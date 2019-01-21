Анкара заявила о сформированной группировке для военной операции в Сирии

Мы продолжим борьбу с террористами до их полной нейтрализации. Начнём операцию, когда придёт время. Мы уже добились серьёзных успехов в борьбе с террористами.

Власти Турции заявили о том, что сформирована войсковая группировка, которая готова к началу операции в районе сирийского Манбиджа и на восточном берегу реки Евфрат. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, на данный момент завершено не только формирование группировки в провинции Хатай, но и разработка планов и логистической составляющей будущей операции.При этом Акар назвал Манбидж и восточный берег Евфрата – «проблемными зонами на территории Сирии».Акара цитирует турецкое информационное агентство «Анадолу»:Напомним, что основные усилия турецких войск в ходе операции «Оливковая ветвь» ранее были направлены против курдских вооружённых формирований в Сирии. В частности, представителей Рабочей партии Курдистана Анкара считает членами террористической группировки.Ранее несколько групп курдов прибывали в Дамаск, чтобы заручиться поддержкой сирийской армии. В Дамаске такую поддержку пообещали только при одном условии: если курдские отряды вольются в ряды сирийских правительственных войск.Между тем, курдское население севера Сирии – в Африне и Шехбе – вышло на улицы на акцию протеста. На их плакатах надписи: «Нет турецкой оккупации наших земель».На этом фоне президенты Турции и США поговорили по телефону. Эрдоган выразил соболезнования Трампу в связи с гибелью американских спецназовцев в Манбидже и заявил, что Турция не позволит «террористам РПК» распространять своё влияние у турецких границ. В турецкой прессе заявили, что Трамп и Эрдоган договорились о координации усилий по борьбе с ИГИЛ (*запрещена в РФ).В этой связи вопрос: сколько ещё раз мировым лидерам нужно объявить о «разгроме ИГИЛ», чтобы отпала необходимость бороться с террористами как минимум этой группировки?