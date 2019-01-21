В Японии ждут от РФ гарантий передачи Шикотана и Хабомаи

Попытки настаивать на передаче двух этих островов могут завести переговорный процесс в тупик.

Японская служба информации Kyodo публикует материал о подробностях японского варианта подписания мирного договора между Москвой и Токио. И вновь все эти подробности касаются южных островов Курильского архипелага, которые в Японии называют «северными территориями».В Kyodo говорится, что Япония ожидает от России «гарантий» передачи Японии Шикотана и нескольких островов курильского архипелага Хабомаи. Только на этих условиях Токио соизволит подписать с Россией мирный договор.Заявлено, что в правительстве Синдзо Абэ, который прилетает в Россию на очередные переговоры с президентом Владимиром Путиным, считают получение под японскую юрисдикцию Кунашира и Итурупа маловероятной.Из материала:Накануне в информационно-аналитической программе «Вести недели» Дмитрий Киселёв посвятил вопросу мирного договора с Японией большой сюжет, в котором долго рассказывал о реакции МИД РФ на заявления японских властей о «скорой передаче» Южных Курил.Напомним, что главы МИД России и Японии на днях проводили встречу. Сергей Лавров отметил, что Япония является единственной страной в мире, не признавшей в полной мере итоги Второй мировой войны, и этого признания от Токио требует Москва.При этом обращает на себя внимание японская фактически уверенность в том, что Южные Курилы она всё-таки получит. И есть мнение, что если бы не открытые заявления японцев, то тему Курил федеральные каналы России обходили бы стороной. Теперь же им приходится реагировать.