Другая сторона Польши















По материалам городского портала MAGICZNY KRAKÓW (http://krakow.pl).

18 января 2019 года. 74-я годовщина освобождения Кракова советскими войсками.В связи с этой датой на Раковицком кладбище города состоялись торжества, посвященные памяти тех, кто участвовал в боях за город и похоронен на этом кладбище.Торжества начались в той части Раковицкого кладбища, где находятся могилы советских солдат.Открывал памятное мероприятие (удивительно для всех, особенно для нас) руководитель администрации (мэр) Кракова Яцек Майхровский, нашу сторону представлял исполняющий обязанности генерального консула Российской Федерации в Кракове Константин Шикин.Общее командование протоколом мероприятия принял на себя председатель правления Малопольского отряда Союза ветеранов и резервистов Войска Польского Михаил Плательш. По его команде трубачи сыграли сигнал «Тишина» и началось возложение цветов.После этого собравшиеся перешли в другую часть кладбища, где на братскую Могилу партизан, погибших во время Второй мировой войны, также были возложены цветы.В праздновании очередной годовщины освобождения Кракова, кроме представителей городской власти, городского совета Кракова и консульского корпуса, приняли участие также представители городской гвардии города Кракова и городской команды Государственной пожарной службы в Кракове, а также представители общественных военно-исторических организаций.Странно получается.В одних частях Польши памятники разрушают, в других – отмечают даты, благодаря освободителей.Да. Весьма часто мы видим негативные сюжеты из Польши, это так. С другой стороны, давайте попробуем посмотреть на все это с другого ракурса. Люди пришли. Принесли цветы. Поклонились и поблагодарили. В стране, скажем так, власти где не очень ровно смотрят в сторону России.Мог бы мэр Кракова Майхровский «отсидеться» у себя в кабинете и вообще ничего не устраивать? О, вполне. Мог, да еще как. Но не стал. И навряд ли все пришедшие были выгнаны на мероприятие под угрозой увольнения и всего такого. Не то время, не та страна.Но, может быть, не все и не везде так плохо, как нам показывают порой? Особенно если на местах — люди...