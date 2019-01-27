Кредитор Европы

Расстройство финансов ключевых европейских государств и их зависимость от Соединенных Штатов поставило союзников по Антанте на Вашингтонской конференции в зависимое положение от американцев. В одном из отчетов тех лет приводится сумма задолженности 64 государств земного шара в 1913 и 1921 годах. Изменения в данном вопросе, произошедшие в этот период, выражаются в следующих цифрах (в 1000 фунтов стерлингов):Из этих данных мы видим, что одни лишь проценты достигают ежегодно 44,6% всего долга 1913 года. Благодаря такой колоссальной финансовой тяжести, которая с каждым днем увеличивала задолженность, должники не могли выкарабкаться из все более углубляющегося финансового кризиса. В 95-миллиардном долге на Европу приходилось 88% задолженности. Остальная незначительная часть мировой задолженности падала на Соединенные Штаты, Азию, Австралию, Африку и некоторые европейские колонии. Европейский долг распределяется следующим образом: доля стран антигерманской коалиции (Англия, Франция, Италия, Бельгия, Румыния. Югославия, Польша) — 46575,50 млн. фунтов стерл., доля стран германской коалиции (Германия, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Турция) — 30552,60 млн. фунтов стерл., доля России — 5693,50 млн., и лишь 1145,75 млн. фунтов стерл. приходится на долю нейтральных стран Европы. Таким образом, свыше 98% европейской задолженности приходилось на разоренные войной страны – которые оказались не в состоянии выплачивать даже проценты.Финансовое положение Европы все время ухудшалось и тем обстоятельством, что постоянное увеличение бумажной эмиссии во много раз превосходило золотой запас, который в ключевых европейских государствах оставался неизменным или же понемногу уменьшался, эмигрируя в САСШ — которые увеличили свой золотой запас с 1887 млн. долларов в начале войны до 3288 млн. к августу 1921 г., что составляло свыше 41% всей мировой золотой наличности.В Европе наблюдалась колоссальная инфляция (увеличение количества обращавшихся бумажных денег). Это видно, в частности, из приводимых Manch Gardian Commerts от 22. 09. 1922 г. данных о количестве обращавшихся к августу 1921 г. бумажных денег (в млн. соответствующих денежных единиц):Мы видим, что, несмотря на это, расходные бюджеты на вооружение сокращению не подверглись, что видно из справки о морских бюджетах на 1920/21 и 1921/22 гг.:Мы видим, что в этом отношении чувствительные коррективы внесли лишь Соединенные Штаты, в то время как Англия, в процентном отношении ко всему бюджету, свой морской бюджет увеличила, а Япония увеличила его абсолютно.Денежные единицы потеряли (пока лишь при котировке на биржах) свою фактическую самостоятельность – и начали измеряться долларом. Доллар стал абсолютным мерилом биржевой торговли. В следующей таблице мы приводим колебания кривой валюты главных единиц по отношению к доллару (данные статистического бюллетеня Лиги Наций). Приняв 1913 г. за 100, получаем следующее для 1919 и 1920 гг. и помесячно для 1921 года:Цифры этой таблицы говорят сами за себя. Из них можно сделать два основных вывода. Во-первых, что валюта самых устойчивых в финансовом отношении государств, таких как Япония, на пороге 1922 г. стоит ниже доллара. Во-вторых, за три года хозяйственного «восстановления» самым могущественным государствам не только не удалось поднять курс своей валюты, но их денежная единица продолжала обесцениваться, доходя для некоторых из них (например Германии) до катастрофически низкого уровня. Т. о., к моменту Вашингтонский конференции Европа очутилась в абсолютно гораздо более затруднительном положении, нежели тремя годами ранее в Версале.В завершение нашей заметки применительно к финансовому положению Европы перед Вашингтонской конференцией, следует привести и данные, свидетельствующие о непосредственной финансовой зависимости Европы от САСШ. Фактически в Европе не оставалось страны, не являвшейся бы должником Соединенных Штатов. Об этом нам говорят данные журнала «Экономист» от 12 ноября 1921 г. с перечнем должников к июню 1921 г. и указанием объема их задолженности (в 1000 долларов):К этому следует добавить начисленные, но не выплаченные проценты в размере миллиарда долларов – и 94% приходится на долю государств-победительниц — Англии, Франции, Италии и Бельгии. Американский финансовый «Спрут» затянул щупальца на горле и без того пострадавшей от войны Европы. Причем если за 200 предшествующих лет к 1914 г. англичане разместили в различных странах мира четыре миллиарда фунтов стерлингов, то американцы лишь за предыдущие шесть лет разместили за границей в том или ином виде пятнадцать миллиардов.Неудивительно поэтому, что в таких условиях Англия и не стремилась принять на Вашингтонской конференции воинственную позу — бывшая Владычица морей стала сторонницей ограничения морских вооружений.Вот что писала либеральная британская пресса по этому поводу: «Атмосфера горячего и благородного энтузиазма, характеризовавшего первые дни конференции, сменилась настроением торгашества. Если мы не думаем об окончательном уничтожении войны, если мы намерены в будущем использовать наши сверхдредноуты хотя бы в виде морального аргумента, который мы держим в запасе, то мы дураки, что связываем собственные руки каким-либо соглашением. Если же мы действительно предполагаем, что будущие конфликты будут разрешаться как-нибудь иначе, только не войной, то зачем нам думать, больше или меньше наш флот, чем американский или японский! Для наступательной войны по ту сторону Атлантического океана или в Тихом океане, наши морские силы во всяком случае недостаточны; для оборонительных же целей нам вовсе не надо тягаться с нашими соперниками».Кроме должников первого порядка (дебиторы Америки), во время Первой мировой войны образовались должники второго порядка. Англия, являясь по отношению к Америке дебитором, вместе с тем является кредитором по отношению к Франции и Италии: первая должна Англии 2700 млн. долларов, а вторая — 2312 млн. долларов. Затем идут должники третьего порядка – маленькие государства, образовавшиеся в результате войны и финансируемые Францией.Такова в общих чертах цепочка финансовой взаимозависимости в Европе, а также между Европой и Америкой в преддверии Вашингтонской конференции.