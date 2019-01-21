95 лет назад умер Ленин

Он умер от атеросклероза сосудов головного мозга

21 января 1924 года в своей загородной резиденции Горки скончался первый политический руководитель Советского государства Владимир Ленин.На тот момент ему было 53 года, последние из которых он тяжело болел, в том числе и в связи с известным покушением на него, осуществлённым анархисткой Фанни Каплан (урождённой Фейгой Ройтблат).Покушение на вождя мирового пролетариата состоялось на заводе Михельсона в конце августа 1918 года. Каплан расстреляли через несколько дней после её выстрелов в Ленина. При этом до сих пор даже в профессиональной среде историков гуляет версия о том, что Каплан к покушению на Ленина якобы никакого отношения не имела, а выстрелы осуществляли «представители ВЧК по приказу Якова Свердлова».Причина смерти Ленина, которая задокументирована:Траурный поезд с телом Ильича прибыл на Павелецкий вокзал Москвы. Его, по свидетельствам очевидцев, встречала невероятная по масштабам толпа. В общей сложности, с Лениным в течение нескольких суток перед захоронением пришли попрощаться свыше 400 тысяч человек. Гроб с его телом устанавливали к Колонном зале Дома Союзов.Решение о бальзамировании тела Ленина фактически было принято ещё при его жизни. В 1923 году с таким предложением выступил Иосиф Сталин, заявив, что болезнь Владимира Ильича прогрессирует, и что «некоторые товарищи из провинции» предлагают сохранить тело Ленина.Несмотря на критические оценки этого шага, названного "поповством", со стороны партийной верхушки, решение в итоге было принято.Основной причиной считается появление многочисленных самозванцев, ставших объявлять себя «Лениными», заявляя, что «смерти в Горках не было, а была высылка». Именно для того, чтобы выбить почву из-под ног «Лжелениных», был оформлен открытый доступ к стеклянном гробу Ильича.Во время Великой Отечественной войны гроб с телом Ленина вывозился в Тюмень, а Мавзолей на Красной площади был замаскирован под особняк.Фигура Ленина настолько масштабна в историческом плане, что по сей день не утихают споры профессионалов и обычных граждан в своих средах о вкладе Ильича в политические, военные и экономические процессы в нашей стране. Разброс оценок от крайнего негатива до безусловного поклонения. Именем Ленина названы десятки тысяч географических и топографических объектов по всему миру.