В России создано "зелёное" ракетное топливо
В России разработано экологичное ракетное топливо. Разработчиками формулы для топлива, которое уже называют революционным в ракетостроении, являются специалисты ФГУП РНЦ «Прикладная химия». Соответствующий доклад о разработке будет представлен во время Академических чтений по космонавтике, которые пройдут в конце января - начале февраля.
Информационное агентство ТАСС сообщает, что речь идёт о монотопливе, которое получило рабочее название «зелёное». Топливо от РНЦ «Прикладная химия» относится к классу ионных жидкостей.
Преимуществами «зелёного топлива» названы: малая токсичность, высокий удельный объёмный импульс тяги (он в 1,5 раза выше, чем у «традиционного» гидразина), очень низкая температура кристаллизации, высокая плотность (1,35 г/см.кубический).
На данный момент экологичное топливо создаётся специалистами научного центра на специальной экспериментальной установке. Объёмы производства – до 100 кг в год, чего хватает для проведения необходимых испытаний. Стоимость топлива находится примерно на одной отметке со стоимостью особо очищенного гидразина.
Отмечается, что «Зелёное топливо», разработанное в России сможет послужить для работы двигателей межпланетных космических аппаратов – в том числе по освоению Луны и Марса.
Информационное агентство ТАСС сообщает, что речь идёт о монотопливе, которое получило рабочее название «зелёное». Топливо от РНЦ «Прикладная химия» относится к классу ионных жидкостей.
Преимуществами «зелёного топлива» названы: малая токсичность, высокий удельный объёмный импульс тяги (он в 1,5 раза выше, чем у «традиционного» гидразина), очень низкая температура кристаллизации, высокая плотность (1,35 г/см.кубический).
На данный момент экологичное топливо создаётся специалистами научного центра на специальной экспериментальной установке. Объёмы производства – до 100 кг в год, чего хватает для проведения необходимых испытаний. Стоимость топлива находится примерно на одной отметке со стоимостью особо очищенного гидразина.
Отмечается, что «Зелёное топливо», разработанное в России сможет послужить для работы двигателей межпланетных космических аппаратов – в том числе по освоению Луны и Марса.
- Использованы фотографии:
- http://www.giph.su
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