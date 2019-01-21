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Израиль нанёс ракетные удары по Сирии с воздуха и с земли

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Командование армией обороны Израиля через пресс-службу распространило сообщение о том, что Израиль начинает атаку иранских вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге Твиттера ЦАХАЛ.

Израиль нанёс ракетные удары по Сирии с воздуха и с земли



В материале говорится об атаках Израиля на подразделения «Аль-Кудс». Формально это палестино-сирийская бригада. В Израиле называют Иран её главным спонсором.

Из публикации:
Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории.


Ранее в правительстве Израиля заявили, что удары по сирийской территории направлены на то, чтобы «не допустить расширения военного присутствия Ирана у границ Израиля».

На этом фоне израильские СМИ опубликовали известия о том, что был закрыт один из израильских курортов «в связи с обострением ситуации». Ранее было заявлено, что «тысячи отдыхающих стали свидетелями перехвата системой ПРО «Железный купол» выпущенной с сирийской территории по Израилю ракеты». Речь идёт о горнолыжном курорте Хермон.

Между тем в ночь на понедельник израильские войска вновь атаковали территорию Сирии. При этом удар наносился управляемыми ракетами как с воздуха, так и с земли. Представитель армии Сирии заявил, что атак было несколько – основная часть пришлась на территорию аэропорта Дамаска.

Из сообщения:
Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет.


В частности, вновь были задействованы ЗРПК «Панцирь».

Атаки продолжались в течение примерно часа. Заявлено, что «основная часть израильских ракет была уничтожены до подлёта к выбранным целям».
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