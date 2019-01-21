Ющенко назвал россиян любителями рабства
В интервью журналистам одного из украинских телеканалов экс-президент Украины Виктор Ющенко не обошёл вниманием тему России и россиян. По словам «оранжевого» бывшего украинского президента, граждане России «любят рабство».
Из заявления г-на Ющенко:
В качестве «доказательства» своих тезисов Виктор Ющенко привёл высказывание русского писателя Алексея Толстого о том, что существует две Руси – «высококультурная, европейская Киевская» и «Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная». При этом Ющенко, говоря о высказывании, заявил, что ему "кажется", что оно принадлежит Толстому.
Ющенко:
Между тем, литературоведы до сих пор сомневаются, что это высказывание принадлежит кому-то из А.Толстых – Алексею Константиновичу или Алексею Николаевичу. Отдельный факт – эти «цитаты» очень часто приводятся именно украинскими источниками.
Обращает на себя внимание и другой факт, что буквально несколько месяцев назад назвал рабами нынешних граждан Украины. По словам экс-президента, у украинцев «нет плана победы», потому они «уже рабы».
Кто же в таком случае сам Ющенко, который пришёл к власти на волне западных вливаний в украинский хаос? Видимо, считает себя истинным демократом. Это «очевидно», особенно если учесть, что к власти Ющенко приходил аж спустя три тура президентских «выборов». Настоящая демократия...
Из заявления г-на Ющенко:
Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии.
В качестве «доказательства» своих тезисов Виктор Ющенко привёл высказывание русского писателя Алексея Толстого о том, что существует две Руси – «высококультурная, европейская Киевская» и «Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная». При этом Ющенко, говоря о высказывании, заявил, что ему "кажется", что оно принадлежит Толстому.
Ющенко:
Я имею в виду вторую.
Между тем, литературоведы до сих пор сомневаются, что это высказывание принадлежит кому-то из А.Толстых – Алексею Константиновичу или Алексею Николаевичу. Отдельный факт – эти «цитаты» очень часто приводятся именно украинскими источниками.
Обращает на себя внимание и другой факт, что буквально несколько месяцев назад назвал рабами нынешних граждан Украины. По словам экс-президента, у украинцев «нет плана победы», потому они «уже рабы».
Кто же в таком случае сам Ющенко, который пришёл к власти на волне западных вливаний в украинский хаос? Видимо, считает себя истинным демократом. Это «очевидно», особенно если учесть, что к власти Ющенко приходил аж спустя три тура президентских «выборов». Настоящая демократия...
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter