Ющенко назвал россиян любителями рабства

Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии.

Я имею в виду вторую.

В интервью журналистам одного из украинских телеканалов экс-президент Украины Виктор Ющенко не обошёл вниманием тему России и россиян. По словам «оранжевого» бывшего украинского президента, граждане России «любят рабство».Из заявления г-на Ющенко:В качестве «доказательства» своих тезисов Виктор Ющенко привёлрусского писателя Алексея Толстого о том, что существует две Руси – «высококультурная, европейская Киевская» и «Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная». При этом Ющенко, говоря о высказывании, заявил, что ему "кажется", что оно принадлежит Толстому.Ющенко:Между тем, литературоведы до сих пор сомневаются, что это высказывание принадлежит кому-то из А.Толстых – Алексею Константиновичу или Алексею Николаевичу. Отдельный факт – эти «цитаты» очень часто приводятся именно украинскими источниками.Обращает на себя внимание и другой факт, что буквально несколько месяцев назад назвал рабами нынешних граждан Украины. По словам экс-президента, у украинцев «нет плана победы», потому они «уже рабы».Кто же в таком случае сам Ющенко, который пришёл к власти на волне западных вливаний в украинский хаос? Видимо, считает себя истинным демократом. Это «очевидно», особенно если учесть, что к власти Ющенко приходил аж спустя три тура президентских «выборов». Настоящая демократия...