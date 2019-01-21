Новости

Ющенко назвал россиян любителями рабства

57
В интервью журналистам одного из украинских телеканалов экс-президент Украины Виктор Ющенко не обошёл вниманием тему России и россиян. По словам «оранжевого» бывшего украинского президента, граждане России «любят рабство».




Из заявления г-на Ющенко:
Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии.


В качестве «доказательства» своих тезисов Виктор Ющенко привёл высказывание русского писателя Алексея Толстого о том, что существует две Руси – «высококультурная, европейская Киевская» и «Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная». При этом Ющенко, говоря о высказывании, заявил, что ему "кажется", что оно принадлежит Толстому.

Ющенко:
Я имею в виду вторую.


Между тем, литературоведы до сих пор сомневаются, что это высказывание принадлежит кому-то из А.Толстых – Алексею Константиновичу или Алексею Николаевичу. Отдельный факт – эти «цитаты» очень часто приводятся именно украинскими источниками.

Обращает на себя внимание и другой факт, что буквально несколько месяцев назад назвал рабами нынешних граждан Украины. По словам экс-президента, у украинцев «нет плана победы», потому они «уже рабы».

Кто же в таком случае сам Ющенко, который пришёл к власти на волне западных вливаний в украинский хаос? Видимо, считает себя истинным демократом. Это «очевидно», особенно если учесть, что к власти Ющенко приходил аж спустя три тура президентских «выборов». Настоящая демократия...
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
57 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти