Эксперт о планах Трампа по ПРО: сказку не сделать былью

Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск. И Москва вряд ли оставит подобные шаги Вашингтона без ответа,

В случае полномасштабной войны США не смогут отразить массированный ядерный удар со стороны России, приводит издание Deutschlandfunk мнение эксперта по разоружению из университета Дортмунда (ФРГ) Юргена Альтмана.Таким образом Альтман оценил планы Дональда Трампа по модернизации ПРО и выводу в космос специальных аппаратов, способных защитить страну от ядерной атаки.По словам эксперта, в США сильно заблуждаются, полагая, что от ракет можно защититься неким «щитом» – у американских противоракет имеется всего лишь 10-процентный шанс сбить российскую ракету.Он отмечает, что после аннулирования договора по ПРО в России разработано множество способов, «усложняющих жизнь» американским противоракетным системам.Против массированной ядерной атаки не поможет и развертывание дополнительных ракет-перехватчиков на Аляске. Такие меры могут стать эффективными разве что против Ирана и Северной Кореей, считает Альтман.Эксперт отдельно раскритиковал планы Трампа вывести элементы ПРО на орбиту.пишет он.Такие действия лишь «подливают масла в огонь»: в непосредственной близости от земли появятся две космические армии, которые могут обстрелять друг друга в любой момент из-за элементарной ошибки в компьютерной программе. Итог подобной ошибки предугадать несложно: полномасштабная война на Земле.Эксперт призывает США отказаться от провокационных шагов, подчеркивая, что идея размещения вооружений в космосе в надежде защититься от другого государства – всего лишь иллюзия, которая никогда не станет реальностью.