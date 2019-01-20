В Крыму ответили на предложение Меркель по Керченскому проливу

Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива,

Приезд европейских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение российской стороной международных норм судоходства, приводит РИА Новости заявление главы комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпеля.Таким образом депутат прокомментировал предложение Ангелы Меркель послать в район Керченского пролива немецких и французских экспертов. Данное предложение канцлер ФРГ адресовала Владимиру Путину.сказал Гемпель.По его словам, предложение канцлера вполне разумное и правильное, и может говорить о готовности немецкой и французской сторон вести с Россией конструктивные переговоры и давать объективную оценку всему, что происходит в районе Керченского пролива.Парламентарий отметил, что Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, вот только нет уверенности в их непредвзятости и объективности.В Крыму уже неоднократно убеждались в том, что Петр Порошенко и его команда не настроены на конструктивные переговоры, добавил он.По мнению Гемпеля, в ближайшее время в российско-германских отношениях всё же должен победить прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.Напомним, о предложении Меркель направить в Керченский пролив немецких и французских специалистов сообщил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что с этой идеей канцлер обратилась к Владимиру Путину во время последнего саммита «большой двадцатки».По словам Лаврова, российский лидер согласился, однако визит экспертов до сих пор не состоялся, поскольку Берлин намеревается оформить эту «простую поездку» как некий довольно сложный документ, который необходимо согласовать с украинским властями.Напомним, вопрос о судоходстве в Керченском проливе оказался в центре международного внимания после инцидента, произошедшего 25 ноября, когда три украинских военных судна незаконно пересекли границу России. В результате суда и их экипажи были задержаны российскими пограничниками. Киев во всем обвинил Москву и обещает организовать новый поход через Керченский пролив в Азовское море в сопровождении натовских наблюдателей.