Герой-террорист, или Окровавленная рубашка

Может ли террорист стать национальным героем (причем в одной из благополучных стран «скандинавского социализма»), который почитается на государственном уровне, могила которого стала местом поклонения, а окровавленная рубашка благоговейно хранится в одном из центральных музеев страны?Как оказалось, может. Мы убедились в этом, посетив один из музеев Хельсинки – Национальный музей Финляндии.А история окровавленной рубашки такова.Как известно, по результатам Русско-шведской войны 1808–1809 гг. Финляндия перешла в «вечное владение» России, а Государь Император Александр I подписал Манифест о государственном устройстве Финляндии. Именно этому Императору Финляндия была обязана узаконением основ своей государственности, став фактически автономным образованием в составе Российской империи. Государи Николай I и Александр II (памятник которому возвышается на Сенатской площади финской столицы) продолжили реформы. Первый разрешил преподавание в школах на финском языке, а также издание на этом языке национальной литературы. Второй придал финскому языку статус государственного, а также созвал финляндский Сейм.Но Александр III и Николай II начали русификацию региона, что стало почвой для протестных настроений в финляндском обществе.17 августа 1898 г. генерал-губернатором Финляндии и командующим войсками Финляндского военного округа становится генерал-адъютант генерал от инфантерии Н. И. Бобриков – очень непопулярная среди финских националистов и российской революционно-либеральной общественности личность. Это и неудивительно – ведь Николай Иванович был апологетом «объединительной» политики, в основе которой лежали: объединение армий, введение особого порядка рассмотрения общих для Империи и Великого Княжества Финляндского дел, принятие русского языка в качестве официального для Сената, администрации и учебных заведений, облегчение для русских людей процедуры поступления на финляндскую службу, упразднение финляндских собственной денежной системы и особой таможни, учреждение русской правительственной газеты и др. Как видим – ничего экстраординарного. Но привыкшие за 90 лет к фактической полунезависимости финны (считавшие себя не столько в составе Российской империи, сколько в унии с домом Романовых – Император был Великим Князем Финляндским) встретили такую политику в штыки.И здесь на сцене появляется Эйген (Евгений Владимирович) Шауман – происходивший из семьи т. н. «финских шведов», сын сенатора генерал-лейтенанта.И молодой финский чиновник 3 (16) июня 1904 года, подкараулив в здании Сената Н. И. Бобрикова (генерал направлялся на заседание), из браунинга трижды стреляет в русского наместника. Одна пуля попадает в шею (но ранение опасности для жизни не представляет), вторая попадает в орден (причинив лишь контузию), но вот третья угодила генералу в живот.Н. И. Бобрикову была сделана операция, в ходе которой удалена часть тонкого кишечника и извлечена роковая пуля. Но кровотечение оказалось смертельным – и в ночь на 4 (17) июня генерал-адъютант, как отмечало официальное сообщение, «тихо скончался». В погребении генерала принимал участие сам Император, проводивший Н. И. Бобрикова в последний путь.Э. Шауман не успел попасть в руки правосудия – застрелившись на месте преступления сразу же после покушения. Террорист-убийца стал национальным героем Финляндии – в Сенате появилась мемориальная доска в его честь, а могила в Порвоо стала святым местом для многих финнов.А в истории Скандинавии навсегда зафиксирована уникальная ситуация: террорист стал национальным героем страны.