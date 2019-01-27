Дешёвая замена «Томпсону»: пистолет-пулемёт M3

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Пистолет-пулемет М3

Пистолет-пулемет М3, выпущенный в январе 1944 года

Пистолет-пулемет М3A1 позднего выпуска с коническим пламегасителем, вид справа

Пистолет-пулемет М3A1 с открытым окном для выброса гильз

Американские солдаты 14-й танковой дивизии стреляют из пистолета-пулемета М3 по замку на воротах концлагеря Хаммельбург

Источники информации:

https://www.armoury-online.ru/articles/smg/us/m3-m3a1

http://weaponland.ru/publ/11_43_mm_pistolet_pulemet_obr_1943_g_m_3/7-1-0-1458

https://smallarms.ru/article?arms=m3

http://zonwar.ru/pp/m3a1.html

Материалы из открытых источников