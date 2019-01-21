Цветная революция в Венесуэле всё-таки началась?
20 января 2019 года лидер парламентской оппозиции Венесуэлы Хуан Гайдо провёл массовый митинг в Каракасе, который стал пиком серии антиправительственных акций протеста, организованных в последнее время в этой латиноамериканской стране.
Народные выступления в Венесуэле следуют непрерывной чередой после того, как официальная политическая оппозиция, численность сторонников которой растёт геометрическими темпами параллельно с галопирующей инфляцией и развитием экономического коллапса в стране, отказалась признавать легитимность вступления Николаса Мадуро на второй президентский срок.
Напомним, что этот известный соратник У.Чавеса за время своего президентства так и не смог справиться с прогрессирующим экономическим кризисом в стране, несмотря на поддержку России, и дошёл до проведения политики «выдавливания излишнего населения, настроенного против развития страны по боливарианскому пути».
Ни президент, ни парламент (в котором в последнее время господствует оппозиция власти Н.Мадуро) за прошедшие три недели не смогли достичь взаимного компромисса, и на прошедших выходных на внеочередной сессии Национальная ассамблея Венесуэллы объявила действующего президента «usurpador»`ом.
«Мы едины. Мы вышли на улицы. За нами международное сообщество. Кого оно признаёт в качестве законного лидера страны ? Национальная ассамблея, как единственный легитимный институт, готов взять на себя ответственность за судьбу государства в любое время» - заявил Хуан Гайдо во время последней манифестации.
Следует признать, что уже долгое время большинство стран Латинской Америки, а также США официально считают единственным законным институтом власти в Венесуэле парламент, обвиняя Николаса Мадуро в фальсификации прошлогодних выборов, на которых он юридически одержал победу.
По последним данным, Вашингтон выразил свою готовность признать главу парламентской оппозиции законным лидером Венесуэлы, а сам Хуан Гайдо в своём «Твиттере» призвал вооружённые силы и полицию страны отказаться от поддержки «власти узурпатора».
Не стоит забывать о том, что в случае смены политического режима в Венесуэле на проамериканский все долгосрочные программы сотрудничества этой страны с Россией в военной и экономической сфере будут свёрнуты.
На эту страну у США особые виды в связи с тем, что в РФ не так давно предложили разместить ракетные комплексы на одном из островов на севере Венесуэлы в ответ на выход США из ДРСМД.
Народные выступления в Венесуэле следуют непрерывной чередой после того, как официальная политическая оппозиция, численность сторонников которой растёт геометрическими темпами параллельно с галопирующей инфляцией и развитием экономического коллапса в стране, отказалась признавать легитимность вступления Николаса Мадуро на второй президентский срок.
Напомним, что этот известный соратник У.Чавеса за время своего президентства так и не смог справиться с прогрессирующим экономическим кризисом в стране, несмотря на поддержку России, и дошёл до проведения политики «выдавливания излишнего населения, настроенного против развития страны по боливарианскому пути».
Ни президент, ни парламент (в котором в последнее время господствует оппозиция власти Н.Мадуро) за прошедшие три недели не смогли достичь взаимного компромисса, и на прошедших выходных на внеочередной сессии Национальная ассамблея Венесуэллы объявила действующего президента «usurpador»`ом.
«Мы едины. Мы вышли на улицы. За нами международное сообщество. Кого оно признаёт в качестве законного лидера страны ? Национальная ассамблея, как единственный легитимный институт, готов взять на себя ответственность за судьбу государства в любое время» - заявил Хуан Гайдо во время последней манифестации.
Следует признать, что уже долгое время большинство стран Латинской Америки, а также США официально считают единственным законным институтом власти в Венесуэле парламент, обвиняя Николаса Мадуро в фальсификации прошлогодних выборов, на которых он юридически одержал победу.
По последним данным, Вашингтон выразил свою готовность признать главу парламентской оппозиции законным лидером Венесуэлы, а сам Хуан Гайдо в своём «Твиттере» призвал вооружённые силы и полицию страны отказаться от поддержки «власти узурпатора».
Не стоит забывать о том, что в случае смены политического режима в Венесуэле на проамериканский все долгосрочные программы сотрудничества этой страны с Россией в военной и экономической сфере будут свёрнуты.
На эту страну у США особые виды в связи с тем, что в РФ не так давно предложили разместить ракетные комплексы на одном из островов на севере Венесуэлы в ответ на выход США из ДРСМД.
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