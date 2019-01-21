Правительство ФРГ обозначило свою позицию по «Северному потоку-2»

Федеральное правительство не будет вмешиваться в процесс строительства, потому что нет никаких правовых оснований для этого,

У федерального правительства Германии нет правовых оснований вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток-2», приводит газета Handelsblatt заявление министра энергетики страны Петера Альтмайера.По словам министра, «Северный поток-2» превращен сегодня в «мальчика для битья».Он отметил, что к настоящему времени «трубы проложены в море на многие километры».сказал Альтмайер.Его поддержал коллега по кабинету министров, глава МИД Хайко Маас, заявивший, что даже из-за угрозы санкций со стороны США строительство газопровода не должно быть прекращено.На прошлой неделе действия американского посла в ФРГ, разославшего немецким компаниям письма с угрозами введения санкций, осудила лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Напомним, 12 января посол США в Берлине Ричард Гренелл направил руководителям крупных немецких компаний письма, в которых предлагал «задуматься о репутации и своем будущем». Посол пригрозил санкциями тем компаниям, которые принимают участие либо иным способом поддерживают строительство «Северного потока-2». При этом представитель Гренелла позднее заявил, что дипломат лишь хотел донести до бизнесменов официальную позицию Вашингтона.Новый газопровод прокладывается по дну Балтийского моря от российского берега до Германии с целью надежного обеспечения природным топливом европейских стран. Наиболее активно против строительства газопровода выступаю США, Польша, Украина и страны Балтии.