах, аптеках, просто на улице. Знаете, а ведь достаточно большая часть украинцев исходит из простой истины. Гидранта мы уже знаем. Он нажрался без кавычек уже по самое не хочу. Так пусть все станется как раньше. Пусть продолжает президентствовать.
Это при том, что Гидрант ещё даже не начинал своей предвыборной кампании. Все эти вояжи с томосом, которые никому не нужны и которые он сегодня проводит, никак не влияют на его рейтинг. Это скорее «шаг в учебник истории». Да нехай.
Сейчас многие украинцы вполне освоились с положением «европейцев». В том числе и в информационном потоке. Мы читаем западные издания, смотрим западное ТВ. Зависимости от российских СМИ все меньше и меньше. Вот тут-то и открывается нам страшная истина.
Западу совершенно по барабану наши выборы. Знаете, как в сказке. Купили на рынке большую тыкву. Разрезали. А там внутри Золушка. Не успела вовремя из кареты вылезти. Вот и мы сегодня... в тыкве. Продукт портим, не более того.
Совсем недавно мы говорили о Донбассе, как об украинской территории. Сегодня вы мало где услышите такой тезис. Большинству украинцев Донбасс не нужен. Не только жители Донбасса, но и сам Донбасс, как территория. Мы просто не потянем этот регион финансово. И это, увы, факт.
Запад, кстати, относится к ЛДНР точно так же. Оторванный ломоть. Пусть Россия разбирается и кормит.
Кстати, я упомянул о поездках Гидранта по Украине с этой бумажонкой. Мы смеемся дружно и со скупой мужской слезой. Едет Гидрант с томосом. А впереди куча автобусов с бюджетниками и проплаченными пенсами для создания массовки. Аборигенов-то на митинги с Гидрантом не допускают.
Смеемся потому, что понимаем желание Гидранта войти в историю. А плачем от того, что среди этой самой массовки из бюджетников и пенсионеров большинство искренне ненавидят Россию и связывают все косяки нашей власти именно с русскими. Да-да, те самые советские люди, которые не только родились и воспитывались в СССР, но и часто приехали на Украину из российских регионов когда-то.
Недавно я прочитал один рекламный слоган, после которого совершенно отказался от употребления рекламируемого продукта. Знаете каши быстрого приготовления? Вот этот слоган я там прочитал: «Съешь-ка кашку!» Вроде вполне адекватный слоган. А воспринимается как-то не очень. Как и наша жизнь сегодня.
А пока до нас начинает доходить другая правда. Оказывается, нам надо платить по счетам. Не Газпрому, не России, а самым лучшим друзьям — Западу. Оказывается, что каждый украинец в этом году обязан выплатить друзьям по... 10 000 гривен! А где их взять?
Хотите я опубликую цифру нашего госдолга в гривнах? Чтобы вас напугать?
Вот кто может наш язык понять, то вот вам кино-ужастик. Кто нет — я перекладачем поработаю.
Перспективка, однако...
Итак, считайте! 2 128 000 000 000 гривен! Я в нулях не запутался. Именно столько мы должны. 10 тысяч гривен — это выплаты только за этот год. А за три года с каждого возьмут по 51 000грн!
Причем никто не собирается нам этот долг прощать. А весь долг надо отдать с 2019 до 2021 года. Вот такая картина маслом...
Я тут увидел картинку в понятных для простого обывателя символах. Сейчас попробую объяснить. Стандартная пятиэтажка-хрущевка имеет высоту 16 метров. "Хрущевка" из долгов Украины сегодня выглядит повыше 480 метров высотой (400 млрд. грн).
М-да, а вот "хрущевка", которой я вас напугал выше, будет высотой уже 2 км 553 м (2 трлн. 128 млрд. грн). И почему это нам никто об этом не сказал раньше? А нас-то за что? Почему антирусскость так дорого стоит? Почему русские забыли, что мы братский народ? Расплатились бы за нас.
Но то, что наконец доперло, уже неплохо так. Правда, лучше поздно, чем никогда.
Ладно. Пора заканчивать записки на сегодня. Всем удачного начала трудового года. Счастья и здоровья. Чтобы такой гадкий грипп, что убивает сегодня украинцев в буквальном смысле, не проник в Россию.
На этом позвольте откланяться. Утро красит нежным светом... накрытый Тараканушкой стол. До скорой встречи! Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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