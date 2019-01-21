День инженерных войск России

…инженеры зело потребны суть при атаке или обороне, какова места и надлежит таких иметь, которы не токмо фортификацию основательно разумели и в том уже служили, но и чтоб мужественны были, понеже сей чин паче иных опасности подвержен есть.

21 января в Российской Федерации отмечается День инженерных войск. По сравнению с десантниками или моряками, танкистами или разведчиками их служба не столь часто освещается в средствах массовой информации, но от этого не становится менее нужной и важной и для вооруженных сил, и для страны в целом.Инженерные войска – род войск, выполняющий сложнейшие и опаснейшие задачи. «Сапер ошибается только один раз» — это о них, о военных инженерах. Личный состав инженерных войск решает боевые задачи и в военное, и в мирное время. Разминирование местности и объектов, организация инженерных заграждений – минных полей, противотанковых рвов и т.д., устройство фортификационных сооружений – траншей, окопов, ходов сообщений, блиндажей, подготовка и содержание путей для продвижения войск и многие другие задачи решают инженерные войска.Инженерные войска России принимали участие во всех без исключения военных конфликтах, в которых участвовала наша страна. Боевой путь инженерных войск очень масштабен. Множество подвигов совершено военнослужащими инженерных войск и в военное, и в мирное время. Кстати, инженерные войска «воюют» и в мирное время – они ликвидируют боеприпасы, проводят разминирование, участвуют в ликвидации последствий техногенных катастроф и природных катаклизмов. Специальная подготовка личного состава и наличие разнообразной специализированной техники на вооружении позволяют инженерным войскам решать самые разнообразные задачи.Что касается праздничной даты, то день 21 января был выбран для профессионального праздника не случайно. Именно 21 января 1701 года Петр I подписал Указ о создании в Москве «Школы Пушкарского приказа». Как понятно из названия, готовить в ней предстояло артиллеристов, но там же начали подготовку и военных инженеров – специалистов по фортификации и минному делу.В своем указе Петр I отмечал:Уже в 1702 г. выпускники Школы Пушкарского приказа отправились в первые минерные подразделения русской армии. Однако, в отличие от артиллерийских подразделений, численность инженерных сил Российской империи первоначально была невелика. За первые двадцать с лишним лет своего существования численность войск увеличилась лишь до 12 штаб-офицеров, 67 обер-офицеров и 274 кондукторов.Тем не менее, в 1722 году офицеры – инженеры были поставлены в Табели о рангах на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. Это объяснялось более высокими требованиями, которые предъявлялись к военным инженерам. Им и платили большее жалованье, поскольку статус военного инженера требовал не только хорошей общевоинской подготовки, но и специальных знаний. Военный инженер должен был постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки и иметь к этому должные стимулы. Вот государство и пыталось выделить военных инженеров из общеармейской среды. В том же 1722 г. должность полкового инженера была введена в каждом российском полку. Военный инженер в обер-офицерском чине отвечал за все инженерные работы.По мере развития и усложнения военного дела повышались требования к подготовке офицеров и унтер-офицеров инженерных служб, росла и численность инженерных войск. Военные инженеры на протяжении XVIII – XIX вв. участвовали в строительстве многочисленных крепостей, различных фортификационных сооружений на границах Российской империи, в приграничных районах, крупных городах. В 1797 году был сформирован специальный Пионерный полк трехбатальонного состава. В каждом батальоне полка были три пионерные и одна минерная роты. Полк выполнял задачи по организации военно-строительных работ во время боевых действий и военных походов, при этом использовать полк разрешалось лишь по указанию главнокомандующего армией.Настоящим испытанием стала для военных инженеров Отечественная война 1812 года. К этому времени инженерные силы империи включали 10 минерных и пионерных рот, кроме того к ним относились понтонные роты при артиллерийских частях и 14 крепостных понтонных и минерных рот. В состав таких рот входили только офицеры и кондукторы (унтер-офицеры), а солдат как рабочую силу поставляли на время выполнения конкретных задач пехотные полки и местное население. Инженеры смогли только в начале войны возвести 178 мостов, отремонтировать 1920 верст дорог, что позволило русской армии эффективно маневрировать.Спустя несколько лет после разгрома наполеоновской армии инженерную службу постигла новая реформа – батальоны были сведены в три пионерные бригады, а в 1822 г. понтонные роты передали в состав инженерного ведомства. Были сформированы гвардейский и армейский конно-пионерные эскадроны. В 1844 г. все инженерные части русской армии специальным императорским указом были переименованы в саперные.Отдельная страница в истории отечественных инженерных войск – Крымская война 1853-1856 гг., когда русские армия и флот столкнулись с превосходящими силами крупных и сильных держав – Великобритании, Франции, Османской империи и примкнувшего к ним Сардинского королевства. К моменту начала боевых действий в состав русской армии входили9 саперных батальонов, 1 учебный саперный батальон, 2 резервных батальона и 2 конно-пионерных дивизиона.Именно военные инженеры под руководством Эдуарда Тотлебена выстроили такую систему обороны Севастополя, которая позволила на протяжении почти целого года отражать атаки противника. В годы Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. знания военных инженеров также были востребованы. Например, во время знаменитых боев на Шипке удалось отразить атаки османских войск вообще без применения артиллерийских орудий и стрелкового оружия . Секретом успеха было использование электроуправляемых фугасов, обративших в бегство уступавшую в инженерном отношении османскую армию.К концу XIX века произошло окончательное оформление инженерных войск как самостоятельного рода войск. Инженерные войска никогда не были особо многочисленными и составляли в то время 2-2,5% от общей численности русской армии. Однако, помимо саперных и понтонных частей, в их составе появлялись новые специалисты. Так, именно военным инженерам были поручены организация воздухоплавательной службы, голубиная почта, в состав инженерных войск входили и железнодорожные военные части, созданные в 1870 году.К началу ХХ века инженерные войска включали в свой состав 7 саперных бригад (25 саперных батальонов), 1 железнодорожную бригаду, 2 отдельных железнодорожных батальона, 8 понтонных батальонов, 6 полевых инженерных парков, 2 осадных парка, 12 отдельных рот, 6 крепостных военных телеграфов и 4 воздухоплавательных парка.Численность инженерных войск составляла 31 329 человек по состоянию на 1900 год. Кроме того, фактическим резервом инженерных войск были крепостные войска, состоявшие из 53 крепостных артиллерийских батальонов, 2 крепостных полков, 28 отдельных крепостных батальонов, 10 крепостных артиллерийских рот, 3 осадных крепостных батальонов и 5 вылазочных батарей.В состав инженерных войск позже вошли также электротехнические подразделения, автомобильные подразделения, инженерное ведомство стало отвечать и за дорожное строительство в военных целях. Инженерные войска играли очень важную роль во время Первой мировой войны. Рост их значимости для вооруженных сил способствовал и увеличению доли инженерных частей и подразделений в общей численности русской армии. К 1917 году инженерные войска составляли 6% от общей численности русской армии.Новая страница в истории отечественных инженерных войск началась после Октябрьской революции. Фактически советская власть, используя опыт старой русской армии, приступила к строительству инженерных войск РККА заново и добилась в выполнении этой задачи колоссальных успехов. К 1929 году штатные инженерные части были созданы во всех родах войск, что позволило повысить их боевую эффективность, сделать более независимыми в выполнении самых разных задач.В Великой Отечественной войне инженерные войска проявили себя самым лучшим образом, выполняя важнейшие задачи на линии фронта и в тылу. К 1945 году в состав РККА входили 98 инженерно-саперных, 11 понтонно-мостовых бригад, 7 инженерно-танковых полков, 11 понтонно-мостовых полков, 6 огнеметно-танковых полков, 1042 инженерных и саперных, 87 понтонно-мостовых батальонов, 94 отдельные роты и 28 отдельных отрядов. За годы войны военными инженерами было установлено более 70 миллионов противотанковых и противопехотных мин, разминировано 765 тысяч квадратных километров территории и 400 тысяч километров путей. Инженерные войска РККА возвели 11 тысяч постов, проложили почти 500 тысяч километров путей.Естественно, что столь напряженная и опасная служба, а ведь все эти задачи приходилось решать под артиллерийским огнем противника, под авиаударами, не могла не быть отмеченной наградами. Более 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов, проходивших службу в инженерных войсках РККА, были награждены различными орденами и медалями, 655 военных инженеров получили высокое звание Героя Советского Союза. Стоит отметить и такой немаловажный факт, что 201 инженерная часть получила статус гвардейской.Период с 1950-х по конец 1980-х гг. стал периодом дальнейшего развития и укрепления инженерных войск Советской Армии. Сотни тысяч советских военнослужащих прошли службу в частях и подразделениях инженерных войск. Война давно закончилась, а военные инженеры продолжали решать боевые задачи уже в мирное время, участвуя в разминировании городов и населенных пунктов, в обезвреживании «подарков войны» — авиабомб, артиллерийских снарядов, других боеприпасов, которые, кстати, периодически обнаруживают и в настоящее время.Инженерные войска, как и другие рода войск Советской Армии прошли всю афганскую войну. Так, в Афганистан был направлен 45-й отдельный инженерно-сапёрный Краснознаменный, ордена Красной Звезды полк, другие части, соединения и подразделения инженерных войск. Военным инженерам приходилось действовать в незнакомой местности, в сложных климатических условиях, под угрозой атак противника, но они все равно справлялись с поставленными задачами, выполняли функции боевого обеспечения ОКСВА.Отдельная героическая и трагичная страница в истории советских инженерных войск – Чернобыльская катастрофа. Генерал-лейтенант Николай Георгиевич Топилин, занимавший затем должность заместителя начальника инженерных войск по вооружению, вспоминал, что именно инженерные войска оказались наиболее подготовленными к действиям в условиях Чернобыльской катастрофы, поскольку проходили специальную подготовку для действий в условиях применения оружия массового поражения. Именно военные инженеры выполняли задачи по разведке объекта, затем участвовали в большинстве работ, проводившихся на АЭС.Распад Советского Союза негативно отразился на состоянии вооруженных сил постсоветских государств и Россия в этом плане не была исключением. Тем не менее, военные инженеры участвовали в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в различных миротворческих миссиях.Сегодня инженерные войска Российской Федерации состоят из инженерно-саперных, инженерных, понтонно-мостовых бригад, инженерно-саперных и инженерно-маскировочных полков, включают в свой состав Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, в котором осуществляется подготовка военных специалистов с высшим и средним образованием для нужд инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Военные инженеры остаются одним из наиболее важных родов войск, получают качественную подготовку.В День инженерных войск «Военное обозрение» сердечно поздравляет всех генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат инженерных войск, курсантов, военнослужащих запаса, имеющих отношение к службе в инженерных войсках, с профессиональным праздником. Самое главное пожелание – это отсутствие боевых и небоевых потерь, а остальное приложится.