Дешёвая замена «Томпсону»: пистолет-пулемёт M3
Пистолет-пулемет Томпсона, серийно выпускавшийся с начала 1920-х годов, прославился как оружие гангстеров, а затем активно использовался американской армией и союзниками в годы Второй мировой войны. Это был хороший образец стрелкового оружия, но его цена и габариты заставили американских военных искать ему адекватную замену. Поиски, которые были инициированы началом Второй мировой войны, привели к созданию пистолета-пулемета M3, который был официально принят на вооружение в декабре 1942 года.
В войсках новый образец автоматического оружия получил шутливое прозвище «Гризе Ган», или просто «Гризер» – «Смазочный шприц», в первую очередь из-за своего внешнего вида и формы. Внешне новый пистолет-пулемет действительно напоминал этот инструмент, который широко использовался в машиностроении для смазки различных подвижных узлов. Как и более знаменитый «Томпсон», пистолет-пулемет М3 использовал пистолетные патроны калибра .45 APC (11,43х23 мм). При этом новое оружие было проще в производстве и эксплуатации, а также легче при некоторой потере точности стрельбы. Особенно новый пистолет-пулемет был востребован экипажами танков и другой бронетехники, его небольшие размеры были как нельзя кстати.
Разработкой нового пистолета-пулемета для американской армии занимался коллектив конструкторов корпорации «General Motors» (оружейник Джордж Хайд из компании «Firearms Research Corporation» отвечал за создание пистолета-пулемета, инженер Фредерик Симсон из компании «Inland Manufacturing Division» отвечал за подготовку и организацию процесса производства новинки). Оружие изначально создавалось на замену пистолету-пулемету Томспона как более дешевое и технологичное в производстве. Работы начались в октябре 1942 года, при этом еще в апреле того же года завершились испытания еще одной новинки Джорджа Хайда – пистолета-пулемета М2, который был рекомендован к принятию на вооружение, но выпущен очень небольшой партией в 400 экземпляров. Данная модель оказалась сложной в производстве, в частности, требовала сложных операций по металлообработке, поэтому не могла конкурировать с новым пистолетом-пулеметом М3.
Имея более простую и технологичную конструкцию, новый пистолет-пулемет М3 задал и новую планку стоимости. Он был существенно дешевле Томпсона. Каждый пистолет-пулемет Томпсона в феврале 1944 года (стоимость модели М1А1 в этот момент стала минимальной за всю историю производства) стоил 45 долларов, в то же время «смазочный шприц» или «масленка», как называли пистолет-пулемет М3 американские военные, обходился бюджету США в 15 долларов за штуку уже в 1943 году. При этом новинка была легче и меньше, М3 без патронов весил 3,7 кг, тогда как масса пустого «Томпсона» М1А1 составляла 4,5 кг.
12 декабря 1942 года пистолет-пулемет М3 был официально принят на вооружение американской армии под обозначением «United States Submachine Gun, Cal. .45, M3». Модернизированный вариант, получивший обозначение М3А1, производился США с декабря 1944 года. До конца Второй мировой войны было собрано 15 369 пистолетов-пулеметов этой модели, еще 33 200 М3А1 выпустили уже в годы Корейской войны. Получивший в армии прозвище «смазочный шприц» за свой необычный внешний вид, новый пистолет-пулемет оправдывал свое прозвище и тем, что требовал постоянной смазки для обеспечения надежности работы своих узлов и механизмов. Специально для этого в рукоятке М3А1 конструкторы даже поместили встроенную масленку небольшого размера, она закрывалась винтовой крышкой в нижней части рукоятки оружия.
Примерно тысяча пистолетов-пулеметов была произведена в калибре 9-мм под патрон 9х19 мм Парабеллум. Такая версия получила обозначение «U.S. 9 mm S.M.G». Данный пистолет-пулемет также мог комплектоваться глушителем компании Bell Laboratories. В 1944 году в таком варианте оружие поставлялось на вооружение бойцам Управления стратегических служб (Office of Strategic Services). Также ограниченной серией выпускались специальные наборы для смены калибра пистолета-пулемета с патрона .45 ACP на 9mm Parabellum. В состав наборов входили ствол, затвор, адаптер приемника магазинов и возвратная пружина. В этом случае с М3 использовались магазины от пистолетов-пулеметов STEN британского производства. В годы Второй мировой войны пистолеты-пулеметы М3 активно использовались американской пехотой, разведывательными подразделениями, а также танковыми частями.
Автоматика пистолета-пулемета М3, призванного заменить на фронте пистолеты-пулеметы Томпсона, работала по схеме использования отдачи со свободным затвором. Ударник был расположен неподвижно в зеркале затвора. Стрельба из М3 велась с открытого затвора. Корпус оружия был штампованным и изготавливался из листовой стали. Пистолет-пулемет М3 не имел в своей конструкции ни пластмассовых, ни деревянных деталей. Ствол оружия практически по всей длине находился снаружи затворной коробки, защитный кожух не предусматривался. На казенную часть ствола была напрессована резьбовая втулка, которая при сборке оружия ввинчивалась в затворную коробку. Расположение ствола на одной линии с прикладом позволяло стрелку легче контролировать отдачу при стрельбе. На поздних версиях пистолета-пулемета М3А1 на стволе устанавливался конический пламегаситель.
Спусковой механизм был расположен в нижней части затворной коробки, при этом у пистолета-пулемета был только один режим ведения огня – автоматический. В то же время относительно низкий темп стрельбы (до 450 выстрелов в минуту) позволял даже малоопытным стрелкам вести огонь и одиночными выстрелами. Спусковой механизм включал в себя спусковой крючок с пружиной, спусковую тягу и спусковой рычаг (шептало). Механизм заряжания располагался в отдельной коробке, она присоединялась снизу к затворной коробке при помощи специальной предохранительной скобы спускового механизма. Механизм заряжания пистолета-пулемета М3 состоял из рукоятки заряжания с пружиной, рычага и толкателя.
К характерным отличительным чертам модели относили рукоятку взведения затвора. Она взводилась поворотом назад, наподобие рукоятки затвора пулемета Максима. При отведении стрелком рукоятки заряжания назад рычаг поворачивается, а толкатель, соединенный с рычагом, отводит затвор пистолета-пулемета назад. Такая схема взведения затвора показала себя в будущем недостаточно надежной. В итоге в модели М3А1 от нее было решено отказаться, заменив поворотную рукоятку взведения отверстием в затворе. В результате изменений для взведения затвора солдат должен был зацепить данное отверстие пальцем и отодвинуть затвор назад. Помимо этого на пистолете-пулемете М3А1 увеличили размер окна, предназначенного для выброса гильз. Подпружиненная крышка окна для выброса гильз выполняла также роль предохранителя, блокируя затвор в переднем или заднем положении, когда была закрыта. К передней части коробки механизма заряжания был приварен отражатель.
Прицельные приспособления оружия были простыми и включали в себя нерегулируемую мушку и диоптрический прицел, рассчитанный на фиксированную дистанцию стрельбы – 100 ярдов. В качестве приклада использовался выдвижной плечевой упор, выполненный из стальной проволоки. При этом плечевой упор мог выполнять сразу несколько функций. Правый его стержень, будучи отделенным от оружия, мог использоваться в роли шомпола, а в задней части плечевого упора пистолета-пулемета М3А1 была расположена скоба для облегчения снаряжения магазина патронами.
Опыт боевого применения пистолета-пулемета МЗ продемонстрировал военным, что оружие не так безупречно, как думали в процессе испытаний, в его конструкцию нужно было вносить различные изменения. Помимо этого, разработчики полагали, что могут еще больше упростить конструкцию, что позволит ускорить производственный процесс и еще больше удешевить производство модели. Так, уже в декабре 1944 года была представлена обновленная модификация пистолета-пулемета, получившая обозначение МЗА1. Она отличалась от оригинала отсутствием механизма взведения затвора при помощи специального рычага. Как отмечалось выше, для подготовки оружия к стрельбе необходимо было вставить палец в отверстие в затворе и оттянуть затвор назад. Для этого конструкторам потребовалось увеличить размер отверстия для выброса стреляной гильзы, а также использовать крышку на шарнире, в которой остался металлический штырь для запирания затвора в переднем и заднем положениях.
В пистолетную рукоятку была вставлена масленка, помимо этого в конструкции оружия появились и иные незначительные изменения. Отдельным деталям оружия была придана такая форма, которая позволяла использовать их в качестве инструментов при сборке и разборке отдельных узлов и механизмов М3А1. Обновленный пистолет-пулемет, как и его предшественник, комплектовался коробчатым магазином на 30 патронов с шахматным расположением патронов и однорядным выходом. Магазин был предметом жалоб солдат на протяжении всей службы оружия, его было трудно снаряжать, также его часто заклинивало, но конструкторы считали решение проблемы дорогостоящим и оставили все как есть.
Изначально планировалось, что новый пистолет-пулемет М3 сможет выпускаться в таких количествах, что заменит в войсках пистолеты-пулеметы Томпсона. Но из-за непредвиденных задержек производства, а также затрат времени на устранение выявленных в ходе реальной эксплуатации оружия недостатков, М3 так и не стал полноценной заменой Томпсона в американской армии в годы Второй мировой войны, а закупка пистолетов-пулеметов конструкции Томпсона продолжалась вплоть до февраля 1944 года. При этом М3 (как, впрочем, и британский Sten) никогда не пользовался любовью обычных пехотинцев, которые давали пистолету-пулемету презрительные и шуточные прозвища. Гораздо более популярным у американских солдат был карабин М1, который был менее эффективен в ближнем бою, но больше напоминал настоящее оружие.
Всего с 1940 по 1944 гг. американская промышленность выпустила 1 387 134 «Томпсонов» и 622 163 пистолета-пулемета М3/М3А1. На один выпущенный пистолет-пулемет М3 приходилось примерно 2,2 «Томпсона». При этом немалая часть «Томпсонов» в рамках программы ленд-лиза оказалась в СССР – около 135 тысяч стволов, которые поставлялись главным образом в качестве дополнительного снаряжения к различной военной технике.
После завершения Второй мировой войны тысячи пистолетов-пулеметов М3 американского производства оказались разбросанными по всему миру, оружие активно поставлялось на экспорт. Благодаря простоте конструкции модели М3 и М3А1 могли поддерживаться в рабочем состоянии даже человеком с минимальным набором ремесленных навыков. А некоторые государства, к примеру, Аргентина и Китай, даже производили «смазочный шприц» серийно. Оружие достаточно массово использовалось и во время гражданской войны в Китае сторонниками Китайской Республики, с 1950 года оружие начали производить уже на острове Тайвань. Американские солдаты воевали с пистолетами-пулеметами М3 в Корее и во Вьетнаме. В пехоте оно оставалось на вооружении до 1960-х годов, а в танковых частях США данное оружие находилось на вооружении вплоть до начала 1980-х годов.
Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета M3:
Калибр: 11,43 мм.
Патрон: .45 ACP (11,43х23 мм).
Масса без патронов: 3,63 кг (М3А1 – 3,47 кг).
Длина: 570/745 мм (со сложенным/разложенным прикладом).
Длина ствола: 203 мм.
Скорострельность: 450 выстр./мин.
Начальная скорость пули: 280 м/с.
Эффективная дальность стрельбы: 100 ярдов (91 м).
Магазин: коробчатый на 30 патронов.
Источники информации:
https://www.armoury-online.ru/articles/smg/us/m3-m3a1
http://weaponland.ru/publ/11_43_mm_pistolet_pulemet_obr_1943_g_m_3/7-1-0-1458
https://smallarms.ru/article?arms=m3
http://zonwar.ru/pp/m3a1.html
Материалы из открытых источников
В войсках новый образец автоматического оружия получил шутливое прозвище «Гризе Ган», или просто «Гризер» – «Смазочный шприц», в первую очередь из-за своего внешнего вида и формы. Внешне новый пистолет-пулемет действительно напоминал этот инструмент, который широко использовался в машиностроении для смазки различных подвижных узлов. Как и более знаменитый «Томпсон», пистолет-пулемет М3 использовал пистолетные патроны калибра .45 APC (11,43х23 мм). При этом новое оружие было проще в производстве и эксплуатации, а также легче при некоторой потере точности стрельбы. Особенно новый пистолет-пулемет был востребован экипажами танков и другой бронетехники, его небольшие размеры были как нельзя кстати.
Разработкой нового пистолета-пулемета для американской армии занимался коллектив конструкторов корпорации «General Motors» (оружейник Джордж Хайд из компании «Firearms Research Corporation» отвечал за создание пистолета-пулемета, инженер Фредерик Симсон из компании «Inland Manufacturing Division» отвечал за подготовку и организацию процесса производства новинки). Оружие изначально создавалось на замену пистолету-пулемету Томспона как более дешевое и технологичное в производстве. Работы начались в октябре 1942 года, при этом еще в апреле того же года завершились испытания еще одной новинки Джорджа Хайда – пистолета-пулемета М2, который был рекомендован к принятию на вооружение, но выпущен очень небольшой партией в 400 экземпляров. Данная модель оказалась сложной в производстве, в частности, требовала сложных операций по металлообработке, поэтому не могла конкурировать с новым пистолетом-пулеметом М3.
Пистолет-пулемет М3
Имея более простую и технологичную конструкцию, новый пистолет-пулемет М3 задал и новую планку стоимости. Он был существенно дешевле Томпсона. Каждый пистолет-пулемет Томпсона в феврале 1944 года (стоимость модели М1А1 в этот момент стала минимальной за всю историю производства) стоил 45 долларов, в то же время «смазочный шприц» или «масленка», как называли пистолет-пулемет М3 американские военные, обходился бюджету США в 15 долларов за штуку уже в 1943 году. При этом новинка была легче и меньше, М3 без патронов весил 3,7 кг, тогда как масса пустого «Томпсона» М1А1 составляла 4,5 кг.
12 декабря 1942 года пистолет-пулемет М3 был официально принят на вооружение американской армии под обозначением «United States Submachine Gun, Cal. .45, M3». Модернизированный вариант, получивший обозначение М3А1, производился США с декабря 1944 года. До конца Второй мировой войны было собрано 15 369 пистолетов-пулеметов этой модели, еще 33 200 М3А1 выпустили уже в годы Корейской войны. Получивший в армии прозвище «смазочный шприц» за свой необычный внешний вид, новый пистолет-пулемет оправдывал свое прозвище и тем, что требовал постоянной смазки для обеспечения надежности работы своих узлов и механизмов. Специально для этого в рукоятке М3А1 конструкторы даже поместили встроенную масленку небольшого размера, она закрывалась винтовой крышкой в нижней части рукоятки оружия.
Примерно тысяча пистолетов-пулеметов была произведена в калибре 9-мм под патрон 9х19 мм Парабеллум. Такая версия получила обозначение «U.S. 9 mm S.M.G». Данный пистолет-пулемет также мог комплектоваться глушителем компании Bell Laboratories. В 1944 году в таком варианте оружие поставлялось на вооружение бойцам Управления стратегических служб (Office of Strategic Services). Также ограниченной серией выпускались специальные наборы для смены калибра пистолета-пулемета с патрона .45 ACP на 9mm Parabellum. В состав наборов входили ствол, затвор, адаптер приемника магазинов и возвратная пружина. В этом случае с М3 использовались магазины от пистолетов-пулеметов STEN британского производства. В годы Второй мировой войны пистолеты-пулеметы М3 активно использовались американской пехотой, разведывательными подразделениями, а также танковыми частями.
Пистолет-пулемет М3, выпущенный в январе 1944 года
Автоматика пистолета-пулемета М3, призванного заменить на фронте пистолеты-пулеметы Томпсона, работала по схеме использования отдачи со свободным затвором. Ударник был расположен неподвижно в зеркале затвора. Стрельба из М3 велась с открытого затвора. Корпус оружия был штампованным и изготавливался из листовой стали. Пистолет-пулемет М3 не имел в своей конструкции ни пластмассовых, ни деревянных деталей. Ствол оружия практически по всей длине находился снаружи затворной коробки, защитный кожух не предусматривался. На казенную часть ствола была напрессована резьбовая втулка, которая при сборке оружия ввинчивалась в затворную коробку. Расположение ствола на одной линии с прикладом позволяло стрелку легче контролировать отдачу при стрельбе. На поздних версиях пистолета-пулемета М3А1 на стволе устанавливался конический пламегаситель.
Спусковой механизм был расположен в нижней части затворной коробки, при этом у пистолета-пулемета был только один режим ведения огня – автоматический. В то же время относительно низкий темп стрельбы (до 450 выстрелов в минуту) позволял даже малоопытным стрелкам вести огонь и одиночными выстрелами. Спусковой механизм включал в себя спусковой крючок с пружиной, спусковую тягу и спусковой рычаг (шептало). Механизм заряжания располагался в отдельной коробке, она присоединялась снизу к затворной коробке при помощи специальной предохранительной скобы спускового механизма. Механизм заряжания пистолета-пулемета М3 состоял из рукоятки заряжания с пружиной, рычага и толкателя.
К характерным отличительным чертам модели относили рукоятку взведения затвора. Она взводилась поворотом назад, наподобие рукоятки затвора пулемета Максима. При отведении стрелком рукоятки заряжания назад рычаг поворачивается, а толкатель, соединенный с рычагом, отводит затвор пистолета-пулемета назад. Такая схема взведения затвора показала себя в будущем недостаточно надежной. В итоге в модели М3А1 от нее было решено отказаться, заменив поворотную рукоятку взведения отверстием в затворе. В результате изменений для взведения затвора солдат должен был зацепить данное отверстие пальцем и отодвинуть затвор назад. Помимо этого на пистолете-пулемете М3А1 увеличили размер окна, предназначенного для выброса гильз. Подпружиненная крышка окна для выброса гильз выполняла также роль предохранителя, блокируя затвор в переднем или заднем положении, когда была закрыта. К передней части коробки механизма заряжания был приварен отражатель.
Пистолет-пулемет М3A1 позднего выпуска с коническим пламегасителем, вид справа
Прицельные приспособления оружия были простыми и включали в себя нерегулируемую мушку и диоптрический прицел, рассчитанный на фиксированную дистанцию стрельбы – 100 ярдов. В качестве приклада использовался выдвижной плечевой упор, выполненный из стальной проволоки. При этом плечевой упор мог выполнять сразу несколько функций. Правый его стержень, будучи отделенным от оружия, мог использоваться в роли шомпола, а в задней части плечевого упора пистолета-пулемета М3А1 была расположена скоба для облегчения снаряжения магазина патронами.
Опыт боевого применения пистолета-пулемета МЗ продемонстрировал военным, что оружие не так безупречно, как думали в процессе испытаний, в его конструкцию нужно было вносить различные изменения. Помимо этого, разработчики полагали, что могут еще больше упростить конструкцию, что позволит ускорить производственный процесс и еще больше удешевить производство модели. Так, уже в декабре 1944 года была представлена обновленная модификация пистолета-пулемета, получившая обозначение МЗА1. Она отличалась от оригинала отсутствием механизма взведения затвора при помощи специального рычага. Как отмечалось выше, для подготовки оружия к стрельбе необходимо было вставить палец в отверстие в затворе и оттянуть затвор назад. Для этого конструкторам потребовалось увеличить размер отверстия для выброса стреляной гильзы, а также использовать крышку на шарнире, в которой остался металлический штырь для запирания затвора в переднем и заднем положениях.
В пистолетную рукоятку была вставлена масленка, помимо этого в конструкции оружия появились и иные незначительные изменения. Отдельным деталям оружия была придана такая форма, которая позволяла использовать их в качестве инструментов при сборке и разборке отдельных узлов и механизмов М3А1. Обновленный пистолет-пулемет, как и его предшественник, комплектовался коробчатым магазином на 30 патронов с шахматным расположением патронов и однорядным выходом. Магазин был предметом жалоб солдат на протяжении всей службы оружия, его было трудно снаряжать, также его часто заклинивало, но конструкторы считали решение проблемы дорогостоящим и оставили все как есть.
Пистолет-пулемет М3A1 с открытым окном для выброса гильз
Изначально планировалось, что новый пистолет-пулемет М3 сможет выпускаться в таких количествах, что заменит в войсках пистолеты-пулеметы Томпсона. Но из-за непредвиденных задержек производства, а также затрат времени на устранение выявленных в ходе реальной эксплуатации оружия недостатков, М3 так и не стал полноценной заменой Томпсона в американской армии в годы Второй мировой войны, а закупка пистолетов-пулеметов конструкции Томпсона продолжалась вплоть до февраля 1944 года. При этом М3 (как, впрочем, и британский Sten) никогда не пользовался любовью обычных пехотинцев, которые давали пистолету-пулемету презрительные и шуточные прозвища. Гораздо более популярным у американских солдат был карабин М1, который был менее эффективен в ближнем бою, но больше напоминал настоящее оружие.
Всего с 1940 по 1944 гг. американская промышленность выпустила 1 387 134 «Томпсонов» и 622 163 пистолета-пулемета М3/М3А1. На один выпущенный пистолет-пулемет М3 приходилось примерно 2,2 «Томпсона». При этом немалая часть «Томпсонов» в рамках программы ленд-лиза оказалась в СССР – около 135 тысяч стволов, которые поставлялись главным образом в качестве дополнительного снаряжения к различной военной технике.
После завершения Второй мировой войны тысячи пистолетов-пулеметов М3 американского производства оказались разбросанными по всему миру, оружие активно поставлялось на экспорт. Благодаря простоте конструкции модели М3 и М3А1 могли поддерживаться в рабочем состоянии даже человеком с минимальным набором ремесленных навыков. А некоторые государства, к примеру, Аргентина и Китай, даже производили «смазочный шприц» серийно. Оружие достаточно массово использовалось и во время гражданской войны в Китае сторонниками Китайской Республики, с 1950 года оружие начали производить уже на острове Тайвань. Американские солдаты воевали с пистолетами-пулеметами М3 в Корее и во Вьетнаме. В пехоте оно оставалось на вооружении до 1960-х годов, а в танковых частях США данное оружие находилось на вооружении вплоть до начала 1980-х годов.
Американские солдаты 14-й танковой дивизии стреляют из пистолета-пулемета М3 по замку на воротах концлагеря Хаммельбург
Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета M3:
Калибр: 11,43 мм.
Патрон: .45 ACP (11,43х23 мм).
Масса без патронов: 3,63 кг (М3А1 – 3,47 кг).
Длина: 570/745 мм (со сложенным/разложенным прикладом).
Длина ствола: 203 мм.
Скорострельность: 450 выстр./мин.
Начальная скорость пули: 280 м/с.
Эффективная дальность стрельбы: 100 ярдов (91 м).
Магазин: коробчатый на 30 патронов.
Источники информации:
https://www.armoury-online.ru/articles/smg/us/m3-m3a1
http://weaponland.ru/publ/11_43_mm_pistolet_pulemet_obr_1943_g_m_3/7-1-0-1458
https://smallarms.ru/article?arms=m3
http://zonwar.ru/pp/m3a1.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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